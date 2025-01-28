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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыФранция. Лига 1 2024/2025

Нападающий «Аугсбурга» продолжит карьеру в «Сент-Этьене»

сегодня, 12:38

«Сент-Этьен» арендовал до конца сезона с возможностью выкупа нападающего «Аугсбурга» Ирвина Кардону. Игрок уже выступал за «зелёных» в первой половине 2024-го года.

Нападающий «Аугсбурга» продолжит карьеру в «Сент-Этьене»

Первую часть сезона 2024/2025 Кардона провёл на правах аренды в «Эспаньоле». На его счету 16 матчей в Ла Лиге (гол и ассист) и 2 игры в Кубке Испании (гол и два ассиста). Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего француза в 2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Сент-Этьен» согласовал трансфер игрока сборной Израиля, которым интересовался ЦСКА.

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VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:45
Нормальный нападающий,должен усилить Сент Этьен
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