«Фенербахче» объявил о переходе полузащитника «Аль-Насра» Талиски

Пресс-служба «Фенербахче» объявила о переходе полузащитника «Аль-Насра» Талиски.
Контракт с футболистом подписан на полтора года.
Пресс-служба «Фенербахче» объявила о переходе полузащитника «Аль-Насра» Талиски.
Контракт с футболистом подписан на полтора года.
для хава в Фенербахче , на сколько его хватит или Я давно футбол
Турции не видел и там уже не бегают,а ходят по полю, надо глянуть!
для хава в Фенербахче , на сколько его хватит или Я давно футбол
Турции не видел и там уже не бегают,а ходят по полю, надо глянуть!