Реконструкция «Олд Траффорд» увеличит вместимость до 87 тысяч человек

Рабочая группа по обновлению «Олд Траффорд» закончила технико-экономическую работу по разработке вариантов строительства нового или реконструкции существующей арены.
Рабочая группа определила, что благодаря реконструкции вместимость «Олд Траффорд» может увеличиться до 87 тысяч, а потенциальная вместимость нового стадиона – до 100 тысяч.
Оба варианта остаются на рассмотрении, МЮ должен принять решение о предпочтительном варианте до лета.
Было также опрошено более 50 тысяч болельщиков «Манчестер Юнайтед», созданы фокус-группы и проведены дни открытых дверей на «Олд Траффорд» для информирования о работе целевой группы. Опрос показал, что более 90% болельщиков положительно относятся к амбициям по созданию стадиона мирового уровня.
МЮ как пантомима на футбол, ей - Богу. Ключевые позиции на поле пусты, а башка у админов тимы забита хз чем.
МЮ как пантомима на футбол, ей - Богу. Ключевые позиции на поле пусты, а башка у админов тимы забита хз чем.
счастливчик, кто хотя бы минуту с мячом не раставался был принят,
все были грязные,но счастливые! Я к чему, важен процесс игра Клуба,а потом уж место где он играет...!!!
счастливчик, кто хотя бы минуту с мячом не раставался был принят,
все были грязные,но счастливые! Я к чему, важен процесс игра Клуба,а потом уж место где он играет...!!!