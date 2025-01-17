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Окружение Винисиуса не отрицает, что игрок думает об уходе из «Реала»

вчера, 23:34

Окружение крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора не отрицает, что 24-летний футболист обдумывает своё будущее в испанском клубе.

По информации источника, представители бразильского вингера продолжают поддерживать контакты с клубами из Саудовской Аравии.

Винисиус может принять решение о переходе в одну из саудовских команд грядущим летом.

Подчёркивается, что одна из причин, в связи с которой футболист может покинуть «Реал», заключается в том, что ему «не хватает счастья» в Испании, где он периодически подвергается расистским оскорблениям.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 09:23
Винисиус очень крут. Такой игрок везде нарасхват будет.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 06:53
А Винисиус умеет думать как человек?
5859aaj42g4f
5859aaj42g4f
сегодня в 05:30
Скорее всего это случится, этому слава не нужна, и на первом месте будут деньги и комфорт
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 02:44
Джанго Обиженный))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 01:53
Скатертью дорога, Реал надо оздоровлять
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:23
ему «не хватает счастья» в Испании, где он периодически подвергается расистским оскорблениям.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1398046/vinisius-zhunior-real 17.01.2025
Бред!!!Парню насыпать хотят не кисло! Вот и счастье)))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:01
Грёбаные расисты уже настолько доставил бедного паренька, что он готов из страны убежать
Лишь бы в саудитии с этим было получше, а то придется домой в Африку ехать))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:51, ред.
С каких это пор то, о чём думает Винисиус, имеет продолжение ?
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