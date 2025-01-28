Любимец Гвардиолы сменил «Манчестер Сити» на «Милан», чтобы взять Лигу чемпионов. Переход напрашивался

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Сказывается возраст.

Универсальный солдат с великолепными физическими данными – эталон для Пепа

Статус Уокера в «Манчестер Сити» и его ценность можно объяснить одним комментарием Гвардиолы – вот что он отмечал в сентябре 2023-го, когда «горожане» продлили контракт с защитником:

Кайл по-настоящему важен. С точки зрения генетики я видел мало игроков, похожих на него. Его способности уникальны. Пока он будет работать над собой, проблем не возникнет.

Это не лесть, а абсолютно честная оценка футболиста, Кайл с точки зрения физических данных – настоящий феномен. Даже после 30 защитник выдерживал нагрузки, которые даются в АПЛ – самом интенсивном и конкурентном чемпионате. Мало того – Кайл играл в команде-гегемоне этого турнира, которая вдобавок каждый год борется за ЛЧ , неизбежно доходит до решающих стадий Кубка Англии и Кубка лиги.

Уокер выдерживал и этот календарь, и требования Пепа. Испанец постоянно искал новые решения, чтобы сделать команду лучше. В этих поисках он варьировал роль Кайла. Стандарт – правый фланг обороны при «4-2-3-1», но помимо этого Уокера использовали в качестве латераля в тройке центральных защитников – тогда от него требовали покрывать всю бровку. Периодически англичанин и сам становился центральным защитником в тройке.

Да, в зависимости от роли возникала разница в качестве – но за счёт скорости защитнику удавалось удерживать топ-уровень. Пеп безгранично доверял футболисту.

Возраст никого не щадит

Кайл давал «Манчестер Сити» разнообразие на мяче, но не был образцом надёжности. При этом свои ошибки при выборе позиции ему удавалось компенсировать благодаря физике – за счёт скорости англичанин не давал себя пройти. Вспомнить хотя бы противостояние с Винисиусом в сезоне-22/23. Бразилец – один из самых скоростных вингеров, и на его фоне Кайл выглядел ничуть не хуже, в итоге качественно закрыв соперника.

Проблема в том, что в мае Уокеру исполнится 35 лет. Хоть у него и отличная генетика, она не будет спасать вечно. Он потерял то, что компенсировало его ошибки в обороне – скорость и, как следствие, смелость в принятии решений. Он больше не чувствует, что сможет догнать соперника, если его пройдут. Ошибки стали проявляться чаще – и это в том числе сказывалось на результатах «Манчестер Сити». «Горожане» провалили ноябрь-декабрь и выпали из топ-5 АПЛ , на грани вылета из ЛЧ после поражения от ПСЖ .

Как бы ни был хорош Кайл, он был ценен из-за физики, скорости, агрессии. Постепенно эти качества улетучиваются, из-за чего он становится для «горожан» скорее проблемой, чем решением.

«Милан» – сомнительный выбор, но ничего лучше не было

На определённом этапе «Манчестер Сити» опустился даже на седьмое место в чемпионате. Были четыре поражения подряд в ноябре-декабре, на дистанции с 10-го по 18-й тур одержали всего одну победу. Руководство настроено действовать решительно – сообщалось о готовности организовать крупную трансферную кампанию. Но кроме усиления нужно попрощаться с проблемными игроками. На позиции Уокера раскрылся 20-летний Рико Льюис – это футболист, который закроет позицию на долгий срок, так что возрастному защитнику начали присматривать команду.

У Уокера впечатляющее резюме и крупные трофеи за спиной – он мог бы претендовать на жирный контракт в сильном клубе. В этом плане «Милан» выглядит не лучшим выбором – команда в состоянии кризиса после простоя при Пиоли. С Фонсекой не угадали, а о результатах работы Консейсау говорить рано. Положение неустойчивое. С другой стороны, за англичанином не было очереди из топ-клубов.

Варианта было ровно два: либо «россонери», либо футбольная пенсия в чемпионате Саудовской Аравии. На Ближнем Востоке предлагали выгодный контракт, футболист отказался – посчитал, что, играя там, перестанет вызываться в сборную. У миланцев футболист запрашивал контракт до 2027 года с зарплатой в четыре миллиона евро за сезон плюс бонусы. Клубы же договорились на аренду до следующего лета с опцией необязательного выкупа.

Сделка пойдёт на пользу всем

Компромиссный вариант, который удовлетворил каждую сторону. Кайлу рано уезжать на Ближний Восток – с его генетикой ещё можно поиграть в Европе на высоком уровне. При этом задерживаться в «Манчестер Сити» не было смысла – Уокер больше не соответствовал требованиям Гвардиолы и не тянул интенсивность лиги. В «Милане» будет поспокойнее. Этой аренде защитник рад – он уже выдал громкое заявление.

Выиграть Лигу чемпионов с «Миланом» — это мечта. Мне посчастливилось как выиграть этот трофей вместе с «Манчестер Сити», так и проиграть его. Гораздо лучше слышать аплодисменты в свой адрес, нежели аплодировать соперникам, но поговорим об этом позже, поскольку всё зависит от нашего пути в Лиге чемпионов. Дела в «Ман Сити» шли не очень хорошо, и это одна из причин, почему я перешёл в «Милан», чтобы играть больше и выигрывать много трофеев.

Пеп предпочитает минимальную ротацию и доверяет своим лидерам, но в «Манчестер Сити» наступила необходимость омоложения. И в случае с позицией Кайла всё проще – к основе уже подвели талантливого воспитанника Рико Льюиса. Футболист стремительно прогрессирует, поэтому он в итоге заработал место в старте. Медлить с продажей Уокера было нельзя. Не только из-за возраста – контракт футболиста истекает летом 2026 года. Ближайшие трансферные окна – последний шанс что-то заработать на его уходе.

«Милан» подхватил защитника, который больше не пользуется спросом в бывшей команде – и выбил довольно выгодные условия. Вместо полноценного трансфера договорился на аренду без обязательства выкупа. Пока Кайл – кот в мешке, нужно посмотреть на него в реалиях чемпионата Италии. Так у «россонери» будет время на принятие решения, летом клубы без лишней спешки согласуют условия, если «Милан» захочет подписать игрока.