Нападающий «Аугсбурга» продолжит карьеру в «Сент-Этьене»

«Сент-Этьен» арендовал до конца сезона с возможностью выкупа нападающего «Аугсбурга» Ирвина Кардону. Игрок уже выступал за «зелёных» в первой половине 2024-го года.
Первую часть сезона 2024/2025 Кардона провёл на правах аренды в «Эспаньоле». На его счету 16 матчей в Ла Лиге (гол и ассист) и 2 игры в Кубке Испании (гол и два ассиста). Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего француза в 2 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что «Сент-Этьен» согласовал трансфер игрока сборной Израиля, которым интересовался ЦСКА.