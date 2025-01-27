Набросился на капитана, пережил камбэки и забрал у врагов трофей. Консейсау – дикий новичок Серии А

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сегодня, 09:23

«Милан» снова победил в концовке.

Команда выделяется волевыми победами

После прихода Консейсау «Милан» сыграл в семи матчах. Пять побед, поражение против «Ювентуса», ничья против «Кальяри». Одна победа с минимальной разницей мячей против «Жироны». А вот ещё четыре поединка – классический валидольный футбол. Против «Пармы», бывшего клуба Консейсау, тренер дал волю своей команде. «Милан» дома атаковал и дважды уступал в счете. На 91-й минуте проигрывали 1:2, но забили ещё два мяча до финального свистка, вырвали волевую победу.

В целом обе команды создали достаточно моментов. Были неудачные для японского голкипера «Пармы» Сузуки эпизоды. Зион угадал направление удара Пулишича с «точки», но не перекрыл свою ошибку. Именно голкипер толкнул в спину сербского новичка «Милана» Страхинью Павловича. Центральный защитник стал одним из самых заметных на поле. Его гол отменили из-за офсайда, как и мяч нападающего Мораты. Но вот когда на 95-й минуте серб бил по воротам, то «Милану» повезло.

Чуквуезе затолкал победный мяч. Четвертая волевая победа с Консейсау. А второй успех стал знаковым. Поединок «Интера» и «Милана» в финале Суперкубка Италии – один из самых зрелищных в январе. Консейсау позволил игрокам рисковать. Сначала пропустили от форвардов «Интера» Мартинеса и Тареми, а затем героически довели финал до победы 2:3. Форвард Абрахам забил врагам в добавленное время. Не все камбэки такие драматичные, но каждый матч забирает силы.

После победного гола «Парме» Консейсау упал на колени без сил. Ему помогали подняться. Худощавый португалец подтянул «Милан» в таблице Серии А. Теперь у Сержиу есть поединок в запасе, а до «Ювентуса» всего три пункта. Если «россонери» не подведут нового наставника, то через месяц будут в борьбе за четвертое место и гарантированную путевку в Лигу чемпионов. А пока дарят фанатам американские горки из эмоций. И Консейсау точно не нравится игра новой команды в защите.

Тренер устроил конфликт с капитаном «Милана»

Вместо защитника Калабрии по ходу игры с «Пармой» вышел Йович. Форвард не помог голом, но стал участником камбэка. А вот капитан после матча едва не подрался с Консейсау. Понимаем, почему воспитанник «Милана» недоволен. Зимой Ибрагимович договорился с Кайлом Уокером. Хотя у Калабрии немало опыта и даже есть матчи за сборную Италии, его уровень нельзя сравнить с мастерством англичанина. Консейсау нашел замену капитану по ходу первого трансферного окна.

Слово за слово, пришлось разнимать. Сержиу говорит, что уладили конфликт. Но понятно, что Калабрия вряд ли будет в основе. Идею Консейсау легко понять. Ему нужны два равноценных фланга. А слева бегает титулованный Тео Эрнандес, победитель Лиги чемпионов с «Реалом». Французский латераль в неудачном сезоне для уволенного тренера Фонсеки забил 3 мяча и сделал 2 ассиста в Серии А. Но «Интеру» и «Комо» защитник забил уже с новым наставником Консейсау, Тео разыгрался.

Калабрия до этого проигрывал борьбу Эмерсону Роялу. Бразильца летом забрали у «Тоттенхэма». А теперь бывший защитник «шпор» Кайл Уокер займет место и капитана Калабрии, и новичка «Милана» Рояла. Или Консейсау ещё сыграет в три центральных защитника? Пока наставник не стал ломать схемы, которые применял Фонсека. Но у нового тренера активно идет к чужим воротам даже опорник Фофана, копируя стиль Ангисса из «Наполи». Также выделяется другой центральный хавбек.

Голландца Тиджани Рейндерса назвали в честь Бабангиды, известного камерунского футболиста. Против «Пармы» полузащитник забил один из мячей. Консейсау меняет схему с «4-3-3» на «4-2-3-1», позволяя футболистам занимать разные места на поле. Леау и Пулишич играю то широко, как вингеры, то в стиле инсайдов. Тренер не может до конца доверять ни одному из форвардов – Абрахаму, Морате и Йокичу. Зато у него есть выбор, будут отталкиваться от формы всех футболистов.

Консейсау сможет заманить сильных новичков

Уокер покинул «Манчестер Сити», откуда его не выгонял Гвардиола. Но Кайл бежит от безумных личных проблем. Развод с женой, тяжелые отношения с другой де-факто супругой, ведь оказалось, что у Кайла была тайная семья. Теряет миллионы фунтов. Жена хочет обобрать Уокера до нитки. Суд встанет на сторону женщины, чей супруг ей неоднократно изменял. И завел параллельную семью, которую годами скрывал. Уокер хотел убежать из Англии, но мог выбрать разные клубы.

Остановился на «Милане», ведь уважает бешеного Консейсау и не менее характерного Ибрагимовича. У наставников с искрой достаточно минусов. Но пусть поведение португальца не вводит в заблуждение. Разрешил «Милану» играть нагло и остро, поскольку увидел, что команде не хватало свободы. А как только Сержиу освоится, то вспомнит все уловки времен «Порту». «Драконы» прекрасно держали удар. В принципе, победа над «Жироной» 1:0 отражает вторую сторону Консейсау.

Португалец увидел, что соперник больше владеет мячом. Просил игроков «Милана» пасовать аккуратнее. Устроили размен ударами. Попытка Леау в конце первого тайма оказалась решающей. Консейсау может подойти «Милану», ведь ему будут доверять футболисты. Речь не только о португальцах. Пока в команде лишь один соотечественник тренера. Приличные легионеры и интересные итальянцы пойдут пинать мяч под руководством Консейсау. Речь о сварливом, но толковом наставнике.

Выигрывал трофеи в Португалии, получит опыт в Серии А. Выбрал непростой клуб для развития. «Милан» не балует стабильностью. Несколько лет назад были первыми в Серии А, когда Ибрагимович вселил уверенность своим возвращением в роли играющего тренера. Тогда Златан здорово помог, его вклад отмечал тренер Пиоли. Также «Милан» был в полуфинале Лиги чемпионов. Неплохой результат, о котором «Арсенал» Артеты может лишь мечтать. Но «Милану» нужно развиваться.

Индзаги невероятно хорош в «Интере». Пусть не вводят в заблуждения отдельные результаты дерби Милана. У «Наполи» снова толковый тренер Конте. У «Аталанты» остается ветеран Гасперини. Команда из Бергамо впечатляет в последнее время сильной селекцией. А у «Милана» не все таланты на пике формы. Бельгиец Де Кетеларе у Гасперини хорош, а у «россонери» не раскрылся. Одна из задач Консейсау – выжать максимум не только из ветеранов «Милана», но и развить молодежь.