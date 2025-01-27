Лучшие дорогие трансферы в истории футбола. Роналду, Зидан и Бэйл перекрывают проколы «Реала»

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сегодня, 16:47

Дополнили популярный разговор.

В футболе неудачные трансферы – одна из центральных тем всех времен. Негатив побеждает в борьбе за внимание. А вот успех дорогих новичков на периферии. Исправим это. Представлен любопытный список худших многомиллионных трансферов в истории футбола. В ответ вспомним успехи. Выбираем из сотни самых дорогих трансферов в истории. Переходы Кройфа в «Барселону» или Марадоны в «Наполи» не подходят. Как и свободные агенты, вроде Канте в «Челси». В 21 веке ценники подняли на новую высоту, но преступно редко хвалят за одновременно дорогой и удачный трансфер.

Роналду ( МЮ – «Реал», 94 млн евро)

Подросли фанаты футбола, которые не видели в прямом эфире матчи Роналду в молодости за «Реал». Понятно, тогда Криштиану был намного лучше, чем в стране шейхов. Также заметно опережал Мбаппе, нового героя атаки «Мадрида». Пока Килиан не вышел на обороты кумира детства. Португалец – лучший снайпер в истории «Реала». Но крайний форвард, который позже заиграл в центре, помнит свист от фанатов «сливочных» на «Сантьяго Бернабеу». Такую наглость не заслужил. Бил рекорды и приносил победы в Лиге чемпионов.

Ван Дейк («Саутгемптон» – «Ливерпуль», 84.5 млн евро)

За игрока была драка между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Ван Дейк не был юным талантом. Играл за «Селтик» и середняка АПЛ . Клопп рискнул, полагаясь на физические данные и лидерские качества Вирджила. Получил ключевого человека во время перестройки «Ливерпуля». Была команда, уступившая в финале Лиги Европы, а получили коллектив для первой победу в АПЛ в истории «красных» и первого со времен капитана Джеррарда успеха в Лиге чемпионов. Ван Дейк изменил коллектив, у него аура настоящего чемпиона.

Де Брюйне («Вольфсбург» – «Манчестер Сити», 75 млн евро)

Трансфер повлиял на историю АПЛ и «Манчестер Сити». Гвардиола так часто был первым, поскольку де Брюйне всегда создавал моменты с невероятной легкостью. Даже сейчас, когда постарел и пережил травмы, отдает умные пасы чаще, чем молодые напарники. С Кевином «Манчестер Сити» состоялся как фаворит Лиги чемпионов. Повторили успех «Реала» с Роналду и «Ливерпуля» с Ван Дейком. Де Брюйне не работал в одиночку, как и другие звезды. Зато именно его переход на безумные для «Вольфсбурга» 75 млн евро изменил ход истории.

Зидан («Ювентус» – «Реал», 77.5 млн евро)

Благодаря тройке побед в Лиге чемпионов в качестве тренера Зидан увеличил количество поклонников. А когда был футболистом, то мог подарить ещё больше радости. Зинедин рано завершил карьеру. Ушел в 34 года, на пять лет моложе, чем сейчас Модрич. Зато с «Реалом» француз выиграл Лигу чемпионов в 2002-м году, забив победный гол в финале «Байеру». Трансфер полузащитника «Ювентуса» себя оправдал. Культовый игрок не ставил голевые рекорды. Зато его подписание обозначило «Реал» клубом, для которого нет границ.

Холанд («Боруссия» Д – «Манчестер Сити», 60 млн евро)

«Боруссия» потеряла голевую машину за 60 миллионов евро. Но таковы были условия сделки с Райолой. Покойный агент грамотно оформил переход Холанда из «Зальцбурга» в Дортмунд, чтобы норвежец мог спокойно уйти после успехов в Бундеслиге. В «Манчестер Сити» попал за достойные деньги, но Холанд их уже отработал голами. Выигрывал трофеи, а теперь подписал дикий контракт на девять с половиной лет. Зарплата впечатляет – 600 тысяч евро в неделю. А вот над игрой надо работать. Холанду пора тащить в сложных матчах.

