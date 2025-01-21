Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИспания. Примера 2024/2025

Анчелотти опроверг слухи о намерении уйти из «Реала»

вчера, 17:57

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти опроверг информацию о своем желании уйти из клуба.

Принял ли я решение уйти летом? Нет... нет... (смеется). Хочу объяснить: я никогда не смогу решить самостоятельно, когда покину этот клуб, никогда в жизни. Однажды этот момент настанет, но я не знаю, когда именно. Не мне решать. Это может случиться завтра (смеется), через несколько матчей, через год, через пять лет...

Флорентино [Перес] пробудет здесь еще четыре года, и моя цель – отработать этот срок вместе с ним (смеется). И мы сможем уйти вместе (смеется).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиЧерчесов интересен иранскому «Персеполису»
Вчера, 16:13
Анчелотти не планирует покидать «Реал»
Вчера, 12:48
СлухиАнчелотти намерен покинуть «Реал»
20 января
У финалистов Лиги чемпионов неприятности. Фанатов пугают тен Хагом, скатились на 10-е место
19 январяВадим Багров в блоге Тренерская доляКомментарии3
СлухиБывший тренер «Реала» может возглавить сборную Бельгии
19 января
СлухиБывший футболист «Милана» отказался возглавить иранский клуб
19 января
Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 01:18
Такой стабильности в Реале, как при Карло не было не при ком.
Incredulous
Incredulous
вчера в 20:47
Просто у Барсы с Реалом видимо разные цели на сезон. У Барселоны - выигрывать у Реала, у Реала выигрывать трофеи. И исходя из положения в турнирной таблице, все достигают своих целей.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:46
анчелотти останется в мадриде до конца жизни фро переса.
да будет так!
хочу увидит, как карло из тчуамени сделает защитника.
настоящего защитника, а не как нынче пародия
UncleZack
UncleZack ответ goalaktika (раскрыть)
вчера в 19:46
«Пиррова» победа для Барсы,видим чем это для них обернулось.
Стратегия Анчи такова,можно проиграть битву но выиграть в*йну.
goalaktika
goalaktika
вчера в 19:40
Два разгромных поражения от принципиального соперника... Анчи (смеется)
shur
shur ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:38
...а включим Шерлока,старина! ..."не смогу решить самостоятельно, когда покину этот клуб...!" Методом декукции , Анче намекает на
нечто контракт,документ,причём не называет Клуб на прямую Реалом, в котором есть пункт когда и за что ему могут дадут по ж-пе...! Дело раскрыто! Но мы то знаем в чьих руках и решениях,
предстоящих, аж четыре года, находится судьба Папы! Элементарно, Ватсон, сорян, Lotsman!
drug01
drug01
вчера в 19:21
Нет это будет очень плохо!!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:08
Ну вот... А народ уж подумал что он сам слинять хочет. Пока Перец его не выгнал))
lotsman
lotsman
вчера в 18:53
"........Однажды этот момент настанет, но я не знаю, когда именно. Не мне решать...."
Дал понять, что сам он оттуда не уйдёт.)
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:41
Да пора уже . Зидана жду .
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 