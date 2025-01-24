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Том Клеверли может покинуть пост главного тренера «Уотфорда»

вчера, 15:30

Том Клеверли может быть уволен с поста главного тренера «Уотфорда».

Это первая тренерская работа бывшего игрока «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне он смог достичь показателя в 17 домашних матчей без поражений, но в 2025 году результаты команды стали значительно хуже: коллектив набрал лишь 4 балла из 18 возможных.

«Шершни» в опубликованном заявлении сообщили, что рулевой будет руководить командой в ближайшей игре с «Ковентри Сити», однако комментариев о дальнейшей судьбе наставника не последовало.

«Уотфорд» идет на 8-м месте в Чемпионшипе.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
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