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«Фенербахче» объявил о переходе полузащитника «Аль-Насра» Талиски

сегодня, 22:56

Пресс-служба «Фенербахче» объявила о переходе полузащитника «Аль-Насра» Талиски.

Контракт с футболистом подписан на полтора года.

«Фенербахче» объявил о переходе полузащитника «Аль-Насра» Талиски

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 23:36
...да его турецкие Ультра загнобят при первом проколе! 30 -цатка
для хава в Фенербахче , на сколько его хватит или Я давно футбол
Турции не видел и там уже не бегают,а ходят по полю, надо глянуть!
Гость
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