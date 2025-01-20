Сайт Goal опубликовал рейтинг худших приобретений МЮ при Глейзерах

Спортивный портал составил список худших приобретений «Манчестер Юнайтед» при американских владельцах. Семье Глейзеров принадлежит контрольный пакет акций клуба с 2005 года.
1. Антони;
2. Алексис Санчес;
3. Анхель Ди Мария;
4. Джейдон Санчо;
5. Ромелу Лукаку;
6. Поль Погба;
7. Донни ван де Бек;
8. Мемфис Депай;
9. Радамель Фалькао;
10. Уилфрид Заха;
11. Бебе;
12. Морган Шнайдерлин;
13. Виктор Вальдес;
14. Габриэль Обертан;
15. Оуэн Харгривз;
16. Генрих Мхитарян;
17. Андерсон;
18. Харри Магуайр.
Проблема МЮ не в игроках, и даже не полностью в тренерах. Рыба гниёт с головы.
Проблема МЮ не в игроках, и даже не полностью в тренерах. Рыба гниёт с головы.