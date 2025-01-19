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Серия А — сильнейшая лига года по версии IFFHS

вчера, 20:10

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг сильнейших чемпионатов 2024 года.

Первое место заняла итальянская Серия А (1992 очка), следом расположилась испанская Примера (1885), тройку замкнула АПЛ (1871).

В топ-10 также вошли чемпионаты Аргентины, Германии, Бразилии, Португалии, Франции, Бельгии и Нидерландов.

Российская Премьер-Лига в этом рейтинге заняла 73-е место. Выше чемпионата России оказались азербайджанская лига (36-е место), украинская (38), армянская (46), белорусская (59) и грузинская (70). Чемпионат Казахстана занял в этом рейтинге 86-е место.

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Перевод с iffhs.com
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Все комментарии
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 02:04
Спасибо, дружище, что просвятил меня недалёкого.. А я то думал, что забевают только гвозди у дярэуне..🤭
Шишанутый
Шишанутый ответ Не Э Г О ИС Т (раскрыть)
сегодня в 01:21
СА на 21 месте в рейтинге а вот Млс на 49 месте 😂 даже ниже Латвии, армении, Боливи. Теперь ясно что гном любителям голы забевает.👎
Antikrot
Antikrot ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 21:27
Какие 5,6 место??? Португалия сильнее, Турция тоже. Ещё есть Нидерланды. Даже скорее всего Бельгия выше.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 21:03
Смешной рейтинг, конечно. Целью было, видимо, очернение российского футбола.
Я считаю, что Премьер-Лига где-то на 5-6 месте в Европе, и никакие другие футбольные лиги в постсоветских странах нельзя считать выше по силе , организации и прочего , выше российской.
Вы, господа, врите, но меру знать должны.
Agamaga__05
Agamaga__05
вчера в 20:38
Как считают очки? По политическим соображениям?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:32
Ух ты мы на 73-м месте!) неплохо неплохо))))
Валерыч
Валерыч
вчера в 20:26
Странный рейтинг... Я бы на первое место АПЛ поставил.
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 20:25
А как же СА?.. 🤔🤭
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 20:16
Что ж за вещества они там употребляют...?
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