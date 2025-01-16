«Динамо» может наказать Бителло

По информации источника, московское «Динамо» возмущено действиями полузащитника Бителло.
«Ботафого» рассчитывает подписать футболиста и готовит третье предложение по нему. При этом трансфер хочет осуществить и сам игрок, который остался в Бразилии, рассчитывая на положительный результат, и не прилетел на сборы клуба РПЛ 14 января.
Такое отношение хавбека возмутило «бело-голубых», которые собираются подать в суд на игрока, если он попытается самостоятельно уйти или потребовать одностороннего расторжения контракта. В этом случае бразильцу могут запретить играть на срок до шести месяцев, также пункт в контракте полузащитника предусматривает штраф, который может достичь 25 миллионов долларов.
Кроме того, как сообщает Globo со ссылкой на источники EXTRA, «Динамо» может оштрафовать Бителло на сумму в размере одной зарплаты из-за того, что он не явился сбор.
Нельзя давать такого повода, чтобы другие устраивали такие карнавалы. Полностью поддерживаю, политику Динамо.
Нельзя давать такого повода, чтобы другие устраивали такие карнавалы. Полностью поддерживаю, политику Динамо.
Точнее сказать так:
"В Лозанну, в Гаагский трибунал или сразу вверх - в Басманный ..?"
Шутка, конечно....
Точнее сказать так:
"В Лозанну, в Гаагский трибунал или сразу вверх - в Басманный ..?"
Шутка, конечно....
В Басманный или сразу вверх -где там, Лозанна, Гаага...?))
В Басманный или сразу вверх -где там, Лозанна, Гаага...?))