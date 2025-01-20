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Ведущие клубы АПЛ заинтересованы в услугах вингера «Боруссии» Дортмунд

вчера, 13:25

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенс является трансферной целью для «Челси» и «Ливерпуля». «Аристократы» уже сделали официальный запрос по игроку на прошлой неделе. А скауты «Ливерпуля» следят за игрой Байно-Гиттенса на протяжении всего текущего сезона. В «Боруссии» надеются, что хавбек не покинет команду зимой.

Напомним, Байно-Гиттенс находится в системе «шмелей» с семнадцати лет. Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне 20-летний левый атакующий полузащитник сыграл 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Байно-Гиттенса в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что англичанин может покинуть «Боруссию», если клуб не попадёт в Лигу чемпионов.

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Датак
Датак
вчера в 17:07
Не понимаю,что в нем нашли.
sv_1969
sv_1969 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 14:07
Дешево никому не отдадут!Тем более контракт до 28-го года
fb2aqb432zn3
fb2aqb432zn3
вчера в 13:41, ред.
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 13:41
    Хороший товарищ, надо брать...
    Кто порасторопнее))
    Гость
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