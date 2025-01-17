Окружение Винисиуса не отрицает, что игрок думает об уходе из «Реала»

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вчера, 23:34

Окружение крайнего нападающего мадридского «Реала» не отрицает, что 24-летний футболист обдумывает своё будущее в испанском клубе.

По информации источника, представители бразильского вингера продолжают поддерживать контакты с клубами из Саудовской Аравии.

Винисиус может принять решение о переходе в одну из саудовских команд грядущим летом.

Подчёркивается, что одна из причин, в связи с которой футболист может покинуть «Реал», заключается в том, что ему «не хватает счастья» в Испании, где он периодически подвергается расистским оскорблениям.