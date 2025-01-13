Бруну Фернандеш обогнал Дэвида Бекхэма по голам за «Манчестер Юнайтед»

1736751433

вчера, 09:57

Полузащитник забил гол в ворота «Арсенала» в матче Кубка Англии (1:1, по пенальти 5:3).

Этот мяч стал для португальца 86-м в футболке «дьяволов». По этому показателю футболист обогнал и вышел на 21-е место в общем рейтинге.

На 20-й строчке списка находится Антони Марсьяль (90), лидирует Уэйн Руни (253).