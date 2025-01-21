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В IFFHS ответили, почему РПЛ заняла 73‑е место в рейтинге сильнейших лиг

вчера, 10:38

Представитель Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) объяснил, почему РПЛ заняла 73‑е место в рейтинге сильнейших чемпионатов за 2024 год.

Наш ежегодный клубный мировой рейтинг рассчитывается с учетом результатов всех клубных соревнований. Российские клубы не участвуют в континентальных соревнованиях, поэтому не могут добавлять очки от этих турниров. Из‑за этой ситуации у российских клубов нет хороших рейтингов.

IFFHS в понедельник опубликовала рейтинг сильнейших лиг 2024 года. Первое место заняла итальянская Серия А, РПЛ расположилась на 73‑й позиции.

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Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
minai
minai
вчера в 20:59
Этот рейтинг состоит из 73-х футбольных федераций?
112910415
112910415
вчера в 11:50
на нет и рейтинга нет
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:43
Это и без пояснений было понятно
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