Потеря, которая затмит трансфер за 35 млн евро. Вендел хочет покинуть «Зенит» ради давней мечты

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сегодня, 11:46

Останутся без ключевого футболиста?

Энрике не изменит планы хавбека «Зенита»

В «Зените» всегда всё отрицают. Но Вендел хочет уйти сейчас. А вингера Луиса Энрике заберут у «Ботафого» за безумные 35 млн евро. Рекордная продажа бразильского клуба. Но трансфер вингера может перекрыть потеря Вендела. Его демарши терпели давно. Даже когда хавбека наказали за опоздание на сборы, то сохраняли бурные ссоры внутри клуба. Имеют право. Но болельщики «Зенита» имеют право не верить, что все иностранцы команды желают драться за тренера и клуб.

Самообман опасен. Вендел раньше несколько раз ярко включался, будучи одним из самых сильных легионеров РПЛ . Тогда часто его хвалили. Называли самым готовым к топ-5 футболистом лиги на лучшем отрезке в «Зените». Но это было давно. А сейчас, хотя Маркус выдал серию голевых передач на Глушенкова, хавбек не является главным в РПЛ . Даже среди бразильцев круче были защитник Коста из «Краснодара» и плеймейкер Бителло из «Динамо». А Дуглас Сантос из «Зенита» стабильнее.

Вендел точно не стал лучшим футболистом первой части сезона. При этом у Семака мало вариантов в центре поля для правильной работы единой тройки. Особенно если будет перегруз в нападении. Конечно, всегда можно вспомнить о позиции Ахметова в молодости. Ильзат не всегда был игроком группы атаки. Можно поставить его в пару с Барриосом и перевести Глушенкова на позицию «десятки». А на правый фланг привезут талантливого Луиса Энрике. Тем более, он из правильного клуба.

Именно «Ботафого» интересуется Венделом и хочет уступить «Зениту» дорогущего вингера. Не стоит забывать историю. Нападающий Юри Альберто отказался играть в Санкт-Петербурге три года назад. Пришлось придумывать комбинацию с обменом игрокам. Формально форвард ушел свободным агентом. Сейчас снова вылазят нюансы, поскольку Вендел в очередной раз не захотел возвращаться в состав «Зенита». Убедили не глупить, но могли пообещать отпустить в этом году в другую команду.

Вендел грезит вызовом в сборную Бразилии

У «селесао» сейчас нет слева игроков уровня Роберто Карлоса и Марсело. Играют разные средние футболисты. В прошлом году вызов получил даже Айртон, бывший защитник «Спартака», который теперь бегает за «Фламенго». А вот Дуглас Сантос из «Зенита», хотя пару лет назад был одним из лучших левых латералей Бразилии, не вызывался ни Доривалом, ни его предшественниками. У Вендела конкуренция в центре поля выше, из «Зенита» его вряд ли позовут в состав «селесао».

У Маркуса есть ряд железных аргументов, почему не хочет играть в РПЛ . Устал побеждать в лиге одного чемпиона, скучно. Считает, что перерос «Зенит». Имеет право на мнение. Из атакующих хавбеков, которые умеют прессинговать, Маркус выделяется всмете со Сперцяном. Эдуард доигрывает последние месяцы в «Краснодаре». Вряд ли западные клубы упустят молодого армянина следующим летом, независимо от результата сезона для «Краснодара». А Вендел совсем не хочет ждать полгода.

Без хавбека станет сложнее. В отличие от Клаудиньо, Маркус помогал Барриосу в центре поля. Колумбиец ведь тоже задумался о Турции и других вариантах. У опытной тройки есть проблемы с попаданием в основы их сильных национальных команд. У колумбийца речь именно о конкуренции в центре поля. Тамошний тренер ставил Джона Кордобу из «Краснодара» в основу на Кубке Америки. А вот у Вендела всё сложнее. Доривал не фанат РПЛ . Его мало интересуют бразильцы из «Зенита».

Вендел надеется, что успехи в «Ботафого» — чемпионы Бразилии и обладатели Кубка Либертадорес, обратят на него внимание штаба «селесао». Поскольку речь о национальной команде, которая нуждается в свежих идеях, Маркус с четкими передачами мог бы пригодиться. Тем более, даже у самых раскрученных центральных хавбеков из Бразилии сейчас хватает игровых проблем. Кто-то сидит на лавке, кто-то не всегда может включиться в отборе. А Вендел умный и разноплановый игрок.

В идеале надеялся после «Зенита» загреметь в основу серьезной команды из Лиги чемпионов. Но поскольку Семак категорически не умеет готовить футболистов к топ-5 – словно есть пунктик, связанный с собственным провалом в ПСЖ в бытность игроком, то Вендел и Клаудиньо могут рассчитывать или на шумную Турцию, или на возвращение домой в Бразилию. А второй вариант возможен лишь в случае обмена трансферами, ведь ценники у полузащитников высокие. «Зенит» их не отпускает.

Без Маркуса придется искать хавбека под основу

Когда был Кузяев, то получалось перетерпеть. Далер закрывал центр поля и помогал Семаку добиваться баланса. Но хрестоматийные примеры, вроде «Реала» без Крооса и «Манчестер Сити» без Родри, показывают важность центральных полузащитников. Причем Вендел по подходу посередине между результативным испанцем и немецким хавбеком, который вынужден был играть глубже без Каземиро. Маркус направляет игру «Зенита». С ним Барриос ходил вперед и развлекался.

Семак давал свободу Вильмару и сковывал Клаудиньо и Вендела, чтобы получить плотную полузащиту. А теперь тренер боится эффекта снежного кома. Уход Маркуса может повлечь за собой бегство части легионеров «Зенита»? Нельзя такое исключать, ведь есть амбиции и недовольство. Вряд ли серб Эракович из обороны или универсальный бразилец Артур рады, что стали запасными. Мантуан, побегав на левом фланге защиты, тоже не прочь уйти. «Зенит» активно ищет правого латераля.

Также пора найти хавбека на замену Венделу. Лучше действовать сразу, ведь проще наиграть весной нового латераля и тяжело внедрить диспетчера. Глушенков не может работать настолько глубоко, поскольку Максим обожает атаковать. У «Локомотива» Баринов и Карпукас в центре, а у «Зенита» без Вендела нет дуэта в опорной зоне. Маркус – метроном. Такие игроки на рынке стоят дорого и чаще всего отказываются переходить в «Зенит». Возможно, снова пойдут за Иличем из «Торино».