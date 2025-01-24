Травма Альфонсо Дэвиса оказалась серьёзней, чем ожидалось

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис получил травму в матче общего этапа Лиги чемпионов против «Фейеноорда» (0:3).
Изначально ожидалось, что канадец пропустит из-за повреждения три недели. Однако теперь стало известно, что Дэвис выбыл из строя на 4-6 недель.
Бавария мощь))
прошли те времена, когда в Реал переходили ради эмблемы и куска хлеба с маслом. сейчас все хотят питаться хорошо.
будет забавно. если и Вирц выберет Байер...или МанСити.
Бавария мощь))
прошли те времена, когда в Реал переходили ради эмблемы и куска хлеба с маслом. сейчас все хотят питаться хорошо.
будет забавно. если и Вирц выберет Байер...или МанСити.