Ведущие клубы АПЛ заинтересованы в услугах вингера «Боруссии» Дортмунд

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вчера, 13:25

Полузащитник дортмундской «Боруссии» является трансферной целью для «Челси» и «Ливерпуля». «Аристократы» уже сделали официальный запрос по игроку на прошлой неделе. А скауты «Ливерпуля» следят за игрой Байно-Гиттенса на протяжении всего текущего сезона. В «Боруссии» надеются, что хавбек не покинет команду зимой.

Напомним, Байно-Гиттенс находится в системе «шмелей» с семнадцати лет. Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне 20-летний левый атакующий полузащитник сыграл 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Байно-Гиттенса в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что англичанин может покинуть «Боруссию», если клуб не попадёт в Лигу чемпионов.