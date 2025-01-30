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Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

30 января 2025, 01:21

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов.

Со стадии 1/8 финала свой путь начнут команды, которые заняли первые 8 мест — это «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла».

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

С 1/16 финала свой путь начнут команды, которые заняли места с 9-го по 24-е — это «Аталанта», «Боруссия» Дортмунд, «Реал», «Бавария», «Милан», ПСВ, ПСЖ, «Бенфика», «Монако», «Брест», «Фейеноорд», «Ювентус», «Селтик», «Манчестер Сити» и «Брюгге».

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Также определились клубы, которые покидают турнир — это «Динамо» Загреб, «Штутгарт», «Шахтёр», «Болонья», «Црвена Звезда», «Штурм», «Спарта», «Лейпциг», «Жирона», «Зальцбург», «Слован» и «Янг Бойз».

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
30 января в 15:58
В старом формате ПСВ, Бенфика, Монако, Брест, Фейеноорд, Селтик, Спортинг и Брюгге уже бы вылетели.
lobsterdam
lobsterdam
30 января в 14:21
Управляемый хаос...
Rheinfall
Rheinfall
30 января в 11:49, ред.
Мансити на 22 месте, кто б сказал такое в сентябре, тому б крепких санитаров вызвали))) А наш соперник походу кто-то из Феенорд,Ювентус,Милан,Псв мда
А Гасперини еще со своими ребятками при должном настрое может далеко пройти
lazzioll
lazzioll ответ DXTK (раскрыть)
30 января в 10:55
а мне нравится. гранды которым в группе постоянно попадалось по два слована играли по сути только два матча с более серьезным соперником. а теперь они поняли что что-то пошло не так, некоторые аж в последнем туре спасались. Теперь вот по обшей таблице итоговой можно сделать выводы о прекрасной академии Ред Булл в этом сезоне - 14 поражений на двоих с сорока пропущенными
Валерыч
Валерыч
30 января в 09:53
Всё таки старый формат ЛЧ был гораздо лучше и интереснее, чем нынешний.
Incredulous
Incredulous ответ DXTK (раскрыть)
30 января в 09:12, ред.
Тут вы ошиьаетесь. Ман Сити в стыках сыграет или с Баварией, или с Реалом. Так что кто-то из этой тройки точно не попадёт в 1/8. Кстати Милан с большой вероятностью может попасть на Ювентус, а ПСЖ на Монако. Так что еще ничего не решено.
Incredulous
Incredulous ответ Dauletbek (раскрыть)
30 января в 09:00, ред.
Ну, Реал с ПСЖ и Баварией точно не встретится в стыках, так как все три команды находятся в числе сеяных. А вот матч Ман Сити - Реал или Ман Сити - Бавария будет 100%. Так как команды с 11 и 12 места сыграют с командами с 21 и 22 места. Кто с кем конкретно будет определено по итогам жеребьевки. Так что не переживайте, как минимум один матч, достойный вывески финала нам предстоит увидеть ещё на стадии 1/16.
reckp6abhy4j
reckp6abhy4j
30 января в 08:33
Все сильнейшие участники и определились.
Romeo 777
Romeo 777
30 января в 08:07
Кому как конечно, но прежний формат ЛЧ был по интереснее (лично для меня).
DXTK
DXTK
30 января в 07:53, ред.
И какой смысл было расширять ЛЧ и убирать групповой этап, как лидеры выходили в плейофф так и выходят а аутсайдеры определились сами....... сенсаций нету от слова совсем....... пока увеличилось лишь число матчей.......

PS было бы лучше если бы только продолжали битву за ЛЧ только клубы с 1 по 8 место....а остальные с 9-по24 вылетали бы в ЛЕ..........а так не прилагая усилий Бавария Реал, ПСЖ и Ман Сити остались на турнире........
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
30 января в 07:50
Лейпциг, Жирона и Штутгарт на вылет - неожиданность...
25процентный клоун
25процентный клоун
30 января в 06:55
Пожалуй самая скучная ЛЧ
Scorp689
Scorp689
30 января в 06:53
Никаких особых сенсацией не случилось, рабочие моменты...
Dauletbek
Dauletbek
30 января в 06:42
Значит первая восьмёрка пока отдыхают, пока команды 1/16 финала между собой разбираются...
Dauletbek
Dauletbek
30 января в 06:31
ПСЖ - Реал или Бавария-Реал хочу увидеть. Остальное в 1/16 финала, не интересно ....
Igo0rek
Igo0rek ответ BENFICA (раскрыть)
30 января в 05:14
В эту пятницу
BENFICA
BENFICA
30 января в 01:40
Какого числа шары будут крутить?
AKH
AKH
30 января в 01:26
Перекопируйте таблицу с флешскор😁
sihafazatron
sihafazatron
30 января в 01:23
Что-то таблица у вас не правильная какая-то)
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