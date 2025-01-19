«Зенит» достигнул договорённости с «Ботафого» по трансферу Луиса Энрике

Нападающий «Ботафого» Луис Энрике близок к переходу в «Зенит».
По данным источника, питерский клуб достигнул устной договорённости по трансферу форварда за 35 млн евро. Ранее «Ботафого» отказался продавать своего футболиста в «Фиорентину» за 20 млн евро.
Сторонам осталось уладить последние детали сделки. Если переход состоится, то это станет самой дорогой продажей в истории «Ботафого».
перед весенней частью нынешнего сезона.Будет интересно посмотреть в деле на этого вингера, и насколько он себя сумеет проявить в РПЛ.
перед весенней частью нынешнего сезона.Будет интересно посмотреть в деле на этого вингера, и насколько он себя сумеет проявить в РПЛ.
Кажется, дороговато заплатили, если это не утка...
Кажется, дороговато заплатили, если это не утка...