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Беллингем сравнялся с Месси по голевым действиям в ЛЧ до 22 лет

вчера, 12:54
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)5 : 1Логотип футбольный клуб Ред Булл ЗальцбургРед Булл ЗальцбургМатч завершен

21-летний полузащитник «Реала» Джуд Беллингем набрал 24 очка по системе «гол+пас» в Лиге чемпионов (11 голов, 13 результативных передач).

Столько же до 22 лет было у нападающего Лионеля Месси, выступающего сейчас за «Интер Майами» (17 голов, 7 ассистов). Только Килиан Мбаппе (37) и Эрлинг Холанд (26) набрали больше результативных действий до достижения 22 лет.

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Все комментарии
амурец
амурец ответ 69cnunexr8m5 (раскрыть)
вчера в 15:46
Конечно не стать, рекорд Месси по липовым ЗМ никто не побьет
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:43
"но где там Гави и Педри - великие звезды пятилетней давности..."

Довожу до сведения. У них всё прекрасно: рвут в середине поля Реал, Баварию, Бенфику и прочих меньшего калибра. Педри - чемпион Европы, да и Гави был бы, если б не здоровье.
112910415
112910415
вчера в 14:28
это он неправильно )
69cnunexr8m5
69cnunexr8m5
вчера в 14:03
Не стать ему вторым Месси, это очевидно
9sjxcejxdw48
9sjxcejxdw48
вчера в 13:53
Вот для этого Ред Булы и нужны
sihafazatron
sihafazatron ответ lazzioll (раскрыть)
вчера в 13:08
Пожалуй соглашусь. Но к 22-м годам думаю Ямаль без проблем набьет статистику даже если сдаст по игре. Надо просто пару раз в году сыграть со Слованами, Црвеной.... Лишь бы травмы не помешали
lazzioll
lazzioll ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:04
Барселона очень любит превозносить игроков. да, пацан достиг много, но так же легко может и уйти в минус. я не слежу за Барселоной особо, но где там Гави и Педри - великие звезды пятилетней давности, замена Хави и Иньесте. подозреваю что не стали они заменой...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:55
Думаю скоро Ямаль всех обскочит))
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