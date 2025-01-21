Трент перейдёт в «Реал» в летнее трансферное окно

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вчера, 12:37

Английский защитник «Ливерпуля» будет играть за мадридский «Реал» со следующего сезона.

Футболист не покинет мерсисайдцев в январе – «красные» не рассматривают такой вариант.

Стоимость сделки составит около 18-20 миллионов евро с учетом подписного бонуса и комиссионных.