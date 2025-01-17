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«Барселона» до мая не сможет сыграть на «Камп Ноу»

вчера, 21:07

«Барселона» сегодня объявила о продлении срока действия абонементов, позволяющих посещать игры на «Олимпик Льюис Компанис», до 23 апреля.

Это касается как матчей Ла Лиги, так и Кубка Испании и Лиги чемпионов. Это уже второе продление в текущем сезоне. Первое затрагивало январские игры.

Проведение матчей на «Камп Ноу» в мае не исключено, однако есть вероятность, что команда так и завершит сезон на нынешнем стадионе.

На втором ярусе «Камп Ноу» пришлось провести больше работ, чем ожидалось, а на правильную укладку поля необходимо до трех месяцев, причем этот процесс начнут только в феврале.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
вчера в 22:31
Маньяна короче)...любимое испанское слово...
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 22:10
К "возвращению" Месси успеют.. 🤭
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:50
Всё больше и больше проблем...
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:26
Да уж... денег нет, поэтому все на тормозах....
Гость
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