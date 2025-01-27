Знаковые сделки футбольной зимы-2025. Кварацхелия вместо Мбаппе и заметные трансферы «Зенита»

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вчера, 20:30

А ещё любопытные аренды.

Кварацхелия выбрал парижан

Левый вингер «Наполи» долго определялся с новым клубом. Молодой грузин выбрал коллектив тренера Луиса Энрике, где раньше были Месси, Мбаппе и Неймар. Теперь будут Кварацхелия, Баркола и Дембеле. Хотя последнего шейхи не прочь поменять летом на опытного Салаха. А пока отдали 70 млн евро «Наполи» за трансфер левого вингера. Хвича дебютировал и сделал ассист. Луис Энрике считает его исключительным талантом. И его жена Елена тоже, ведь наставник ПСЖ пошутил, что стартовый состав определяет супруга.

Мармуш борется с проклятьем

Нападающим «Айнтрахта» не везет после крупных трансферов. Аллер не заиграл в «Вест Хэме». Йович не стал звездой атаки «Реала». У Коло Муани не получилось вырасти в лидера ПСЖ . Рандаль будет в этом списке чуть ниже. А Мармуш выбрал «Манчестер Сити». За его трансфер отдали 75 млн евро, пока рекорд зимы. Клуб тренера Гвардиолы активно работает на рынке. При этом с форвардами второй волны им не везет. Альвареса отдали «Атлетико». Грилиш, Доку и Савиньо не заиграли. Мармуш постарается выступить лучше.

Луис Энрике пошел в «Зенит»

На пятом месте в мире по стоимости зимнего трансфера расположился «Зенит». Заплатили 33 миллиона евро. Тренерский штаб Семака недоволен правым флангом команды. Ни латераль, ни вингер не убедили. А Глушенкову найдут другую позицию, ему неудобно играть на краю поля. Также не считают правильным нападающим на фланг аргентинца Гонду. Пошли в «Ботафого», забрали одного из героев Кубка Либертадорес. Луис Энрике забивал команде Халка в решающем матче за трофей, а теперь попробует заменить его по смыслу в Санкт-Петербурге.

Антони перезапускает карьеру

Дорогущий бразилец из МЮ надоел Амориму из-за плохой формы. Поэтому крайнему форварду нашли новую команду. Поскольку не убедил грандов, то пришлось перейти в более скромный «Бетис». Команда из Севильи красиво представила новичка с отсылками к фильмам Дэвида Линча – режиссер ушел из жизни накануне трансфера. Но вряд ли не самый смышленый на поле и нередко за его пределами Антони фанат странных и сложных творений автора сериала «Твин Пикс». Вингер точно хочет выйти из Чёрного вигвама, где закрутился на месте.

Кински и Самба сменили клубы

Среди вратарских трансферов выделяются две сделки. У «Тоттенхэма» вылетел из-за травмы основной голкипер Викарио. Пригласили из Чехии молодого Антонина Кински. Он полный тезка отца, легенды «Сатурна». Молодой Кински классно играет ногами, но не повезло – попал в команду в тотальном кризисе. Будет сложно завоевать доверие тренера, когда вернется Викарио. Брис Самба тоже удивил выбором нового клуба. Француз перешел из «Ланса» в «Ренн» за 14 млн евро. Стоило подождать лета и уйти в более мощную и успешную команду.

Хусанов начал с холодного душа

Молодой узбекский центральный защитник Абдукодир Хусанов тоже играл за «Ланс», как вратарь Самба. Тоже ушел за хорошие деньги зимой. Только в этом случае его кандидатуру одобрили Гвардиола и Бегиристайн. Хусанова забрали за 40 млн евро, переплатили более чем в три раза по сравнению с рыночной стоимостью. Хусанов агрессивный и смелый игрок, но мешает языковой барьер. Надеемся, 20-летний парень быстро выучит нужные слова на английском языке. Узбек дебютировал против «Челси», грубо ошибся, но Холанд и Гвардиола его поддержали.

Коло Муани доверился «Ювентусу»

Ещё один бывший форвард «Айнтрахта», как и Мармуш, покинул ПСЖ на время. За француза переплатили, теперь его рыночная стоимость обвалилась. Рандаль не нашел себе новый клуб в АПЛ , поэтому решил перейти в «Ювентус». Молодая команда. Тренер Мотта без опыта, зато с интересными идеями. Коло Муани даже забил в ворота «Наполи», но в тот день Конте переиграл бывший клуб. Первое поражение «Ювентуса» в Серии А напоминает о минусах туринцев. Рандаль пришел, чтобы убрать своими голами из меню надоевшие ничьи.

Вингер Мален ушел в «Астон Виллу»

В Бирмингеме жаловались, что им не разрешают вкачать в клуб деньги, как это годами делали в Лондоне и Манчестере, пока власти сквозь пальцы смотрели на финансовые схемы грандов. «Астон Вилла» играет в Лиге чемпионов. Проведет первые в истории матчи плей-офф. Эмери умеет побеждать в Европе. В АПЛ дела идут не так гладко, поэтому зимой решили подписать крайнего форварда из «Боруссии». Голландец Мален выпал из основы команды Шахина. Теперь уволили самого тренера Нури, а Дониэлл уже играет в АПЛ .

Альмада проверит мастерство в Европе

Как обычно, рынок Южной Америки остается важным для европейских клубов. Бывший игрок «Атланты», где выступает Алексей Миранчук, перешел в «Ботафого» прошлым летом. Выиграл с клубом чемпионат Бразилии и стал обладателем Кубка Либертадорес. Теперь экс-напарник «зенитовца» Луиса Энрике захотел в Европу. И здесь Тьяго помог владелец «Ботафого», который также контролирует акции «Лиона». У французов были проблемы с долгами, поэтому Альмада пришел в аренду до лета. 23-летнего Тьяго оценят против команд Головина и Сафонова.

Клаудиньо отдали в чемпионат Катара

Плеймейкер сыграет за «Аль-Садд». Один из самых скандальных трансферов зимы. «Палмейрас» договорился с «Зенитом», но потом клуб из Санкт-Петербурга нашел другого покупателя. Клаудиньо недавно был ключевым игроком для Семака. За время, пока выступал в РПЛ , с ним мало кто тягался по объему созданных моментов. Но бразильцу наскучило в Санкт-Петербурге. Хотел домой, но не отпускали. «Палмейрас» не будет оспаривать трансфер. Просто удивились, что в «Зените» утаили банальную правду. Игрок хотел в Бразилию, а отправили в Катар.

Уокер усилит правый фланг «Милана»

У «россонери» сейчас английский период в истории. В команде, где много легионеров, несколько из них связаны между собой родным английским языком. Кроме американца Пулишича, речь о защитнике Томори, хавбеке Лофтусе-Чике и форварда Абрахаме. Теперь появился опытный латераль Уокер. Кайл сбежал из Англии из-за проблем, которые сам себе создал. Теперь хочет отвлечься от жизни благодаря футболу. «Милан» – подходящий клуб. Уокер не отправился в Саудовскую Аравию за деньгами, будет помогать харизматичному Консейсау побеждать.