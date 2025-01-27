Гвардиола о дебюте Хусанова: «Ему нужно было больше времени»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола признал, что ошибся, выпустив Абдукодира Хусанова в матче 23-го тура АПЛ с «Челси». Встреча завершилась победой «горожан» со счётом 3:1.
Хусанова не следовало выпускать на поле — ему нужно было больше времени. Играть против «Челси» в Премьер-Лиге сложно, когда ты приехал из другой страны, не имея возможности нормально общаться с командой, не тренировался и не разобрался в игровой идее и процессе. Подумайте, какие чувства и переживания испытывал Хусанов в этой ситуации. О, боже!
Кроме того, Пеп - это не Клопп и не Карло, чтобы с детьми, как с Вини, возиться. Он, как и Конте, работает только с готовым материалом. Поэтому ещё пару раз Хусанов так лоханется ..., и поедет в аренду - английскую футбольную деревню опыту набираться..., на веки вечные.
P.S. Наличие языкового барьера, так и вовсе усугубляет положение пацана... Одно дело - хреново спикать на инглише в турпоезде по Англии, а другое - там же на работе.
Кроме того, Пеп - это не Клопп и не Карло, чтобы с детьми, как с Вини, возиться. Он, как и Конте, работает только с готовым материалом. Поэтому ещё пару раз Хусанов так лоханется ..., и поедет в аренду - английскую футбольную деревню опыту набираться..., на веки вечные.
P.S. Наличие языкового барьера, так и вовсе усугубляет положение пацана... Одно дело - хреново спикать на инглише в турпоезде по Англии, а другое - там же на работе.