«Ливерпуль» готов предложить трёх игроков за полузащитника «Реала Сосьедад»

«Ливерпуль» определился с заменой нападающему Мохамеду Салаху, если египтянин покинет клуб этим летом.
Как сообщается, «красные» обозначили полузащитника «Реала Сосьедад» Такефусу Кубо своей главной целью на замену Салаху.
Чтобы заполучить японца, «Ливерпуль» готов предложить испанскому клубу Федерико Кьезу, Харви Эллиотта и Ватару Эндо.
"Эндо и Эллиота хватит, Кьезу оставьте себе, у нас Захарян есть"))
"Эндо и Эллиота хватит, Кьезу оставьте себе, у нас Захарян есть"))
Поэтому Кагава и Эндо не заиграли в АПЛ.
А Ливерпулю нужна антилопа как Салах на фланге.
В этом плане корейцы бегунки, физически и физиологически они больше подходят под АПЛ. Нужен такой как Сон. В свое время при Клоппе хотели взять Траоре надо было брать его, неизвестно по какой причине трансфер не состоялся. Возможно Салах бойкотировал и не хотел делить игровое время на фланге или грозился уйти из клуба, поэтому замена Салаху затянулась.
Поэтому Кагава и Эндо не заиграли в АПЛ.
А Ливерпулю нужна антилопа как Салах на фланге.
В этом плане корейцы бегунки, физически и физиологически они больше подходят под АПЛ. Нужен такой как Сон. В свое время при Клоппе хотели взять Траоре надо было брать его, неизвестно по какой причине трансфер не состоялся. Возможно Салах бойкотировал и не хотел делить игровое время на фланге или грозился уйти из клуба, поэтому замена Салаху затянулась.