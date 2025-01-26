Хет-трик Мбаппе принёс «Реалу» крупную победу над «Вальядолидом»

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сегодня, 00:57

«Вальядолид» потерпел поражение от «Реала» в матче 21-го тура Ла Лиги (0:3).

На 30-й минуте мадридцы повели после гола Килиана Мбаппе. На 57-й француз сделал дубль. На 90-й хозяева поля остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Марио Мартин. На 90+1-й Мбаппе забил ещё один мяч, реализовав пенальти.

«Вальядолид» занимает 20-е место в чемпионате Испании (15 очков). «Реал» лидирует (49 баллов).