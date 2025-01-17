Реконструкция «Олд Траффорд» увеличит вместимость до 87 тысяч человек

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вчера, 21:19

Рабочая группа по обновлению «Олд Траффорд» закончила технико-экономическую работу по разработке вариантов строительства нового или реконструкции существующей арены.

Рабочая группа определила, что благодаря реконструкции вместимость «Олд Траффорд» может увеличиться до 87 тысяч, а потенциальная вместимость нового стадиона – до 100 тысяч.

Оба варианта остаются на рассмотрении, МЮ должен принять решение о предпочтительном варианте до лета.

Было также опрошено более 50 тысяч болельщиков «Манчестер Юнайтед», созданы фокус-группы и проведены дни открытых дверей на «Олд Траффорд» для информирования о работе целевой группы. Опрос показал, что более 90% болельщиков положительно относятся к амбициям по созданию стадиона мирового уровня.