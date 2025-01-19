«Ливерпуль» готов предложить трёх игроков за полузащитника «Реала Сосьедад»

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вчера, 12:07

«Ливерпуль» определился с заменой нападающему , если египтянин покинет клуб этим летом.

Как сообщается, «красные» обозначили полузащитника «Реала Сосьедад» своей главной целью на замену Салаху.

Чтобы заполучить японца, «Ливерпуль» готов предложить испанскому клубу , и .