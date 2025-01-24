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Травма Альфонсо Дэвиса оказалась серьёзней, чем ожидалось

сегодня, 19:09

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис получил травму в матче общего этапа Лиги чемпионов против «Фейеноорда» (0:3).

Изначально ожидалось, что канадец пропустит из-за повреждения три недели. Однако теперь стало известно, что Дэвис выбыл из строя на 4-6 недель.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:29
травма. конечно, неприятное дело, но свой бонус подписки Альфонсо получит.
Бавария мощь))
прошли те времена, когда в Реал переходили ради эмблемы и куска хлеба с маслом. сейчас все хотят питаться хорошо.
будет забавно. если и Вирц выберет Байер...или МанСити.
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