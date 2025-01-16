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«Динамо» может наказать Бителло

вчера, 10:51

По информации источника, московское «Динамо» возмущено действиями полузащитника Бителло.

«Ботафого» рассчитывает подписать футболиста и готовит третье предложение по нему. При этом трансфер хочет осуществить и сам игрок, который остался в Бразилии, рассчитывая на положительный результат, и не прилетел на сборы клуба РПЛ 14 января.

Такое отношение хавбека возмутило «бело-голубых», которые собираются подать в суд на игрока, если он попытается самостоятельно уйти или потребовать одностороннего расторжения контракта. В этом случае бразильцу могут запретить играть на срок до шести месяцев, также пункт в контракте полузащитника предусматривает штраф, который может достичь 25 миллионов долларов.

Кроме того, как сообщает Globo со ссылкой на источники EXTRA, «Динамо» может оштрафовать Бителло на сумму в размере одной зарплаты из-за того, что он не явился сбор.

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Все комментарии
djo11
djo11
сегодня в 03:30
читаю комментарии и становится смешно) вы правда думаете что его накажут если он не вернется?) да нас пошлют куда подальше с нашим обращением в суд) о компенсации тоже можно забыть, давно же понятно что мы для запада никто,агрессоры которых спокойно можно кидать на деньги. так что клубы покупающие миллионных игроков,заранее должны быть готовы,что если игроку тут надоест,он спокойно не вернется из отпуска и т д и ничего ему не будет и компенсацию клуб тоже врятли получит
протон
протон
сегодня в 00:29
Жёстко, но очень правильно.
Нельзя давать такого повода, чтобы другие устраивали такие карнавалы. Полностью поддерживаю, политику Динамо.
Николай 1
Николай 1 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 15:26, ред.
Прошу прощения, но тут иерархия другая.
Точнее сказать так:
"В Лозанну, в Гаагский трибунал или сразу вверх - в Басманный ..?"
Шутка, конечно....
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:25
Неоднозначно. Прилетать на сборы в Россию, зная, что ты скоро покинешь команду... По этой причине рука не поднимается осуждать футболиста.
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:17
Вот неужели это лишний раз не доказательство, что не нужны нам гастарбайтеры. Своих надо подтягивать. Но таким деятелям по хрен. И дальше будут покупать эту шушеру. Деньги то не свои. Это я не только про руководителей Динамо.
n6ueg6nhgpvn
n6ueg6nhgpvn
вчера в 12:04
Наказать однозначно, а потом продать раз он на лыжи встал
Vea
Vea
вчера в 11:39
Неплохо было бы дискву для него выбить и штраф 25 млн. Хороший урок был бы для других. Бразильцу бы пришлось всю карьеру в Бразилии этот долг отрабатывать и уйти на пенсию особо ничего не заработав.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 11:39
С участием лучших представительниц от женсовета!)
Сп62
Сп62 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:35
Скорее всего в товарищеский...
Алексей Куприянов
Алексей Куприянов
вчера в 11:27
Надо продавать если нехочет играть. Сейчас за него дают реальные деньги. Через полгода за копейки отдадут
drug01
drug01
вчера в 11:16
Надо поднимать дисциплину в команде!
112910415
112910415
вчера в 10:59
надо наказывать, иначе нельзя !
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:59
У мну один вопрос - в какой суд будя подавать Динамо исковое заявление на наглеца Бителло? )
В Басманный или сразу вверх -где там, Лозанна, Гаага...?))
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:55
Давно пора уже наказать наглеца.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:54, ред.
Борзеют футболеры. Особенно бразилы
Гость
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