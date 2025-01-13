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Апелляция «Реала» на решение о дисквалификации Винисиуса отклонена

вчера, 21:42

Апелляционный комитет подтвердил санкцию, наложенную Дисциплинарным комитетом на нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.

Футболист был дисквалифицирован на 2 матча Ла Лиги за толчок вратаря «Валенсии» Столе Димитриевски. Мадридский клуб попытался оспорить решение, сославшись на видеодоказательства наличия явной существенной ошибки при составлении судейского отчёта относительно удаления игрока.

Апелляционный комитет после многократного просмотра представленных видеодоказательств пришёл к выводу, что действие, описанное арбитром, соответствует действительности.

Также орган не нашёл доказательств серьёзных расистских оскорблений в отношении бразильца.

«Реал» может обжаловать это решение в Административном спортивном суде в течение пятнадцати рабочих дней.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 07:22
ну Вини 2 матча дисквалификации заслужил тут не поспоришь, но почему то осталось без внимание поведение вратаря Валенсии, вот вопрос
d69ttau9uc98
d69ttau9uc98
сегодня в 05:01
Негры, даже когда сами неправы, сразу начинают кричать о расизме.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:48
В Испании только Барселоне всё разрешают в судах?)
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:48
Винисиус получил своё наказание, ладно. А как же та свинья в воротах Валенсии? Насколько далеко он ушёл от Винисиуса?
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:04
...всего хорошего! Рота отбой!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:37
Да куда ему- до Вини!!!)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:28
...такой вот был бы...!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:26
Даже не представляю, чтобы Вини устроил на льду...)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:25, ред.
..ну Вить,по сути Incredulous прав,очень демонстративно и искусно,
ни каждому дано ! С другой стороны,хорошо что Вини в хоккей не
играет, в НХЛ за вратаря и покалечать могут,без разборок,только
коснись малька...!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:21
Сразу, почему-то вспомнилась индийская классика "Месть и Закон".
Cympak-05
Cympak-05 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 23:18, ред.
Провокация карается жёлтой карточкой не более ...и то зачастую бывают даже её не получают провокаторы
shur
shur ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 23:17
...и эти слухи с непроста!!!
Incredulous
Incredulous
вчера в 23:08, ред.
Апелляционный комитет настолько восхитился артистическими данными и актерским мастерством Димитриевски, что решил не принижать его талант сокращением срока дисквалификации Винисиуса. Ходят слухи, что после этого матча вратарю Валенсии поступило несколько предложений от продюсеров индийских боевиков.
Vea
Vea
вчера в 22:56
Радовались бы, что мало дали рецидивисту. А они вообще хотели отменить.
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:55, ред.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 22:50
    Жуниору надо сдерживать свои эмоции.
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    вчера в 22:50
    Вини надо угоманиваться, иначе весь Реал горя хапнет
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:45
    ...чую,задним местом,что то в раздевалке! Какой на хрен из Васкеса
    защитник отечества?! Все французы,как будто под Москвой остались! Джуд опять не спаситель, а неврастеник!,проигрывать
    напрочь не умеет(похвально),начинает грубить,не понимая тем самым показывая свою слабость! Вини больше занимается своей
    головой в цирюльне,меняя причесон по пять раз в неделю,
    не думая в прямом и переносном смысле как изменить игру в команде! И какая радость,наконец то Мбаппе растрогал тренера
    голом,по сути не изменившим ничего....алис!!!
    sihafazatron
    sihafazatron ответ shur (раскрыть)
    вчера в 22:40
      shur
      shur
      вчера в 22:31, ред.
      ...заключение №3 ...не трожь дерь-о,вонять не будет!!!
      shur
      shur
      вчера в 22:30
      ....эпизод №2...
      shur
      shur ответ Alex_67 (раскрыть)
      вчера в 22:30, ред.
      ...эпизод №1
      Alex_67
      Alex_67
      вчера в 22:04
      Странное решение... Неужели мы и апелляционный комитет смотрели разные варианты трансляции? Я согласен с дисквалификацией Винисиуса - тут вообще нет вопросов... Но почему без наказания остался вратарь Валенсии, который фактически спровоцировал конфликт? Винисиус, конечно, надоел всем, но истина дороже...
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 21:58
      Нужны новые правила в таких делах. Если подал апелляцию и проиграл, то дисква увеличивается вдвое))
      Capral
      Capral
      вчера в 21:56
      Дисква Вини- потеря большая, но точно не смертельная. Ну вот вчера, он играл, и что он показал? Да ничего. Когда не играет вся команда, когда команда в упадке- один игрок, даже такой как Вини не поможет. Когда Вини в ударе и у него идет игра- он очень полезен и опасен для соперника, но когда психует и провоцирует- это уже минус один игрок, даже, такой как он.
      Colchoneros
      Colchoneros
      вчера в 21:54
      Есть ещё яйца!
      allemz
      allemz
      вчера в 21:53
      Об эфиопа снова вытерли ноги, да емае!!!!!))
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы
      вчера в 21:51, ред.
      Клубный канал реала разнесет еретиков АК на части)))по славным методам иезуитских инструкций. Как они посмели не угождать королевичам
      Варвар7
      Варвар7
      вчера в 21:46
      "Апелляционный комитет после многократного просмотра представленных видеодоказательств пришёл к выводу," - Парни поработали на славу...)
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