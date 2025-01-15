Мэр Парижа сообщила, что город не продаст клубу ПСЖ стадион «Парк де Пренс»

Мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что город не продаст клубу «Пари Сен-Жермен» стадион «Парк де Пренс», на котором выступает команда.
Ранее политик сообщила, что ПСЖ предложил за арену 38 миллионов евро, Идальго назвала этот ход «блефом или непониманием демократических правил».
В своем комментарии мэр подтвердила, что позиция города не изменилась:
Есть одна вещь, которую мы не будем делать в 2025 году. Я этого и не обещала. Мы не станем продавать «Парк де Пренс».
Франции ! Если продать владельцу ПСЖ,став его собственностью,
Он может вместо футбола заселить стадион своими родственниками
из Катара! И хр=н их потом выгонишь!!! Я понятно обьяснил!!!
Франции ! Если продать владельцу ПСЖ,став его собственностью,
Он может вместо футбола заселить стадион своими родственниками
из Катара! И хр=н их потом выгонишь!!! Я понятно обьяснил!!!
если клубу откажут в покупке Парк де Пренс.
читал, что клуб уже подал заявку на покупку несколько гектаров земли.
если клубу откажут в покупке Парк де Пренс.
читал, что клуб уже подал заявку на покупку несколько гектаров земли.