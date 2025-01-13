ФИФА наложила трансферный бан на «Мальорку» и «Райо Вальекано»

1736775730

вчера, 16:42

На «Мальорку» и «Райо Вальекано» наложен трансферный бан со стороны ФИФА .

Ранее появилась информация о том, что оба клуба не смогут регистрировать новых игроков в течение трех следующих трансферных окон – до 2026 года.