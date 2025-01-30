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ПСЖ разгромил «Штутгарт», Дембеле оформил хет-трик

30 января 2025, 01:13
ШтутгартЛоготип футбольный клуб Штутгарт1 : 4Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

ПСЖ обыграл «Штутгарт» (4:1) в матче общего этапа Лиги чемпионов.

На 6-й минуте первый гол в игре забил полузащитник ПСЖ Брэдли Баркола. На 17-й минуте Усман Дембеле удвоил преимущество парижан. На 35-й минуте Дембеле оформил дубль, а на 54-й минуте — хет-трик. На 78-й минуте полузащитник «Штутгарта» Крис Фюрих забил гол престижа.

ПСЖ закончил групповой этап Лиги чемпионов на 15-м месте, набрав 13 очков. «Штутгарт» пришёл на 26-м месте (10 очков).

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Все комментарии
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
30 января в 10:42
....где же ты моя ......?!
heuxyfdhunq7
heuxyfdhunq7
30 января в 08:35
Соперник у ПСЖ был тоже не из сильнейших.
r34beuuub82u
r34beuuub82u
30 января в 08:30
В этом матче ничего удивительного не произошло, победил сильнейший.
5z6hyec477gf
5z6hyec477gf
30 января в 08:07
В нужный момент ПСЖ смог собраться, а Штутгарт просто развалился.
112910415
112910415
30 января в 05:26
это было убедительно, не вопрос !
Capral
Capral
30 января в 01:24
А кто знает, почему сегодня не играл, этот, как его, фамилию вечно забываю...
AKH
AKH
30 января в 01:18
Ну конечно, новость про матч Парижа последняя. Когда все гранды типа Динамо Загреб, Жирона и прочие уже в новостях😁.

Ну и кер с ним. Главное то, что ПСЖ сыграл красиво и вынес в одну калитку очень неплохую команду. Последние два матча дают надежду если и не на результат, то на шикарную игру точно. Спасибо им за это.

В 1/8, если пройдут Ливер или Барса. Улетные игры намечаются

Ну а Сити - Реал / Бавария в 1/16 это уже прикол нового формата ЛЧ😁
sihafazatron
sihafazatron
30 января в 01:18
Ну Дортмунд их без проблем выбьет или еще кто-нибудь))
Гость
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