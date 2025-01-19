Вендел перейдёт из «Зенита» в «Ботафого» этим летом

«Зенит» согласился продать полузащитника Вендела в «Ботафого».
По данным источника, футболист подпишет контракт с бразильским клубом в ближайшие дни, однако переход состоится летом перед клубным чемпионатом мира, на котором сыграет «Ботафого».
«Зенит» получил за трансфер Вендела 12 млн евро (плюс ещё 3 млн евро в качестве бонусов).
попытаться пробиться в её состав, и затем стать вместе с Бразилией чемпионом мира на ЧМ-2026. Если в сборную Бразилии попасть не удастся, тоже не беда,
можно к шейхам в СА на "калым" отправиться...) Те вряд ли откажутся, всё-таки игрок он довольно хороший и мастеровитый.
попытаться пробиться в её состав, и затем стать вместе с Бразилией чемпионом мира на ЧМ-2026. Если в сборную Бразилии попасть не удастся, тоже не беда,
можно к шейхам в СА на "калым" отправиться...) Те вряд ли откажутся, всё-таки игрок он довольно хороший и мастеровитый.