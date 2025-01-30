ПСЖ разгромил «Штутгарт», Дембеле оформил хет-трик

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30 января 2025, 01:13

ПСЖ обыграл «Штутгарт» (4:1) в матче общего этапа Лиги чемпионов.

На 6-й минуте первый гол в игре забил полузащитник ПСЖ Брэдли Баркола. На 17-й минуте Усман Дембеле удвоил преимущество парижан. На 35-й минуте Дембеле оформил дубль, а на 54-й минуте — хет-трик. На 78-й минуте полузащитник «Штутгарта» Крис Фюрих забил гол престижа.