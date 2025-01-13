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Бруну Фернандеш обогнал Дэвида Бекхэма по голам за «Манчестер Юнайтед»

вчера, 09:57

Полузащитник Бруну Фернандеш забил гол в ворота «Арсенала» в матче Кубка Англии (1:1, по пенальти 5:3).

Этот мяч стал для португальца 86-м в футболке «дьяволов». По этому показателю футболист обогнал Дэвида Бекхэма и вышел на 21-е место в общем рейтинге.

На 20-й строчке списка находится Антони Марсьяль (90), лидирует Уэйн Руни (253).

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:23
так бывает
кто-то кого-то непременно обгоняет )
DXTK
DXTK
вчера в 14:05
Фернандеш обогнал Бекса не потому что он круче, а потому что сегодня в Мю просто некому забивать......а во времена Бекхэма были в атаки Коул, Йорк, Сульшер Шерингем, ван Нистелрой, и тд........ он был хорош в исполении штрафных и разного рода подач...........
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:37, ред.
...плюс с нытьём , не использованных стопроцентных моментов!
Уйдёт (...кто ж уйдёт от такой женщины) жалеть нисколько не буду!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:30
А по количеству слёз и соплей на поле Бруну обогнал весь МЮ в полном его составе и за всю историю клуба.
Так что у португальца много рекордов...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:21
Тоже результат.
Не всем под силу...)
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:20
Бруно конечно молодец и если бы он бил пенки а не Рон то был еще дальше!
cdvcz64yf9zz
cdvcz64yf9zz
вчера в 10:48
Рекордсменом он точно не станет.
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:45
Нужно поднажать и уйти за сотню....
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:40
Марсьяля обгонит и все на этом, до Руни не добраться
rv3s8ksmxm69
rv3s8ksmxm69
вчера в 10:31
Фернандеш продолжает писать свою историю в "МЮ", и каждый его гол приближает к великим легендам клуба!
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