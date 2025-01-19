Переговоры «Спартака» по трансферу Илича проходят тяжело

Переговоры о переходе полузащитника «Торино» Ивана Илича в «Спартак» проходят тяжело.
По данным источника, услуги серба были предложены «Зениту», однако питерский клуб отказался от подписания футболиста, потому что будет искать хавбека летом на рынке Латинской Америки.
Как можно скорее подписать в «Спартак» Илича хочет главный тренер «красно-белых» Деян Станкович, однако переходу серба мешает высокая запрашиваемая трансферная стоимость (более 20 млн евро) и высокие запросы по личному контракту. Также «Спартак» смущает травматичность футболиста. Если до начала вторых сборов «Спартак» не договорится о переходе Илича, то московский клуб переключится на другой вариант.
Торино пытается изо всех сил Спартаку его впарить, предлагая вместе с этим хрустальным всяческие "плюшки", а Спартак героически отбивается от этого "подарка", выторговывая в довесок более значимые "плюшки" и угрожая свернуть переговоры, если качество и количество "плюшек" не устроят ФК Спартак??? )))
А если серьёзно, то по моим ощущениям паря будет больше в лазарете, чем на поле.
В Спартаке таких "подарков" уже за два десятка лет после ухода ОИРа перебывало на три-четыре полноценных состава
Что, Станковичу не с кем на родном языке вживую поговорить???
С БАБИЧЕМ пусть разговаривает!
На сербско-хорватском наречии. ))
Торино пытается изо всех сил Спартаку его впарить, предлагая вместе с этим хрустальным всяческие "плюшки", а Спартак героически отбивается от этого "подарка", выторговывая в довесок более значимые "плюшки" и угрожая свернуть переговоры, если качество и количество "плюшек" не устроят ФК Спартак??? )))
А если серьёзно, то по моим ощущениям паря будет больше в лазарете, чем на поле.
В Спартаке таких "подарков" уже за два десятка лет после ухода ОИРа перебывало на три-четыре полноценных состава
Что, Станковичу не с кем на родном языке вживую поговорить???
С БАБИЧЕМ пусть разговаривает!
На сербско-хорватском наречии. ))
игрока, к тому же ещё и нежелающего играть в РПЛ? Если игрок не желает играть в РПЛ, то значит он будет немотивирован, а какая может быть польза от немотивированного игрока? Будет ли он играть с полной отдачей за "Спартак"?
Очень сомнительно. Подписать его, потому что так Станкович хочет? А зачем идти у него на поводу? Разве сам Станкович не может ошибаться? Может и ещё как. В угоду Станкковичу, по его "хотелкам" подписали бесполезных Абену и Вилиана Жозе и каков результат? Результат отрицательный. Оба оказались - балластами. От одного уже кое-как избавились, второго не знают кому сбагрить.
Не знаю, что думает насчёт всего этого новый спортивный директор Кахигао, но хотелось бы надеяться, чтобы он сказал здесь своё слово и сумел бы переубедить Станковича и руководство "Спартака", чтобы они отказались от покупки Илича.
игрока, к тому же ещё и нежелающего играть в РПЛ? Если игрок не желает играть в РПЛ, то значит он будет немотивирован, а какая может быть польза от немотивированного игрока? Будет ли он играть с полной отдачей за "Спартак"?
Очень сомнительно. Подписать его, потому что так Станкович хочет? А зачем идти у него на поводу? Разве сам Станкович не может ошибаться? Может и ещё как. В угоду Станкковичу, по его "хотелкам" подписали бесполезных Абену и Вилиана Жозе и каков результат? Результат отрицательный. Оба оказались - балластами. От одного уже кое-как избавились, второго не знают кому сбагрить.
Не знаю, что думает насчёт всего этого новый спортивный директор Кахигао, но хотелось бы надеяться, чтобы он сказал здесь своё слово и сумел бы переубедить Станковича и руководство "Спартака", чтобы они отказались от покупки Илича.