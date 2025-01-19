Серия А — сильнейшая лига года по версии IFFHS

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вчера, 20:10

Международная федерация футбольной истории и статистики ( IFFHS ) опубликовала рейтинг сильнейших чемпионатов 2024 года.

Первое место заняла итальянская Серия А (1992 очка), следом расположилась испанская Примера (1885), тройку замкнула АПЛ (1871).

В топ-10 также вошли чемпионаты Аргентины, Германии, Бразилии, Португалии, Франции, Бельгии и Нидерландов.

Российская Премьер-Лига в этом рейтинге заняла 73-е место. Выше чемпионата России оказались азербайджанская лига (36-е место), украинская (38), армянская (46), белорусская (59) и грузинская (70). Чемпионат Казахстана занял в этом рейтинге 86-е место.