«Рома» обыграла «Дженоа» в матче Серии А

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сегодня, 00:44

«Рома» одержала уверенную победу над «Дженоа» в матче 21-го тура Серии А.

На 25-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Ромы» Артём Довбик. На 33-й минуте полузащитник «Дженоа» Патрицио Мазини восстановил равновесие. На 60-й минуте нападающий Стефан Эль-Шаарави вывел «волков» вперёд. В середине второго тайма вратарь гостей Никола Леали забил гол в свои ворота.

«Рома» идёт на 9-м месте (27 очков), «Дженоа» занимает 11-е место (23 очка).