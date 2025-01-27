Гвардиола о дебюте Хусанова: «Ему нужно было больше времени»

Главный тренер «Манчестер Сити» признал, что ошибся, выпустив в матче 23-го тура АПЛ с «Челси». Встреча завершилась победой «горожан» со счётом 3:1.

Хусанова не следовало выпускать на поле — ему нужно было больше времени. Играть против «Челси» в Премьер-Лиге сложно, когда ты приехал из другой страны, не имея возможности нормально общаться с командой, не тренировался и не разобрался в игровой идее и процессе. Подумайте, какие чувства и переживания испытывал Хусанов в этой ситуации. О, боже!