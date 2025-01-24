«Боруссия» продолжает переговоры с Ковачем на пост главного тренера

53-летний специалист Нико Ковач готов сменить Нури Шахина на посту главного тренера дортмундской «Боруссии». Первые контакты между сторонами состоялись в четверг.
Экс-тренер «Баварии» хотел бы подписать контракт до конца сезона с опцией продления на год или два – в настоящее время это маловероятно. Поэтому клуб рассматривает и другие кандидатуры – в том числе Урса Фишера.
Утверждается, что бывший тренер «Униона» согласен временно возглавить команду и покинуть ее по окончании сезона.
«Боруссия» занимает 10-е место в турнирной таблице Бундеслиге, набрав 25 очков после 18 туров.