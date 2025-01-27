Ван Дейк провёл 300-й матч за «Ливерпуль»

Центральный защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк провёл свой 300-й матч за клуб в игре против «Ипсвича», завершившейся со счётом 4:1. После матча игрок выразил гордость за это достижение, отметив, что его семья и дети были на трибунах, что сделало день ещё более особенным.
Возможно, я с женой выпью по бокалу красного вина, чтобы отпраздновать. Но на этом всё. Всё внимание сосредоточено на следующей игре.
Также защитник отметил, что в будущем он обдумает всё, что произошло с ним в «Ливерпуле», и надеется на новые успехи. Ранее в СМИ сообщалось об интересе к 33-летнему игроку со стороны клубов из Саудовской Аравии, в то время как его контракт с «Ливерпулем» истекает этим летом.