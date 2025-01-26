Хет-трик Мбаппе принёс «Реалу» крупную победу над «Вальядолидом»

«Вальядолид» потерпел поражение от «Реала» в матче 21-го тура Ла Лиги (0:3).
На 30-й минуте мадридцы повели после гола Килиана Мбаппе. На 57-й француз сделал дубль. На 90-й хозяева поля остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Марио Мартин. На 90+1-й Мбаппе забил ещё один мяч, реализовав пенальти.
«Вальядолид» занимает 20-е место в чемпионате Испании (15 очков). «Реал» лидирует (49 баллов).
Джуд передерживает мячик и не делится с французом. Это плохо. В чём причина - проблема Карло, но думаю толика ревности у англичанина к Мбаппе присутствует.
А вот Родриго молодец: есть позиция для удара - бьёт сам; партнёр в лучшем положении - отдаёт на него. Бразил просто радует.
Рюдигер играет жестко, но надёжно; единственное, чтоб позицию и зону свою не терял, чем он любит иногда грешить.
Диас и Себальос умницы-трудяги: Карло меня прямо таки услышал )) и ребята начали попадать в основу.
Однако общий рисунок игры сегодня - не фонтан: выход 5 в 2 и 4 в 2 против Вальядолида Реал просто обязан завершать взятием. Такая безалаберность проканала сегодня, но завтра ( с условной Баварией или Ливерпулем) аукнется - мама не горюй.
Джуд передерживает мячик и не делится с французом. Это плохо. В чём причина - проблема Карло, но думаю толика ревности у англичанина к Мбаппе присутствует.
А вот Родриго молодец: есть позиция для удара - бьёт сам; партнёр в лучшем положении - отдаёт на него. Бразил просто радует.
Рюдигер играет жестко, но надёжно; единственное, чтоб позицию и зону свою не терял, чем он любит иногда грешить.
Диас и Себальос умницы-трудяги: Карло меня прямо таки услышал )) и ребята начали попадать в основу.
Однако общий рисунок игры сегодня - не фонтан: выход 5 в 2 и 4 в 2 против Вальядолида Реал просто обязан завершать взятием. Такая безалаберность проканала сегодня, но завтра ( с условной Баварией или Ливерпулем) аукнется - мама не горюй.