«Наполи» подпишет капитана «Ювентуса»

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вчера, 13:44

Футбольный клуб «Наполи» близок к подписанию в качестве свободного агента защитника «Ювентуса» . Сделку планируют завершить на следующей неделе. С игроком будет подписан контракт до 2026 года с зарплатой 2,5 миллиона евро за сезон.

Напомним, Данило выступает за «Ювентус» с августа 2019 года. Его контракт истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне 33-летний центральный защитник сыграл 4 матча в Лиге чемпионов (2 жёлтых карточки) и 12 матчей в Серии А (ассист и 2 жёлтых карточки). Портал Transfermarkt оценивает капитана «Ювентуса» в 4 миллиона евро.