Суарес («Ливерпуль» – «Барселона», 82 млн евро)

Невероятно крутой трансфер. У «Барселоны» получалось экономить, поскольку Гвардиола и Луис Энрике ставили в Лиге чемпионов на выпускников клубной академии. И одновременно были классные трансферы. Иногда возвращали воспитанников, как Пике. Иногда подписывали правильных игроков, подходящих для работы с Месси, как Вилья и Суарес. Луиса забрали у «Ливерпуля» за огромные деньги. Уругваец их оправдал. В «Барселоне» запретили кусаться, но не запрещали дружить с Месси и Неймаром. Суарес – легенда каталонцев.

Родри («Атлетико» – «Манчестер Сити», 70 млн евро)

Ещё один дорогой и крутой трансфер «горожан». Хорошо, когда трансферный бюджет огромный, как у команды Гвардиолы. В отличие от Грилиша и других неприлично дорогих новичков, которые не отработали деньги, центральный хавбек Родри отбил 70 миллионов евро одним ударом – победным голом в финале Лиги чемпионов против «Интера». После травмы обладателя «Золотого мяча» и чемпиона Европы стало заметно, насколько важным был Родри. Раньше игру «Манчестер Сити» в центре вел Туре, потом Фернандиньо. А теперь Родри.

Фигу («Барселона» – «Реал», 60 млн евро)

Пока рано судить, является ли Беллингем за 113 млн евро идеальной для «Реала» сделкой. Начал хорошо, выиграл Лигу чемпионов. Ожил после травм, которые мешали осенью. Но Джуд юный игрок, которому многое ещё нужно доказать. А Фигу был капитаном «Барселоны», которого обманом заманили в «Реал». В Мадриде обвели португальца вокруг пальца, а кульминация истории – президент «Барселоны» помог. Луиш не был рад, что стал «предателем», но в итоге заиграл за «Реал». Провел 245 матчей, забил 58 голов, сделал 94 ассиста.

Неймар («Сантос» – «Барселона», 86 млн евро)

Неймар перешел в «Барселону», став участником трио с Месси и Суаресом, выиграл Лигу чемпионов. Устал в тени Лионеля и перешел в ПСЖ за 222 млн евро. Рекордная сделка высоко в списке самых неудачных трансферов. А вот «Барселоне» Неймар принес голы, трофеи и деньги. Другой вопрос, что Бартомеу отдал прибыль на Дембеле и Коутиньо. А вот подписание Мбаппе ПСЖ за 180 млн евро нам не подходит. Килиан был успешен, забивал и собрал трофеи. Но ушел в «Реал» бесплатно. Сделка с Мбаппе не обернулась для парижан грандиозным успехом.

Кейн («Тоттенхэм» – «Бавария», 95 млн евро)

Порой указывают 100 миллионов евро сразу и 16 бонусами. В любом случае сделка себя быстро оправдала. У Харри нет проблем во втором сезоне в «Баварии», где рвется к первому трофею. Кейн подходит для напарников Олисе и Мусиалы. Молодым игрокам приятно работать с крутой «девяткой». Скучные немцы ведут разговоры о поиске молодого нападающего. А пока Кейн в «Баварии» и попробует выручить в решающих матчах сезона. Удачный трансфер, ведь Харри до сих пор стоит 90 млн, ценный актив на случай решения вернуться в АПЛ .

Аллисон («Рома» – «Ливерпуль», 73 млн евро)

В списке есть представители разных линий, не хватает только вратаря. Не все голкиперы меняли клубы за безумные деньги. Мода на дорогих стражей ворот пришла в футбол последней. И Алиссон является хорошим примером, когда голкипер за безумные 73 миллиона евро доказал свою полезность. Конечно, в случае с вратарями проще всего вспомнить промашки. Но даже сейчас, когда Алиссон может уйти следующим летом, отдав место в воротах «Ливерпуля» Мамардашвили, бразилец основной, когда не мешают травмы. Помогает клубу.

Бэйл («Тоттенхэм» – «Реал», 101 млн евро)

«Реал» умеет покупать с пользой, есть не только проколы, вроде Азара. Валлиец из состава «шпор» прошел путь от левого защитника до правого форварда. Никогда не любил футбол сильнее, чем Уэльс и гольф, но добился в спорте с большим мячом огромных успехов. Забил красивый мяч в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Демонстрировал природную силу и скорость. Бэйл после «шпор» правильно выбрал клуб, хотя мог допустить роковую ошибку. К его трансферу ревновал Роналду, в «Реале» запретили обсуждать сумму сделки.