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Переговоры «Спартака» по трансферу Илича проходят тяжело

вчера, 14:07

Переговоры о переходе полузащитника «Торино» Ивана Илича в «Спартак» проходят тяжело.

По данным источника, услуги серба были предложены «Зениту», однако питерский клуб отказался от подписания футболиста, потому что будет искать хавбека летом на рынке Латинской Америки.

Как можно скорее подписать в «Спартак» Илича хочет главный тренер «красно-белых» Деян Станкович, однако переходу серба мешает высокая запрашиваемая трансферная стоимость (более 20 млн евро) и высокие запросы по личному контракту. Также «Спартак» смущает травматичность футболиста. Если до начала вторых сборов «Спартак» не договорится о переходе Илича, то московский клуб переключится на другой вариант.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:58
Да зачем он нужен то, не понимаю? Вместо Мартинса? Так при Деяне Кристофер весьма неплох. По физике просто топарь
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 20:11
Цену Спартак сбивает, торгуются, вот и появляются подобные "источники" как атрибут сделок.Было бы интересно всё-таки посмотреть на него, денег то у клуба хватает.
Antikrot
Antikrot ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:36
Илич летом отказался. А Торино сейчас сам предложил серба. Но зенитушка уже сам отказался, хотят бразила летом подписать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:23
...."По данным источника, услуги серба были предложены «Зениту», однако питерский клуб отказался от подписания футболиста...."
Это мягко говоря не так. Сам Илич отказался от перехода в Зенит. Поняв, что ему это не надо.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 19:15
А почему с Бабичем на сербско-хорватском наречии. ? Оба и Бабич и Станкович чистокровные сербы.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:12
Надеюсь утка, нам оно не надо, у нас полон комплект
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 18:28
Лайк за итальянцев.
112910415
112910415
вчера в 18:18
от этой мысли надо срочно отдохнуть !
ABir
ABir
вчера в 17:08
Полностью согласен, что если не заходит этот Илич в Спартак за разумные деньги , то и не стоит во всем идти на поводу у Деяна и трудоустраивать его травматичных соотечественников в Спартак за громадные деньги.
lotsman
lotsman
вчера в 15:53
Ещё в начале этой саги было сказано что сам игрок не хочет переходить в РПЛ по геополитическим вопросам. И он будет гнуть линию пока Спартак не откажется от идеи подписать его.
Capral
Capral
вчера в 15:51
Уважаемый Модератор!
Прошу вас, обратить серьезное внимание на действия одного из пользователей, который, уже неоднократно был пожизненно забанен, но после каждой новой отсидки снова возвращается на Соккер под новой личиной, и снова начинает оскорблять людей. Я никогда не поверю, что вы не видите, или не понимаете всего происходящего. Вот и сейчас, этот пользователь, под ником Van Bestan, снова на форуме, и уже сейчас, снова начинает свои провокации. Вы были свидетелем того, что я, в течении нескольких месяцев старался не обращать внимания на его постоянные провокации, но всему есть предел, и моему терпению тоже.

Я, за всё время на Соккере, никогда не позволял себе оскорблять пользователей Соккера!!! Поэтому, исходя из всего происходящего, я принял решение- окончательно покинуть форум. Если на Соккере позволены прямые оскорбления, мне здесь делать, точно нечего. Надеюсь на понимание.

