Киммих может перейти в «Манчестер Сити» в зимнее трансферное окно

1737876169

сегодня, 10:22

Немецкий опорный полузащитник мюнхенской «Баварии» может стать игроком «Манчестер Сити».

По информации источника, 29-летний футболист, контракт которого с немецким грандом истекает летом 2025 года, может стать игроком команды , с которым он уже раньше работал в Мюнхене, уже в это трансферное окно.

«Горожане» хотят подписать игрока, который даст Гвардиоле дополнительные варианты после потери . Также сообщается, что Киммих пока не принял решение относительно своего будущего.

Напомним, ранее слухи связывали немца с «Реалом», «Барселоной», «Ливерпулем» и другими клубами.