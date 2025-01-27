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Гвардиола о дебюте Хусанова: «Ему нужно было больше времени»

сегодня, 09:17

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола признал, что ошибся, выпустив Абдукодира Хусанова в матче 23-го тура АПЛ с «Челси». Встреча завершилась победой «горожан» со счётом 3:1.

Хусанова не следовало выпускать на поле — ему нужно было больше времени. Играть против «Челси» в Премьер-Лиге сложно, когда ты приехал из другой страны, не имея возможности нормально общаться с командой, не тренировался и не разобрался в игровой идее и процессе. Подумайте, какие чувства и переживания испытывал Хусанов в этой ситуации. О, боже!

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 10:45, ред.
Не будет Пеп ждать следующий сезон. Ты ж его знаешь: у него игрок либо в обойме, либо на задворках. А проверить реальные навыки Хусанова, - дело плёвое.

Ничего против него не имею, но как ментально, так и в бытийном смысле парень не готов. Пока не готов. Насколько долго, покажут игры нынешнего сезона.
sihafazatron
sihafazatron ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 10:37
Имел ввиду, что в этом сезоне лично я не жду от него какой-то топовой игры. А вот к следующему уже будь готов на все 100. И никаких оправданий быть не может, тоже самое и по другим новичкам
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 10:19, ред.
А в этом сезоне чё ? Он типа английский учить на дому начнёт, а на поле так, - факультативно выходить будет?! МС - это тебе не Ла Масия. Здесь (у Гвардиолы) играть надо, а не полсезона с психологами в тонус входить...
Кроме того, Пеп - это не Клопп и не Карло, чтобы с детьми, как с Вини, возиться. Он, как и Конте, работает только с готовым материалом. Поэтому ещё пару раз Хусанов так лоханется ..., и поедет в аренду - английскую футбольную деревню опыту набираться..., на веки вечные.

P.S. Наличие языкового барьера, так и вовсе усугубляет положение пацана... Одно дело - хреново спикать на инглише в турпоезде по Англии, а другое - там же на работе.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 09:36, ред.
Адекватный ответ Гвардиолы землякам Хусанова и всем тем, кто тут рукоплещет раньше времени в адрес узбека.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:36
В следующем сезоне посмотрим что получится, щас рано делать выводы
jndhq2dsw77r
jndhq2dsw77r
сегодня в 09:33
О, боже!
С таким футболом не зажить царапинам на роже!
exacTuk
exacTuk
сегодня в 09:30, ред.
да ложанул в начале ! стресс
8q268cj3h9n9
8q268cj3h9n9
сегодня в 09:29
Удачи Хусанову и творческих узбеков!
Гость
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