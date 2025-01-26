Киммих может перейти в «Манчестер Сити» в зимнее трансферное окно

Немецкий опорный полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих может стать игроком «Манчестер Сити».
По информации источника, 29-летний футболист, контракт которого с немецким грандом истекает летом 2025 года, может стать игроком команды Пепа Гвардиолы, с которым он уже раньше работал в Мюнхене, уже в это трансферное окно.
«Горожане» хотят подписать игрока, который даст Гвардиоле дополнительные варианты после потери Родри. Также сообщается, что Киммих пока не принял решение относительно своего будущего.
Напомним, ранее слухи связывали немца с «Реалом», «Барселоной», «Ливерпулем» и другими клубами.
Мне иногда кажется, что Перес с дьяволом какой-то контракт заключил. Хоть я и атеист)
Мне иногда кажется, что Перес с дьяволом какой-то контракт заключил. Хоть я и атеист)
который собирались продлить.
который собирались продлить.
А вообще был бы полезен в центре поля
А вообще был бы полезен в центре поля