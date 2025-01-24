«Боруссия» продолжает переговоры с Ковачем на пост главного тренера

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сегодня, 00:01

53-летний специалист готов сменить на посту главного тренера дортмундской «Боруссии». Первые контакты между сторонами состоялись в четверг.

Экс-тренер «Баварии» хотел бы подписать контракт до конца сезона с опцией продления на год или два – в настоящее время это маловероятно. Поэтому клуб рассматривает и другие кандидатуры – в том числе Урса Фишера.

Утверждается, что бывший тренер «Униона» согласен временно возглавить команду и покинуть ее по окончании сезона.

«Боруссия» занимает 10-е место в турнирной таблице Бундеслиге, набрав 25 очков после 18 туров.