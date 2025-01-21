Анчелотти опроверг слухи о намерении уйти из «Реала»

Главный тренер «Реала» опроверг информацию о своем желании уйти из клуба.

Принял ли я решение уйти летом? Нет... нет... (смеется). Хочу объяснить: я никогда не смогу решить самостоятельно, когда покину этот клуб, никогда в жизни. Однажды этот момент настанет, но я не знаю, когда именно. Не мне решать. Это может случиться завтра (смеется), через несколько матчей, через год, через пять лет...

Флорентино [Перес] пробудет здесь еще четыре года, и моя цель – отработать этот срок вместе с ним (смеется). И мы сможем уйти вместе (смеется).