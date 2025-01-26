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Саудовский клуб готов заплатить € 10 млн за игрока «Спартака» Бабича

вчера, 15:51

По информации журналиста Ивана Карпова, неназванный клуб из Саудовской Аравии готов предложить € 10 млн за 28-летнего центрального защитника «Спартака» Срджана Бабича.

Согласно данным источника, саудовская команда предлагает сербскому игроку контракт на 2,5 года.

Агент защитника «Спартака» Мануэль Стоянович заявил, что игрок хочет остаться в России.

Саудиты очень заинтересованы в Бабиче, но я не могу углубляться в детали. Готов ли Срджан к переезду? Он предпочёл бы остаться в России, однако ему предложили привлекательный контракт, и многое будет зависеть от решения «Спартака».

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:08
Ну явно это всё озвучивается не просто показать что Бабич верен красно-белым цветам, а чтобы попробовать улучшить его текущие условия в Спартаке
Capral
Capral
вчера в 19:05, ред.
Сенатов.

Для того, чтобы, понимать в игроках- хорошие они или плохие, надо для начала видеть их игру, анализировать их игровые возможности, сильные и слабые стороны... А если целыми днями пропадать в теплице за выращиванием кактусов, то конечно- ничего не увидишь.

Как там, у Гениального поэта: "Сижу за решеткой в теплице сырой"... ну и дальше по тексту.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:37
СтОит ровно столько, сколько предложили. Ни больше, ни меньше. Ничего особенного в нём не вижу, но для РПЛ подходит. В Европе был бы одним из многих десятков ему подобных, поэтому, видимо, никому ТАМ он и не нужен.
112910415
112910415
вчера в 17:21
неназванному саудовскому клубу следует решительно отказать !
Capral
Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 17:13
Это хорошие деньги за посредственного игрока. А за игрока уровня Бабича, который, фактически является связующим игроком между линией обороны и центром поля- это копейки. К тому же, у Спартака нет равноценной замены Бабичу, а без него- центр обороны и опорная зона полностью провалятся, тем более в отсутствии Чернова. Кроме всего, Бабич нередко подключается к атаке и бывает полезен в подыгрыше. Поэтому будет грубейшей ошибкой продать его сейчас, когда команда претендует на первенство.
матос
матос
вчера в 16:24
слать на три известных саудовский клуб с подобным крошечным предложением.
Capral
Capral
вчера в 16:06
Не отпускать- ни за какие деньги!!!!!!! Стержневой игрок клуба, без которого представить себе нынешний Спартак НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Да и равноценной замены не вижу.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:04
Прежде всего эту ситуацию надо обдумать. Если Бабич хочет остаться в Спартаке и не выдвигает никаких дополнительных требований, а также нужен клубу, это одно... Всё остальное можно обсуждать, всё-таки десять миллионов евро хорошие деньги...
Валерыч
Валерыч
вчера в 16:01
Только после того, как "Спартак" вместе с Бабичем станет чемпионом,
и минимум за 30 лямов.)
Futurista
Futurista
вчера в 15:55, ред.
Дёшево...Спартак за 10 лямов неликвид в виде Соболева в Зенит отдал...а тут Бабич ..да еще и арабам)...30-40 минимум)...
Гость
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