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Ван Дейк провёл 300-й матч за «Ливерпуль»

сегодня, 11:00

Центральный защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк провёл свой 300-й матч за клуб в игре против «Ипсвича», завершившейся со счётом 4:1. После матча игрок выразил гордость за это достижение, отметив, что его семья и дети были на трибунах, что сделало день ещё более особенным.

Возможно, я с женой выпью по бокалу красного вина, чтобы отпраздновать. Но на этом всё. Всё внимание сосредоточено на следующей игре.

Также защитник отметил, что в будущем он обдумает всё, что произошло с ним в «Ливерпуле», и надеется на новые успехи. Ранее в СМИ сообщалось об интересе к 33-летнему игроку со стороны клубов из Саудовской Аравии, в то время как его контракт с «Ливерпулем» истекает этим летом.

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:06
Ван Дейк конечно монстр. Это достижение
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:05
Жена уже выбирает бокальчик)))
Гость
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