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«Боруссия» продолжает переговоры с Ковачем на пост главного тренера

сегодня, 00:01

53-летний специалист Нико Ковач готов сменить Нури Шахина на посту главного тренера дортмундской «Боруссии». Первые контакты между сторонами состоялись в четверг.

Экс-тренер «Баварии» хотел бы подписать контракт до конца сезона с опцией продления на год или два – в настоящее время это маловероятно. Поэтому клуб рассматривает и другие кандидатуры – в том числе Урса Фишера.

Утверждается, что бывший тренер «Униона» согласен временно возглавить команду и покинуть ее по окончании сезона.

«Боруссия» занимает 10-е место в турнирной таблице Бундеслиге, набрав 25 очков после 18 туров.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 02:20
Главное что Шахина уволили))))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:36
А почему именно Ковач?
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:16
Сейчас не худший вариант для БД
Joseph Dredd
Joseph Dredd
сегодня в 00:16
Болельщики ждут лучших времён для их любимой команды, возможно с новым главным тренером они настанут.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:12
В Боруссии сложно тренерам приходится, так как они часто продают лидеров.
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