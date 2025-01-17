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Реконструкция «Олд Траффорд» увеличит вместимость до 87 тысяч человек

вчера, 21:19

Рабочая группа по обновлению «Олд Траффорд» закончила технико-экономическую работу по разработке вариантов строительства нового или реконструкции существующей арены.

Рабочая группа определила, что благодаря реконструкции вместимость «Олд Траффорд» может увеличиться до 87 тысяч, а потенциальная вместимость нового стадиона – до 100 тысяч.

Оба варианта остаются на рассмотрении, МЮ должен принять решение о предпочтительном варианте до лета.

Было также опрошено более 50 тысяч болельщиков «Манчестер Юнайтед», созданы фокус-группы и проведены дни открытых дверей на «Олд Траффорд» для информирования о работе целевой группы. Опрос показал, что более 90% болельщиков положительно относятся к амбициям по созданию стадиона мирового уровня.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:22
Вместимость увеличивают ?! С такой безобразной игрой и блеклыми перспективами, наоборот надо уменьшать вместимость публики на Траффорде.
МЮ как пантомима на футбол, ей - Богу. Ключевые позиции на поле пусты, а башка у админов тимы забита хз чем.
shur
shur
вчера в 22:21
...в своё время Я в Спартак пробовался! На гаревом поле, поколение постарше поймёт, тренер вбрасывал над нами футбольный мяч и тот
счастливчик, кто хотя бы минуту с мячом не раставался был принят,
все были грязные,но счастливые! Я к чему, важен процесс игра Клуба,а потом уж место где он играет...!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:29
Крышу залатать не забудьте))
shlomo
shlomo
вчера в 21:28
Ну увеличение численности посещаемых будет приносить дополнительную прибыль...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:23
А сколько времени может уйти на эти проекты?...
Гость
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