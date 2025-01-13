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ФИФА наложила трансферный бан на «Мальорку» и «Райо Вальекано»

вчера, 16:42

На «Мальорку» и «Райо Вальекано» наложен трансферный бан со стороны ФИФА.

Ранее появилась информация о том, что оба клуба не смогут регистрировать новых игроков в течение трех следующих трансферных окон – до 2026 года.

Сообщается, что в «Райо Вальекано» не знали о наказании со стороны ФИФА, а в «Мальорке» объяснили бан административной ошибкой, сейчас проблема уже решена.

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Все комментарии
Guankin
Guankin ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 09:48
Вы серьезно?) Эти "конторки" до последнего сопротивлялись даже видео повторам, когда во всем мире, во всех командных видах спорта, их применяли уже лет 30, чтобы можно было хоть как-то прикрыть этот коррумпированный стыд, а тут всего лишь какой-то бан среднячков)))
Gulomjon Najimov
Gulomjon Najimov
сегодня в 05:43
О деньги деньги деньги что ты вытворяешь со мной
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:18
"Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать!
Сказал..., и в тёмный лес ягнёнка поволок..."

Крылов ("Волк и ягнёнок")
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:19
Как Райо Вальекано и Реал Мальорка, так сразу же кардинальные меры. А почему столько времени уже не могут наказать Манчестер Сити, ПСЖ и Барселону. Последним даже разрешили регистрировать отстранённых игроков. Вот оно лицо ФИФА/УЕФА - двойные стандарты! Почему правило не действуют одинаково для всех? Это ФИФА и УЕФА нужно вообще в бан поставить! Всем простым клубам надо сплотиться и бойкотировать ФИФА и УЕФА! Может тогда какой-нибудь сдвиг будет.
Karkaz
Karkaz
вчера в 19:44
Вот они эти двойные стандарты. Этих сходу штрафуют, а у Сити который год ищут и доказывают 115 нарушений)
lazzioll
lazzioll ответ Eugene Natsmith (раскрыть)
вчера в 19:29
еще с Ирисками снимали с Нотингема, удивлен что сейчас с лесников не снимают, учитывая что они напрямую мешают быть в четверке тем ребятам, которые всегда не виноваты.. 162 раза невиновны только в эту пятилетку и еще 157 в прошлую.
112910415
112910415
вчера в 19:17
поймали главных нарушителей ...
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 19:12
В АПЛ кто-бы не был виноват - нужно снять очки с "ирисок" (правда конечно есть за что). А тут смотрю сразу 2х организовали ...
протон
протон
вчера в 18:17
Отважная фифа снова нашла и покарала опаснейших нарушителей.
Мировой футбол, наконец, вздохнёт с облечением
Джохар Ву
Джохар Ву ответ Найманчик (раскрыть)
вчера в 18:13
Например, одну назови?
Валерыч
Валерыч
вчера в 17:50, ред.
А что сразу такие кардинальные, суровые меры предпринимать в отношении этих клубов? Может они кому-то из влиятельных боссов ФИФА дорогу перешли?
Кстати, и "Мальорка" и "Райо Валекано" в этом сезоне показывают достойный футбол и уже вплотную приблизились к зоне еврокубков Ла Лиги.
Кому-то не понравилась их прыть и дали команду "не пущать"?
Найманчик
Найманчик
вчера в 17:32
Там Барса грубые наружения в обход всем правилам и норм а тут райо и мальорка ну что же😂😂😂
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:43
Как то жестко все.... или это по какому то сценарию все делается...
Гость
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