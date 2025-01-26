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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Киммих может перейти в «Манчестер Сити» в зимнее трансферное окно

сегодня, 10:22

Немецкий опорный полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих может стать игроком «Манчестер Сити».

По информации источника, 29-летний футболист, контракт которого с немецким грандом истекает летом 2025 года, может стать игроком команды Пепа Гвардиолы, с которым он уже раньше работал в Мюнхене, уже в это трансферное окно.

«Горожане» хотят подписать игрока, который даст Гвардиоле дополнительные варианты после потери Родри. Также сообщается, что Киммих пока не принял решение относительно своего будущего.

Напомним, ранее слухи связывали немца с «Реалом», «Барселоной», «Ливерпулем» и другими клубами.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:44
Ну а что еще остается))
Мне иногда кажется, что Перес с дьяволом какой-то контракт заключил. Хоть я и атеист)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 12:42, ред.
Многие надеются....
Igo0rek
Igo0rek ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:39
Учитывая, что Реалу вечно фартит, то вполне возможно. Но фарт должен рано или поздно закончиться. Надеюсь рано.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 12:36, ред.
... во-во, ушастого возьмёт и тут же на пенсию!
Igo0rek
Igo0rek ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:32
Анчелотти уже одной ногой на пенсии
w4mg9c9gzqfn
w4mg9c9gzqfn
сегодня в 12:31
Хороший игрок на замену и в компанию Родри
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 12:26
А ещё и любимчик Анчелотти...
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 12:16
Это был бы отличный трансфер. Тем более он любимчик Гвардиолы.
shur
shur ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 12:13
..."...или, это не то, что ты подумала,дорогая!!!".....!!!
Валерыч
Валерыч
сегодня в 11:50, ред.
Видимо, Киммих и руководство "Баварии" пока не могут договориться относительно зарплаты игрока по новому контракту с мюнхенским клубом,
который собирались продлить.
zdeniss
zdeniss
сегодня в 11:01
Посмотрели шейхи на опечаленного Гвадиолу и понесли дары лучшему тренеру всех времен...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:42
Думаю он может укрепить опорную зону в команде
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:34
После обеда будем ждать опровержения. ✋️
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:24
То он продлевает контракт, то уходит, хрен поймёшь....
А вообще был бы полезен в центре поля
Гость
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