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«Зенит» достигнул договорённости с «Ботафого» по трансферу Луиса Энрике

вчера, 08:27

Нападающий «Ботафого» Луис Энрике близок к переходу в «Зенит».

По данным источника, питерский клуб достигнул устной договорённости по трансферу форварда за 35 млн евро. Ранее «Ботафого» отказался продавать своего футболиста в «Фиорентину» за 20 млн евро.

Сторонам осталось уладить последние детали сделки. Если переход состоится, то это станет самой дорогой продажей в истории «Ботафого».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:09
на хорошее дело не жалко !
Валерыч
Валерыч
вчера в 12:38
Хороший, перспективный, молодой игрок. Понятно желание "Зенита" усилиться
перед весенней частью нынешнего сезона.Будет интересно посмотреть в деле на этого вингера, и насколько он себя сумеет проявить в РПЛ.
lotsman
lotsman ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 10:20
Не дождётесь.) С Зенитом всё в порядке уже шесть сезонов подряд.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:45
Стоимость на transfermarkt: 22 млн €
Кажется, дороговато заплатили, если это не утка...
adekvat
adekvat
вчера в 09:35
Не будет счастья Зениту в этом сезоне, пока тренера не приобретут.
jx3bese39uk5
jx3bese39uk5
вчера в 09:20
Зенит не хочет терять свою гегемонию в футболе, старается быть на плаву
Alex_67
Alex_67
вчера в 08:58
Слов нет, одни эмоции... Зачем Зениту в это тяжёлое время игрок за тридцать пять миллионов? Интересно, что, кроме огромных денег, полному тезке известного в футбольном мире человека, могли предложить, чтобы заманить его в Россию?
nubom
nubom
вчера в 08:42
Добро пожаловать в золотую клетку...
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:35
Да этот игрок наверное за узнаваемое имя и фамилию, надбавку вытребовал...)))
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