Нападающий «Аугсбурга» продолжит карьеру в «Сент-Этьене»

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сегодня, 12:38

«Сент-Этьен» арендовал до конца сезона с возможностью выкупа нападающего «Аугсбурга» . Игрок уже выступал за «зелёных» в первой половине 2024-го года.

Первую часть сезона 2024/2025 Кардона провёл на правах аренды в «Эспаньоле». На его счету 16 матчей в Ла Лиге (гол и ассист) и 2 игры в Кубке Испании (гол и два ассиста). Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего француза в 2 миллиона евро.