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Вендел перейдёт из «Зенита» в «Ботафого» этим летом

вчера, 13:06

«Зенит» согласился продать полузащитника Вендела в «Ботафого».

По данным источника, футболист подпишет контракт с бразильским клубом в ближайшие дни, однако переход состоится летом перед клубным чемпионатом мира, на котором сыграет «Ботафого».

«Зенит» получил за трансфер Вендела 12 млн евро (плюс ещё 3 млн евро в качестве бонусов).

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:59
Для Зенита он сделал все что мог и максимально отработал контракт.
АлексАлекс
АлексАлекс ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 19:08
А потом в Аль-Хиляле еще несколько лет побегает. Реально кайфует чисто
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:22, ред.
Мне будет его не хватать. Это как из сдобной булочки выковырять изюминку. Булочка осталась, но стала пресной.
sv_1969
sv_1969 ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 18:00
    Валерыч
    Валерыч
    вчера в 17:51, ред.
    Ну, причина ухода Вендела из "Зенита" скорее всего простая: бабла уже заработано немерено, на всю оставшуюся жизню хватит. Трофеев тоже немало в России собрал. Теперь, видимо, Вендел мечтает стать чемпионом мира на клубном уровне, в котором сыграет "Ботафого", а заодно попасть в поле зрения сборной Бразилии,
    попытаться пробиться в её состав, и затем стать вместе с Бразилией чемпионом мира на ЧМ-2026. Если в сборную Бразилии попасть не удастся, тоже не беда,
    можно к шейхам в СА на "калым" отправиться...) Те вряд ли откажутся, всё-таки игрок он довольно хороший и мастеровитый.
    leopiterrspb58
    leopiterrspb58
    вчера в 15:50
    Репутация подмочена,пусть линяет.
    drug01
    drug01
    вчера в 15:02
    Пусть сам решает где ему играть!!!
    adekvat
    adekvat ответ Alex_67 (раскрыть)
    вчера в 14:11
    12 плюс 3 написано же. Нормально, толку от него давно уже нет.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 14:08
    До лета здесь будет балду гонять?
    lotsman
    lotsman
    вчера в 13:51
    Энрике из Ботафого в Зенит, Вендел из Зенита в Ботафого - обмен.)
    4RT
    4RT
    вчера в 13:35
    Смылся таки с третьей попытки 😁
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин
    вчера в 13:33, ред.
    Хорошо Вендел устроился. Денег заработал. Трофеев набрал. Безнаказанно устраивал демарши на Родину. На 100 лет постарается выиграть чемпионство и ярко отпраздновать, как он любит, и ещё успеет потом сыграть на клубном чемпионате мира. Ловко 👍

    Но игрок очень хороший, не поспоришь.
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 13:26
    Бомжи реально прачечную устроили...
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 13:24
    Интересно, хоть денег прилично заплатят?
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 13:23
    Видно Медведев "уломал" задержатся...)
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 13:16, ред.
    Ну думаю Вендел пошёл на понижение зарплаты. Столько ему в Бразилии платить не будут.
    Гость
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