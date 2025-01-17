Окружение Винисиуса не отрицает, что игрок думает об уходе из «Реала»

Окружение крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора не отрицает, что 24-летний футболист обдумывает своё будущее в испанском клубе.
По информации источника, представители бразильского вингера продолжают поддерживать контакты с клубами из Саудовской Аравии.
Винисиус может принять решение о переходе в одну из саудовских команд грядущим летом.
Подчёркивается, что одна из причин, в связи с которой футболист может покинуть «Реал», заключается в том, что ему «не хватает счастья» в Испании, где он периодически подвергается расистским оскорблениям.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1398046/vinisius-zhunior-real 17.01.2025
Бред!!!Парню насыпать хотят не кисло! Вот и счастье)))
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1398046/vinisius-zhunior-real 17.01.2025
Бред!!!Парню насыпать хотят не кисло! Вот и счастье)))
Лишь бы в саудитии с этим было получше, а то придется домой в Африку ехать))
Лишь бы в саудитии с этим было получше, а то придется домой в Африку ехать))