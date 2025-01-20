Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРейтинги

Сайт Goal опубликовал рейтинг худших приобретений МЮ при Глейзерах

вчера, 19:33

Спортивный портал составил список худших приобретений «Манчестер Юнайтед» при американских владельцах. Семье Глейзеров принадлежит контрольный пакет акций клуба с 2005 года.

1. Антони;

2. Алексис Санчес;

3. Анхель Ди Мария;

4. Джейдон Санчо;

5. Ромелу Лукаку;

6. Поль Погба;

7. Донни ван де Бек;

8. Мемфис Депай;

9. Радамель Фалькао;

10. Уилфрид Заха;

11. Бебе;

12. Морган Шнайдерлин;

13. Виктор Вальдес;

14. Габриэль Обертан;

15. Оуэн Харгривз;

16. Генрих Мхитарян;

17. Андерсон;

18. Харри Магуайр.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноСерия А — сильнейшая лига года по версии IFFHS
19 января
Опубликован список самых дорогих игроков мира с истекающими контрактами
02 января
Опубликован рейтинг самых быстрых игроков 2024 года
01 января Фото
Сайт Goal опубликовал рейтинг лучших трансферов нынешнего сезона
28 декабря 2024
Суперкомпьютер Opta назвал «Ливерпуль» фаворитом АПЛ
28 декабря 2024 Фото
Яшин — самый пластичный вратарь в истории футбола по версии GiveMeSport
27 декабря 2024
Сортировать
Все комментарии
Expert soccer
Expert soccer
сегодня в 08:52
Это скорее -- Список игроков которые потом сильно пожалели что перешли в МЮ
allemz
allemz
вчера в 20:43
Магуайр на последнем месте будучи одним из самых дорогих приобретений, учитывая масштаб бедствия?
shur
shur
вчера в 20:13
....Я хочу знать эту Денежную Цифру, за эти Приобретения ??? !!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:57
Список внушительный и футболисты всё известные... Многие смогли себя хорошо проявить после того, как ушли из Манчестер Юнайтед,, а некоторые и сейчас на виду. Просто Глейзеры американцы и для них главное, чтобы были доходы. С этим в хозяйстве МЮ всё в порядке, а вот с футболом плохо.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 19:52
Игроки-то высокого класса. Проблема не в них. Дай водителю Лады с сорокалетним стажем Бентли - он с места не тронется. Но это же не значит, что английский премиум плохой. Мало купить качественного игрока, его ещё нужно встроить в игру и мотивировать.
Проблема МЮ не в игроках, и даже не полностью в тренерах. Рыба гниёт с головы.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 19:36
Харгривза могли бы и не писать. Его никто и не помнит)). Давно было и неправда))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 