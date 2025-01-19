Серия А — сильнейшая лига года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг сильнейших чемпионатов 2024 года.
Первое место заняла итальянская Серия А (1992 очка), следом расположилась испанская Примера (1885), тройку замкнула АПЛ (1871).
В топ-10 также вошли чемпионаты Аргентины, Германии, Бразилии, Португалии, Франции, Бельгии и Нидерландов.
Российская Премьер-Лига в этом рейтинге заняла 73-е место. Выше чемпионата России оказались азербайджанская лига (36-е место), украинская (38), армянская (46), белорусская (59) и грузинская (70). Чемпионат Казахстана занял в этом рейтинге 86-е место.
Я считаю, что Премьер-Лига где-то на 5-6 месте в Европе, и никакие другие футбольные лиги в постсоветских странах нельзя считать выше по силе , организации и прочего , выше российской.
Вы, господа, врите, но меру знать должны.
Я считаю, что Премьер-Лига где-то на 5-6 месте в Европе, и никакие другие футбольные лиги в постсоветских странах нельзя считать выше по силе , организации и прочего , выше российской.
Вы, господа, врите, но меру знать должны.