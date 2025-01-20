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«Наполи» подпишет капитана «Ювентуса»

вчера, 13:44

Футбольный клуб «Наполи» близок к подписанию в качестве свободного агента защитника «Ювентуса» Данило. Сделку планируют завершить на следующей неделе. С игроком будет подписан контракт до 2026 года с зарплатой 2,5 миллиона евро за сезон.

Напомним, Данило выступает за «Ювентус» с августа 2019 года. Его контракт истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне 33-летний центральный защитник сыграл 4 матча в Лиге чемпионов (2 жёлтых карточки) и 12 матчей в Серии А (ассист и 2 жёлтых карточки). Портал Transfermarkt оценивает капитана «Ювентуса» в 4 миллиона евро.

Ранее ПСЖ объявил о трансфере нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:33
Значит, у у Ювентуса будет новый капитан. Кенан Йылдыз
a-league
a-league ответ fb2aqb432zn3 (раскрыть)
вчера в 14:00
Больше склоняюсь к версии с оврагом, нежели музеем ...
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 13:55
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 13:47
    Ему уже в саудитию пора
    Гость
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