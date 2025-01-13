Апелляция «Реала» на решение о дисквалификации Винисиуса отклонена

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вчера, 21:42

Апелляционный комитет подтвердил санкцию, наложенную Дисциплинарным комитетом на нападающего «Реала» .

Футболист был дисквалифицирован на 2 матча Ла Лиги за толчок вратаря «Валенсии» Столе Димитриевски. Мадридский клуб попытался оспорить решение, сославшись на видеодоказательства наличия явной существенной ошибки при составлении судейского отчёта относительно удаления игрока.

Апелляционный комитет после многократного просмотра представленных видеодоказательств пришёл к выводу, что действие, описанное арбитром, соответствует действительности.

Также орган не нашёл доказательств серьёзных расистских оскорблений в отношении бразильца.

«Реал» может обжаловать это решение в Административном спортивном суде в течение пятнадцати рабочих дней.