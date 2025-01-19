Переговоры «Спартака» по трансферу Илича проходят тяжело

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вчера, 14:07

Переговоры о переходе полузащитника «Торино» в «Спартак» проходят тяжело.

По данным источника, услуги серба были предложены «Зениту», однако питерский клуб отказался от подписания футболиста, потому что будет искать хавбека летом на рынке Латинской Америки.

Как можно скорее подписать в «Спартак» Илича хочет главный тренер «красно-белых» , однако переходу серба мешает высокая запрашиваемая трансферная стоимость (более 20 млн евро) и высокие запросы по личному контракту. Также «Спартак» смущает травматичность футболиста. Если до начала вторых сборов «Спартак» не договорится о переходе Илича, то московский клуб переключится на другой вариант.