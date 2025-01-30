ПСЖ разгромил «Штутгарт», Дембеле оформил хет-трик

ПСЖ обыграл «Штутгарт» (4:1) в матче общего этапа Лиги чемпионов.
На 6-й минуте первый гол в игре забил полузащитник ПСЖ Брэдли Баркола. На 17-й минуте Усман Дембеле удвоил преимущество парижан. На 35-й минуте Дембеле оформил дубль, а на 54-й минуте — хет-трик. На 78-й минуте полузащитник «Штутгарта» Крис Фюрих забил гол престижа.
ПСЖ закончил групповой этап Лиги чемпионов на 15-м месте, набрав 13 очков. «Штутгарт» пришёл на 26-м месте (10 очков).
Ну и кер с ним. Главное то, что ПСЖ сыграл красиво и вынес в одну калитку очень неплохую команду. Последние два матча дают надежду если и не на результат, то на шикарную игру точно. Спасибо им за это.
В 1/8, если пройдут Ливер или Барса. Улетные игры намечаются
Ну а Сити - Реал / Бавария в 1/16 это уже прикол нового формата ЛЧ😁
Ну и кер с ним. Главное то, что ПСЖ сыграл красиво и вынес в одну калитку очень неплохую команду. Последние два матча дают надежду если и не на результат, то на шикарную игру точно. Спасибо им за это.
В 1/8, если пройдут Ливер или Барса. Улетные игры намечаются
Ну а Сити - Реал / Бавария в 1/16 это уже прикол нового формата ЛЧ😁