Желаю здравствовать.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:44, ред.
Так надо сразу переключаться на другой вариант, опять они под тренера игроков покупают, мы от последствий Абаскаля никак не оправимся и не избавимся от этого балласта, щас следующий тренер ещё притащит на полтора состава игроков, а потом его уволят с треском и опять придётся кому то всё это разгребать. Такое просто безумие у Спартака в руководстве, бьются головой об один и тот же косяк и никак не поймут откуда шишки на лбу. Вы ещё Станковичу контрольный пакет акций Лукойла перепишите.
Capral
Capral ответ матос (раскрыть)
вчера в 15:41
Спорить не буду, Вы лучше знаете свой Спартак.))) Я только провел аналогию- между прошлым и будущим, как в песне поётся...
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:37
Не пора ли завязать с такими трансферами... сюрреализм какой то.
матос
матос ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:36, ред.
Разрушитель и нужен , и атаки он поддержать может , у него хороший удар и + он россиянин. Глебов на голову сильнее Умярова , Литвинова и при грамотном подходе вполне может вписаться в существующий ансамбль. Да и 20 млн евриков как за часто травмируемого серба из Турина за него не запросят.
7mud6nepsam7
7mud6nepsam7
вчера в 15:34
Станкович своих подтягивает и пристраивает по блату
6g55ndk3a5zp
6g55ndk3a5zp ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 15:31
Как зачем ?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:30
Зачем нужен этот хрусталик и который являеться не основным игроком Торино....в случае его подписания в команде может быть раздрай по его личному контакту.
Не нужен он Спартаку....нет и такого не надо...
Capral
Capral ответ матос (раскрыть)
вчера в 15:27
Игрок неплохой, но жлобоватый он для Спартака. Сейчас в Спартаке собрался вполне приличный коллектив- из техничных и думающих футболистов, но вот, как впишется Глебов в этот ансамбль- сказать сложно... Чисто в разрушительном плане, да, возможно и заиграл бы, но вот в плане созидательном- не уверен. Всё таки, Спартак и Ростов- разные клубы, и по истории, и по содержанию...
Валерыч
Валерыч
вчера в 15:25, ред.
Непонятно зачем вести борьбу "Спартаку" за этого переоценённого, травматичного,
игрока, к тому же ещё и нежелающего играть в РПЛ? Если игрок не желает играть в РПЛ, то значит он будет немотивирован, а какая может быть польза от немотивированного игрока? Будет ли он играть с полной отдачей за "Спартак"?
Очень сомнительно. Подписать его, потому что так Станкович хочет? А зачем идти у него на поводу? Разве сам Станкович не может ошибаться? Может и ещё как. В угоду Станкковичу, по его "хотелкам" подписали бесполезных Абену и Вилиана Жозе и каков результат? Результат отрицательный. Оба оказались - балластами. От одного уже кое-как избавились, второго не знают кому сбагрить.
Не знаю, что думает насчёт всего этого новый спортивный директор Кахигао, но хотелось бы надеяться, чтобы он сказал здесь своё слово и сумел бы переубедить Станковича и руководство "Спартака", чтобы они отказались от покупки Илича.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:21
Ну зачем за такие деньги и с большой личкой хрусталь?))
матос
матос
вчера в 15:16
Глебова нужно купить из Ростова , вполне добротный игрок.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:09
Новый спорт директор или какая там должность?
Прожженный спец по этим вопросам, почему не откинет этого хронически больного пассажира?
Нахрен он нам нужен?
Такое впечатление, что с личным интересом упирается рогом господин Станкович?
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:04
Подписать игрока, подверженного травмам, за двадцать миллионов? Зачем Спартаку это нужно? Угодить главному тренеру? Станкович еще не заработал влиять на трансферы. Мне кажется, что Деян просто пытается пристроить своего земляка. Слишком дорого обходится желание тренера - мутная история, на нехорошие мысли наводит...
derrik2000
derrik2000
вчера в 14:52
"Проходят тяжело" - это, извините, КАК???
Торино пытается изо всех сил Спартаку его впарить, предлагая вместе с этим хрустальным всяческие "плюшки", а Спартак героически отбивается от этого "подарка", выторговывая в довесок более значимые "плюшки" и угрожая свернуть переговоры, если качество и количество "плюшек" не устроят ФК Спартак??? )))

А если серьёзно, то по моим ощущениям паря будет больше в лазарете, чем на поле.
В Спартаке таких "подарков" уже за два десятка лет после ухода ОИРа перебывало на три-четыре полноценных состава
Что, Станковичу не с кем на родном языке вживую поговорить???
С БАБИЧЕМ пусть разговаривает!
На сербско-хорватском наречии. ))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:50, ред.
Тяжело - это не причина опускать руки. Волкам зимой на льду е****ся тоже тяжело, но ничё, справляются...
Справятся и Спартачи.)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:49
Денег надо не жалеть...
Capral
Capral
вчера в 14:26, ред.
У меня складывается впечатление, возможно и ошибочное, что руководство Спартака ставит перед собой главную цель- не найти нужного игрока, а только в пику Зениту осуществить этот трансфер...

Думаю, не стоит лишний раз говорить и напоминать о моем безграничном Уважении к Спартаку, но иногда, подобные мысли меня посещают... Надеюсь, истинные поклонники Величайшего советского Клуба, к моим словам отнесутся с пониманием.)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:08
Раз все так сложно, может пора искать альтернативу?
Гость
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