«Барселона» до мая не сможет сыграть на «Камп Ноу»

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вчера, 21:07

«Барселона» сегодня объявила о продлении срока действия абонементов, позволяющих посещать игры на «Олимпик Льюис Компанис», до 23 апреля.

Это касается как матчей Ла Лиги, так и Кубка Испании и Лиги чемпионов. Это уже второе продление в текущем сезоне. Первое затрагивало январские игры.

Проведение матчей на «Камп Ноу» в мае не исключено, однако есть вероятность, что команда так и завершит сезон на нынешнем стадионе.

На втором ярусе «Камп Ноу» пришлось провести больше работ, чем ожидалось, а на правильную укладку поля необходимо до трех месяцев, причем этот процесс начнут только в феврале.