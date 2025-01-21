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Трент перейдёт в «Реал» в летнее трансферное окно

вчера, 12:37

Английский защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд будет играть за мадридский «Реал» со следующего сезона.

Футболист не покинет мерсисайдцев в январе – «красные» не рассматривают такой вариант.

Стоимость сделки составит около 18-20 миллионов евро с учетом подписного бонуса и комиссионных.

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Все комментарии
Guankin
Guankin
вчера в 17:39
Не уровень Реала, только если на замену выходить.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:22, ред.
Если только в запас, абсолютно привозной
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:37
В крысу договариваться у Реала дело привычное. Подбивать футболистов не продлевать контракты и обещать им большой подписной бонус.
allemz
allemz ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 15:04
Расслабься, ты не в теме, мы рофлим. Можно же было по манере исполнения догадаться, но не суть. Будь я расистом, не защищал бы иногда вашего негра как футболиста.
Incredulous
Incredulous ответ allemz (раскрыть)
вчера в 15:01
А в чём, собственно, проблема? Цвет кожи на что-то влияет в футболе?
Самое интересное, что те, кто больше всех высмеивают Винисиуса за его чрезмерное внимание проблеме расизма, сами эту тему мусолят намного активнее, по поводу и без.
sv_1969
sv_1969 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 14:54
Спасибо! Я вот тоже подумал что вроде как свободный агент. Но смотрю сумма прописана.
TOR громовержец
TOR громовержец ответ allemz (раскрыть)
вчера в 14:36
Нормальные болелы не рассисты,если ты делишь игроков на черных и белых,то у тя проблемы.
shur
shur
вчера в 14:16, ред.
...сейчас главное, чтобы Джуд-корефан правильно настроил фрэнда
на новый лад ,реаловский лад, вообщем как сам начинал в первом сезоне,ждёмс!!!
shur
shur ответ allemz (раскрыть)
вчера в 14:13
...."Фанатам норм так болеть за такую сборную?"....!
...А кому щас легко....?!?!?!?!
Incredulous
Incredulous ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 13:42
В эту сумму входят комиссионные и подписной бонус самому Тренту, а Ливерпуль ничего не получит, так как англичанин покинет клуб в статусе свободного агента.
Antikrot
Antikrot ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 13:19
Ничего не получат. Получит игрок и его агент. Из клуба он уйдёт свободным агентом.
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
вчера в 12:59
Летом и тренер негр придет!))
allemz
allemz
вчера в 12:52
Справа играли и играют только белые: Карвахаль и Васкес. Эту позицию негром закрывают.
Вальверде и Куртуа остались. Фанатам норм так болеть за такую сборную?
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:45
Ну хоть что-то получат за него
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:41
Хорошо что все выяснено. Ливерпуль вырастит ещё таких трент...академия одна из лучших в мире.
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