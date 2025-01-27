«Порту» возглавил 39-летний аргентинец, выигрывавший Кубок Южной Америки

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сегодня, 15:06

Главным тренером «Порту» стал наставник «Крус Асуль» . Контракт рассчитан до июня 2027 года. В тренерский штаб Анселми вошли Луис Пастур и Факундо Ореха (помощники тренера), Диего Боттайоли (тренер по физподготовке), Дарио Эррера и Диогу Алмейда (тренеры по вратарям).

Анселми тренировал следующие команды: «Универсидад Католика Б», «Ла Калера», «Индепендьенте» дель Валье и «Крус Асуль». 39-летний аргентинец выигрывал: Кубок Эквадора (2022), Суперкубок Эквадора (2023), Кубок Южной Америки (2022) и Суперкубок Южной Америки (2023).

После девятнадцати туров «Порту» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии. Напомним, 20 января «драконы» приняли решение расстаться с предыдущим главным тренером.