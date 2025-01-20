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Стало известно, за какую сумму «Лион» может отпустить одного из лидеров

вчера, 12:24

Полузащитник Райан Шерки может покинуть «Лион» за 22,5 миллиона евро. Данную сумму согласовали игрок и клуб в процессе последнего продления контракта. Это не является официальной опцией выкупа. За Шерки следят дортмундская «Боруссия», «Байер» и «Бавария», но пока официальных предложений не поступало.

Напомним, 21-летний атакующий полузащитник — воспитанник «Лиона». Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне Шерки провёл 22 матча во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает француза алжирского происхождения в 30 миллионов евро.

Ранее «Комо» подписал полузащитника «Лиона» Максенса Какере.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:43
Приемлемая цена. Только бы не в ПСЖ
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:32
Следят значит скоро кто то купит - это точно.
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