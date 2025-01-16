«Динамо» может наказать Бителло

1737013886

вчера, 10:51

По информации источника, московское «Динамо» возмущено действиями полузащитника .

«Ботафого» рассчитывает подписать футболиста и готовит третье предложение по нему. При этом трансфер хочет осуществить и сам игрок, который остался в Бразилии, рассчитывая на положительный результат, и не прилетел на сборы клуба РПЛ 14 января.

Такое отношение хавбека возмутило «бело-голубых», которые собираются подать в суд на игрока, если он попытается самостоятельно уйти или потребовать одностороннего расторжения контракта. В этом случае бразильцу могут запретить играть на срок до шести месяцев, также пункт в контракте полузащитника предусматривает штраф, который может достичь 25 миллионов долларов.

Кроме того, как сообщает Globo со ссылкой на источники EXTRA, «Динамо» может оштрафовать Бителло на сумму в размере одной зарплаты из-за того, что он не явился сбор.