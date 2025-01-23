Беллингем сравнялся с Месси по голевым действиям в ЛЧ до 22 лет

21-летний полузащитник «Реала» Джуд Беллингем набрал 24 очка по системе «гол+пас» в Лиге чемпионов (11 голов, 13 результативных передач).
Столько же до 22 лет было у нападающего Лионеля Месси, выступающего сейчас за «Интер Майами» (17 голов, 7 ассистов). Только Килиан Мбаппе (37) и Эрлинг Холанд (26) набрали больше результативных действий до достижения 22 лет.
Довожу до сведения. У них всё прекрасно: рвут в середине поля Реал, Баварию, Бенфику и прочих меньшего калибра. Педри - чемпион Европы, да и Гави был бы, если б не здоровье.
Довожу до сведения. У них всё прекрасно: рвут в середине поля Реал, Баварию, Бенфику и прочих меньшего калибра. Педри - чемпион Европы, да и Гави был бы, если б не здоровье.