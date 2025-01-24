Травма Альфонсо Дэвиса оказалась серьёзней, чем ожидалось

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сегодня, 19:09

Защитник «Баварии» получил травму в матче общего этапа Лиги чемпионов против «Фейеноорда» (0:3).

Изначально ожидалось, что канадец пропустит из-за повреждения три недели. Однако теперь стало известно, что Дэвис выбыл из строя на 4-6 недель.