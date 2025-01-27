Ван Дейк провёл 300-й матч за «Ливерпуль»

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сегодня, 11:00

Центральный защитник «Ливерпуля» провёл свой 300-й матч за клуб в игре против «Ипсвича», завершившейся со счётом 4:1. После матча игрок выразил гордость за это достижение, отметив, что его семья и дети были на трибунах, что сделало день ещё более особенным.

Возможно, я с женой выпью по бокалу красного вина, чтобы отпраздновать. Но на этом всё. Всё внимание сосредоточено на следующей игре.