В IFFHS ответили, почему РПЛ заняла 73‑е место в рейтинге сильнейших лиг

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вчера, 10:38

Представитель Международной федерации футбольной истории и статистики ( IFFHS ) объяснил, почему РПЛ заняла 73‑е место в рейтинге сильнейших чемпионатов за 2024 год.

Наш ежегодный клубный мировой рейтинг рассчитывается с учетом результатов всех клубных соревнований. Российские клубы не участвуют в континентальных соревнованиях, поэтому не могут добавлять очки от этих турниров. Из‑за этой ситуации у российских клубов нет хороших рейтингов.