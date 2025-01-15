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ГлавнаяНовостиЗаграница: стадионыФранция. Лига 1 2024/2025

Мэр Парижа сообщила, что город не продаст клубу ПСЖ стадион «Парк де Пренс»

вчера, 20:57

Мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что город не продаст клубу «Пари Сен-Жермен» стадион «Парк де Пренс», на котором выступает команда.

Ранее политик сообщила, что ПСЖ предложил за арену 38 миллионов евро, Идальго назвала этот ход «блефом или непониманием демократических правил».

В своем комментарии мэр подтвердила, что позиция города не изменилась:

Есть одна вещь, которую мы не будем делать в 2025 году. Я этого и не обещала. Мы не станем продавать «Парк де Пренс».

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:35
Пусть свой построят, в чём проблема?
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:29
38 за стадион? Разве этого не мало?
allemz
allemz
вчера в 23:03
Что непонятного, за сущие 38 лямов продавать не будут, намеков не понимает что ли Нассер
shur
shur ответ STADIÓN ČSSR (раскрыть)
вчера в 22:49
......точно так!
shur
shur ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 22:47
...ну что не понятного Бро! Парк Де Пренс (Парк Принцев) принадлежит Парижу и является достопримечательностью города,
Франции ! Если продать владельцу ПСЖ,став его собственностью,
Он может вместо футбола заселить стадион своими родственниками
из Катара! И хр=н их потом выгонишь!!! Я понятно обьяснил!!!
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
вчера в 22:42
Идальго - известная фамилия и такой стадион просто так не отдаст арабам
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:27
Они не сильно расстроятся.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 22:15
Парк де Пренс построен в 1897 году, реконструирован в 1972 году. Зачем ПСЖ такой древний стадион? Лучше построить новый и современный.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:05
ПСЖ ясно дал понять, что нацелен построит новый стадион.
если клубу откажут в покупке Парк де Пренс.
читал, что клуб уже подал заявку на покупку несколько гектаров земли.
lotsman
lotsman
вчера в 22:04
ПСЖ мог бы построить свой стадион. Стыдно попрошайничать.)
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:03, ред.
У Катарцев ЧМ прошёл, так что могут и клуб продать или обанкротить и на это не сможет повлиять хоть мэр хоть президент, авторитет Франции падает, а вкладывать в убыточный проект не всякий может!!! Вспомним(лучше не вспоминать) этот «Трэш, Угар и Содомия» Олимпиаду во Франции держим в голове и делаем выводы!
Futurista
Futurista
вчера в 21:47, ред.
А за 1€ как Зениту на 49 лет слабо отдать?)...эх нищеброды)...
Capral
Capral ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 21:44
Да там Хвичкин агент может стадион купить. Уже столько на дынях заработал, что на два стадиона хватит.
Вещий
Вещий
вчера в 21:36
Ага.... все будет зависеть от суммы, которую арабы смогут предложить...
Гость
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