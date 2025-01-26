Саудовский клуб готов заплатить € 10 млн за игрока «Спартака» Бабича

По информации журналиста Ивана Карпова, неназванный клуб из Саудовской Аравии готов предложить € 10 млн за 28-летнего центрального защитника «Спартака» .

Согласно данным источника, саудовская команда предлагает сербскому игроку контракт на 2,5 года.

Агент защитника «Спартака» Мануэль Стоянович заявил, что игрок хочет остаться в России.

Саудиты очень заинтересованы в Бабиче, но я не могу углубляться в детали. Готов ли Срджан к переезду? Он предпочёл бы остаться в России, однако ему предложили привлекательный контракт, и многое будет зависеть от решения «Спартака».