Беллингем сравнялся с Месси по голевым действиям в ЛЧ до 22 лет

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вчера, 12:54

21-летний полузащитник «Реала» набрал 24 очка по системе «гол+пас» в Лиге чемпионов (11 голов, 13 результативных передач).

Столько же до 22 лет было у нападающего , выступающего сейчас за «Интер Майами» (17 голов, 7 ассистов). Только Килиан Мбаппе (37) и Эрлинг Холанд (26) набрали больше результативных действий до достижения 22 лет.