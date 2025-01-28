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«Боруссия» Дортмунд уволит технического директора

сегодня, 20:28

«Боруссия» Дортмунд уволит Свена Мислинтата с поста технического директора.

Ранее сообщалось, что у специалиста был конфликт с бывшим главным тренером команды Нури Шахином относительно тренировочного процесса. Помимо этого, у Мислинтата имелись разногласия со спортивным директором клуба Себастьяном Келем.

Руководство дортмундцев также недовольно утечкой информации, возникшей во время некоторых интервью бывшего технического директора. Боссы клуба полагают, что работа Мислинтата не принесла ожидаемого результата. Генеральный директор Ларс Риккен считает, что увольнение Свена может помочь клубу в преодолении возникших проблем.

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Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 21:22
Вам карма говорит, чтобы вежливо назад Клоппа позвать, 61осники!
Гость
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