Бруну Фернандеш обогнал Дэвида Бекхэма по голам за «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник Бруну Фернандеш забил гол в ворота «Арсенала» в матче Кубка Англии (1:1, по пенальти 5:3).
Этот мяч стал для португальца 86-м в футболке «дьяволов». По этому показателю футболист обогнал Дэвида Бекхэма и вышел на 21-е место в общем рейтинге.
На 20-й строчке списка находится Антони Марсьяль (90), лидирует Уэйн Руни (253).
кто-то кого-то непременно обгоняет )
кто-то кого-то непременно обгоняет )
Уйдёт (...кто ж уйдёт от такой женщины) жалеть нисколько не буду!!!
https://youtu.be/Hj80q4kpgmY?si=seZ3MIO-E0v0-ZBA
Уйдёт (...кто ж уйдёт от такой женщины) жалеть нисколько не буду!!!
Так что у португальца много рекордов...
Так что у португальца много рекордов...
Не всем под силу...)
Не всем под силу...)