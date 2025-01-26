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Хет-трик Мбаппе принёс «Реалу» крупную победу над «Вальядолидом»

сегодня, 00:57
ВальядолидЛоготип футбольный клуб Вальядолид0 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Вальядолид» потерпел поражение от «Реала» в матче 21-го тура Ла Лиги (0:3).

На 30-й минуте мадридцы повели после гола Килиана Мбаппе. На 57-й француз сделал дубль. На 90-й хозяева поля остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Марио Мартин. На 90+1-й Мбаппе забил ещё один мяч, реализовав пенальти.

«Вальядолид» занимает 20-е место в чемпионате Испании (15 очков). «Реал» лидирует (49 баллов).

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:55
Мбаппе играет все лучше...
амурец
амурец
сегодня в 01:49
Реал с победой
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:18
Да..., пашет и чистит в середине за себя и за того парня...
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:16
Себальос очень понравился сегодня. Его надо почаще выпускать.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:07, ред.
Киля в тонусе, теперь дело за командой.
Джуд передерживает мячик и не делится с французом. Это плохо. В чём причина - проблема Карло, но думаю толика ревности у англичанина к Мбаппе присутствует.
А вот Родриго молодец: есть позиция для удара - бьёт сам; партнёр в лучшем положении - отдаёт на него. Бразил просто радует.
Рюдигер играет жестко, но надёжно; единственное, чтоб позицию и зону свою не терял, чем он любит иногда грешить.
Диас и Себальос умницы-трудяги: Карло меня прямо таки услышал )) и ребята начали попадать в основу.

Однако общий рисунок игры сегодня - не фонтан: выход 5 в 2 и 4 в 2 против Вальядолида Реал просто обязан завершать взятием. Такая безалаберность проканала сегодня, но завтра ( с условной Баварией или Ливерпулем) аукнется - мама не горюй.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 01:06
Ну обостраться, все остальные долиды прямо сейчас в когнетивном искажении, давайте скорее очередной тур ЛЧ, там Шрёдер ждёт проверить черепашку на прочность
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 01:02
Мпабе с такой игрой вполне может претендовать на ЗМ. Единственное, не понял почему так на эмоциях были игроки Вильядолида, возмущались, как будто у них был какой то шанс выиграть, Реал на легке их снес. И чистый пенальти в концовке, не играл никакую роль.
TOR громовержец
TOR громовержец
сегодня в 00:59
Есть проблески старого-доброго Мбаппе.С первым хет-триком "черепашку" за Реал.Будем надеяться что далеко не последний.
Выиграли в эконом режиме,на классе.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:57, ред.
С победой лучший клуб в истории футбола и всех болельщиков этого клуба!!! Отыграли спокойно и взяли три очень важных очка. Соперник конечно очень слабый, по сравнению с Реалом. Мбаппе с первым хет-триком в составе Реала! А что игроки Вальядолида так возмущаются то? Игрок поднял ногу, влетел в ногу Джуду. Пенальти и карточка заслуженные. В первом моменте, я думаю, что не было пенальти, там рука соперника больше опорная была. Вальверде классный пас вырезал на Мбаппе, когда он сыграл через Джуда и забил гол. Арда Гюлер тоже хорошо вырезал на Модрича. Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
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