В IFFHS ответили, почему РПЛ заняла 73‑е место в рейтинге сильнейших лиг

Представитель Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) объяснил, почему РПЛ заняла 73‑е место в рейтинге сильнейших чемпионатов за 2024 год.
Наш ежегодный клубный мировой рейтинг рассчитывается с учетом результатов всех клубных соревнований. Российские клубы не участвуют в континентальных соревнованиях, поэтому не могут добавлять очки от этих турниров. Из‑за этой ситуации у российских клубов нет хороших рейтингов.
IFFHS в понедельник опубликовала рейтинг сильнейших лиг 2024 года. Первое место заняла итальянская Серия А, РПЛ расположилась на 73‑й позиции.