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«Рома» обыграла «Дженоа» в матче Серии А

сегодня, 00:44
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)3 : 1Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)ДженоаМатч завершен

«Рома» одержала уверенную победу над «Дженоа» в матче 21-го тура Серии А.

На 25-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Ромы» Артём Довбик. На 33-й минуте полузащитник «Дженоа» Патрицио Мазини восстановил равновесие. На 60-й минуте нападающий Стефан Эль-Шаарави вывел «волков» вперёд. В середине второго тайма вратарь гостей Никола Леали забил гол в свои ворота.

«Рома» идёт на 9-м месте (27 очков), «Дженоа» занимает 11-е место (23 очка).

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Knut 3
Knut 3
сегодня в 09:16
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 08:23
    2 тайм римляне просто забрали.
    победа заслуженная!
    но что то надо сделать, чтоб одержать первую выездную победу в этом сезоне))
    Рома и Венеции единственные в Серии А 0 побед на выездных матчах.
    Scorp689
    Scorp689
    сегодня в 07:33
    Игра середняков, почти за 6 очков...
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 01:54
    Всё прошло как по нотам.
    Гость
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