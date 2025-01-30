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30 января 2025, 01:21

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов.

Со стадии 1/8 финала свой путь начнут команды, которые заняли первые 8 мест — это «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла».

С 1/16 финала свой путь начнут команды, которые заняли места с 9-го по 24-е — это «Аталанта», «Боруссия» Дортмунд, «Реал», «Бавария», «Милан», ПСВ , ПСЖ , «Бенфика», «Монако», «Брест», «Фейеноорд», «Ювентус», «Селтик», «Манчестер Сити» и «Брюгге».

Также определились клубы, которые покидают турнир — это «Динамо» Загреб, «Штутгарт», «Шахтёр», «Болонья», «Црвена Звезда», «Штурм», «Спарта», «Лейпциг», «Жирона», «Зальцбург», «Слован» и «Янг Бойз».