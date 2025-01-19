Вендел перейдёт из «Зенита» в «Ботафого» этим летом

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вчера, 13:06

«Зенит» согласился продать полузащитника в «Ботафого».

По данным источника, футболист подпишет контракт с бразильским клубом в ближайшие дни, однако переход состоится летом перед клубным чемпионатом мира, на котором сыграет «Ботафого».

«Зенит» получил за трансфер Вендела 12 млн евро (плюс ещё 3 млн евро в качестве бонусов).