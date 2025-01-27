Флик о победе над «Валенсией»: «Игроки действовали безупречно»

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сегодня, 08:26

Главный тренер «Барселоны» высказался после разгромной победы над «Валенсией». «Барселона» одержала победу со счетом 7:1 в матче 21-го тура Ла Лиги.

Сегодня было важно увидеть новых игроков, и они отлично справились. Все проявили высокую вовлеченность и действовали безупречно.

Также Флик объяснил, почему место основного кипера по-прежнему достается поляку Войцеху Щесному, который в предыдущем матче с «Бенфикой» допустил грубые ошибки.

Мы ни разу не проигрывали, когда в воротах был Щесны, и это имеет для меня большое значение. Ситуация не самая лучшая для Иньяки Пеньи, но таков футбол. Это решение было принято совместно с моим штабом, и мы им довольны. Подбор игроков – это моя задача. Сложности с выбором стартового состава из одиннадцати игроков – это положительный момент.