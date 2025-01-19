«Зенит» достигнул договорённости с «Ботафого» по трансферу Луиса Энрике

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вчера, 08:27

Нападающий «Ботафого» близок к переходу в «Зенит».

По данным источника, питерский клуб достигнул устной договорённости по трансферу форварда за 35 млн евро. Ранее «Ботафого» отказался продавать своего футболиста в «Фиорентину» за 20 млн евро.

Сторонам осталось уладить последние детали сделки. Если переход состоится, то это станет самой дорогой продажей в истории «Ботафого».