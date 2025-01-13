ФИФА наложила трансферный бан на «Мальорку» и «Райо Вальекано»

На «Мальорку» и «Райо Вальекано» наложен трансферный бан со стороны ФИФА.
Ранее появилась информация о том, что оба клуба не смогут регистрировать новых игроков в течение трех следующих трансферных окон – до 2026 года.
Сообщается, что в «Райо Вальекано» не знали о наказании со стороны ФИФА, а в «Мальорке» объяснили бан административной ошибкой, сейчас проблема уже решена.
Кстати, и "Мальорка" и "Райо Валекано" в этом сезоне показывают достойный футбол и уже вплотную приблизились к зоне еврокубков Ла Лиги.
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Кстати, и "Мальорка" и "Райо Валекано" в этом сезоне показывают достойный футбол и уже вплотную приблизились к зоне еврокубков Ла Лиги.
Кому-то не понравилась их прыть и дали команду "не пущать"?
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