Трент перейдёт в «Реал» в летнее трансферное окно

Английский защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд будет играть за мадридский «Реал» со следующего сезона.
Футболист не покинет мерсисайдцев в январе – «красные» не рассматривают такой вариант.
Стоимость сделки составит около 18-20 миллионов евро с учетом подписного бонуса и комиссионных.
Самое интересное, что те, кто больше всех высмеивают Винисиуса за его чрезмерное внимание проблеме расизма, сами эту тему мусолят намного активнее, по поводу и без.
Самое интересное, что те, кто больше всех высмеивают Винисиуса за его чрезмерное внимание проблеме расизма, сами эту тему мусолят намного активнее, по поводу и без.
на новый лад ,реаловский лад, вообщем как сам начинал в первом сезоне,ждёмс!!!
на новый лад ,реаловский лад, вообщем как сам начинал в первом сезоне,ждёмс!!!
...А кому щас легко....?!?!?!?!
...А кому щас легко....?!?!?!?!
Вальверде и Куртуа остались. Фанатам норм так болеть за такую сборную?
Вальверде и Куртуа остались. Фанатам норм так болеть за такую сборную?