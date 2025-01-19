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«Ливерпуль» готов предложить трёх игроков за полузащитника «Реала Сосьедад»

вчера, 12:07

«Ливерпуль» определился с заменой нападающему Мохамеду Салаху, если египтянин покинет клуб этим летом.

Как сообщается, «красные» обозначили полузащитника «Реала Сосьедад» Такефусу Кубо своей главной целью на замену Салаху.

Чтобы заполучить японца, «Ливерпуль» готов предложить испанскому клубу Федерико Кьезу, Харви Эллиотта и Ватару Эндо.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 20:57, ред.
Рассуждение об азиатских национальностях - это скорее про сравнение автомобилей) Насчёт точности паса и техничности - это не про Эндо, он, скорее про то, чтобы трава везде горела. Короче, не знаю как у них там... Но из Ла Лиги типа за 50млн я бы не брал, высок риск проколоться, потом будут песни, мол, не для вас моя роза цвела...
А Митому можно, ток куда его ставить?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 20:51
По мне, так Брэдли абсолютно вменяемо заменит Трента, более того, именно как пз, он даже лучше чем Трент - и в оборонительных качествах и в качестве бегунка бровки. Всё, что потеряет Ливерпуль при расставании с ним - это навесы, ну и всю химию с полузащитой и с Салахом, с которым всё равно в ближ годы придется расстаться. Другое дело, что Брэдли заменить некем, как и Робертсона, так что обоих крайков нужно искать срочно.

Потеря Салаха более существенна тк это не только правый вингер, но и лидер команды. Можно, конечно, надеяться что заиграет Дарвин, в котором лидер определенно присутствует, но, пока его дурка перевешивает - всё это сомнительная затея. Можно и Нету переманить из Челси, наверняка отпустят, причем так, что даже дешевле выйдет, нежели у Волков выкупать бы пришлось, Салаха справа он заменит, но, как лидера - нет!
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 20:05, ред.
Вообще нужно готовиться к тому, что если Салах и Трент уйдут, то правый фланг потеряет в скорости. Поэтому вингера и фуллбека нужно брать быстрых на замену. Можно взять Кэша из Астон Виллы он быстрый и хорошо обороняет правый фланг, также любит атаковать. У Трента перед ним минус в том что сам Трент плохо опекает и обороняет фланг, а так двое фуллбека быстрые. Но Астон Вилла может просто так его не отпустить.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 19:58
Привет!

Митома окреп в АПЛ можно его попробовать, если Брайтон его отпустит.
Но в целом корейцы быстрее японцев и если сравнивать с азиатами, то корейцы выше ростом, японцы ниже. То есть корейцы лучше подходят под АПЛ, а японцы под техничный футбол Ла Лиги, так как японцы более точны в передачах и точности ударов.
Да время летит очень быстро сейчас Траоре уже не так актуален для Ливерпуля как раньше.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 19:44
Привет! насчёт Траоре согласен, такой бычок бы пригодился Ливерпулю, но, вон Митома как раз бегунок, что-то типа Хвичи, а Эндо невероятно работоспособный парень, особенно в последних матчах, считаю, что к АПЛ адаптировался полностью, просто встраивать уже нету смысла - команда прекрасно играет без игрока амплуа "оторви сопернику ноги!" ну и возраст собственно, ведь, если адаптировать к схеме, скоро ещё одного такого же искать придется, а с этим в последние годы у Ливерпуля проблемы. Насчёт Кубо - сомнения, есть вероятность, что в его лице купят очередного Кейта, а потом не будут знать что с ним делать
bashnat013
bashnat013
вчера в 18:30
Все правильно делают ребятам практика нужна пусть играют чем на лавке,а там кто стрельнет выкупят обратно
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 14:14, ред.
Японцы техничны, но не бегунки. Поэтому Ла Лига где больше ценится техника и ментальность Кубо заиграл.
Поэтому Кагава и Эндо не заиграли в АПЛ.
А Ливерпулю нужна антилопа как Салах на фланге.
В этом плане корейцы бегунки, физически и физиологически они больше подходят под АПЛ. Нужен такой как Сон. В свое время при Клоппе хотели взять Траоре надо было брать его, неизвестно по какой причине трансфер не состоялся. Возможно Салах бойкотировал и не хотел делить игровое время на фланге или грозился уйти из клуба, поэтому замена Салаху затянулась.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:11
Ответ Сосьедада:
"Эндо и Эллиота хватит, Кьезу оставьте себе, у нас Захарян есть"))
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 13:36
А, думал за Захаряна…
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 12:31
Какая-то ересь, троих явно многовато будет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:18
Интересно, всех троих, или любого на выбор
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