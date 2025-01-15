Мэр Парижа сообщила, что город не продаст клубу ПСЖ стадион «Парк де Пренс»

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вчера, 20:57

Мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что город не продаст клубу «Пари Сен-Жермен» стадион «Парк де Пренс», на котором выступает команда.

Ранее политик сообщила, что ПСЖ предложил за арену 38 миллионов евро, Идальго назвала этот ход «блефом или непониманием демократических правил».

В своем комментарии мэр подтвердила, что позиция города не изменилась: