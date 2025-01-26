Переворотный сезон в АПЛ. «Манчестер Сити» в кризисе, а лучшие аутсайдеры рвутся к власти

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вчера, 23:09

Под ударом гегемония Гвардиолы.

Неожиданные поражения Гвардиолы

У самого богатого клуба лиги шесть чемпионств за семь сезонов. Превратили АПЛ в аналог чемпионата Франции. Как ни старались разные клубы, Гвардиола был намного сильнее. Даже когда Клопп тоже набирал неприлично много очков и побед, «горожане» были выше. Сейчас «Ливерпуль» оторвался на 12 пунктов, имея матч в запасе. Тяжело отыграть четыре победы, особенно когда «красные» уступили лишь «Ноттингем Форест». А «Манчестер Сити» проиграл шесть раз, ещё в пяти случаях были ничьи. Вчера в замечательном матче против «Челси» Гвардиола увидел, как его футболисты заступились за новичка Хусанова. Двадцатилетний узбек подарил сопернику гол, но Бернарду, Холанд и Гвардиол набрали важные три пункта. Однако титул ускользает.

Мгновенная адаптация тренера Слота

У человека есть привычка адаптироваться к ситуации. Появляется ощущение, что нечто невообразимое – новая норма. Поэтому многие свыклись с мыслью, что «Ливерпуль» хорош, закрыв глаза на эпохальное изменение. Прошлым летом ушел создатель «красных» в нынешнем формате Клопп, а руководство не усилило состав. При этом Арне Слот, тренер без опыта работы на подобном уровне, не просто классно дебютировал, как Флик в «Барселоне», а поддерживает уровень формы мерсисайдцев. Лидируют в Лиге чемпионов после 7 побед в 7 турах. Лидируют в АПЛ , перевес над «Арсеналом» в шесть баллов, но есть матч в запасе. Судьба титула зависит от «Ливерпуля». Салах, Гравенберх и ван Дейк сделают всё, чтобы клуб во второй раз выиграл АПЛ .

«Лесники» сменили полюс в таблице АПЛ

Год назад после 23 туров у команды было 21 очко, на один пункт оторвались от зоны вылета. Сейчас 44 балла. Невзирая на поражения и ничьи, «лесники» Нуну Эшпириту Санту оказываются стабильнее, чем «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла», клуб из Лиги чемпионов. Греческий миллиардер Маринакис не жалеет денег, поэтому «Ноттингем Форест» может усилить состав по запросу тренера. «Лесники» удивили. У них не получится повторить судьбу «Лестера», который из зоны вылета превратился в чемпионов. Но «Ноттингем Форест» запомнится толковой игрой голкипера и центральных защитников, смелыми флангами и классными атаками с пасами на ветерана Вуда. Чудесная команда, её прорыв украсил сезон.

Кризис «Манчестер Юнайтед» усугубился

Не сенсация, но не думали, что будет ещё хуже. Виноваты Глейзеры и сэр Рэтклифф, которые летом не уволили тен Хага. Если бы новый тренер готовил команду в обычных условиях, то могли избежать многих ошибок. А так Аморима бросили под поезд. Рассказывают, что с тен Хагом было лучше, но это смешно. Не только результаты определяют состояние клуба и команды. Действия менеджеров были неправильными годами. Португальский тренер стал жертвой падения МЮ . Но если преодолеет глубокий кризис, то заслужит уважение подопечных и коллег. Аморим часто проигрывает, но может потратить концовку сезона на превращения «красных дьяволов» в команду, которая понимает его установки. Таблица больше не давит, а самый важный сезон впереди.

«Борнмут» – сенсационная гроза фаворитов

Побеждали «Арсенал», МЮ , МС , «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». У «Челси» и «Борнмута» теперь по сорок очков в таблице. Команда честного тренера Ираолы, который в АПЛ начал с поражений, находится в борьбе за место в Лиге чемпионов. «Манчестер Сити» вряд ли отдаст четвертую строчку, зато у «Борнмута» 11 туров без поражений. Рывок произошел благодаря умению забирать очки у фаворитов. Вчера «вишенки» вынесли другую сенсацию сезона «Ноттингем Форест» с разницей 5:0. Хет-трик на счету Данго Уаттары. Семеньо и Клюйверт тоже не забыли расписаться в чужих воротах. Снова отмечаем работу «Борнмута» без мяча. У команды юные центральные защитники – Забарному 22 года, а Хёйсену 19 лет, но держатся прекрасно. Керкеж слева тоже герой.

Порадовали сырые и средние футболисты

В прошлой кампании лучшими игроками сезона чаще были или признанные таланты, или битые волки с опытом и регалиями. Тогда лучше всех играли футболисты с диким ценником. Сейчас вперемешку Салах, Сака и Палмер с ребятами из «Ньюкасла», «Брентфорда», «Борнмута» и «Вулверхэмптона». У крайнего защитника «Фулхэма» Робинсона 9 ассистов. Больше только у Сака и Салаха. У 33-летнего новозеландца Криса Вуда 14 голов. Больше только у Исака, Холанда и Салаха. Даже футболисты, не заигравшие на самом высоком уровне с первого раза, как сын Клюйверта, в этом сезоне хороши. Кроме Джастина, можно отметить нападающего «Брентфорда» Мбеумо, Кунью из состава «Вулвз». Сезон, когда легенды лиги уступают середнякам.

«Тоттенхэм» рядом с «Эвертоном» в таблице

Перестройка у многих грандов совпала с рывками остальных клубов. Понятно, что уже осенью всё может вернуться на круги своя. Неприлично богатые возьмут реванш. Просто богатые будут в середине таблицы. Богатые, но бестолковые останутся у дна, как «Эвертон». Понятно, что для руководителей «Тоттенхэма» соседство с командой Мойеса это унижение. «Шпоры» не считали себя такими неграмотными управленцами, как боссы «ирисок». Но эпидемия травм переписала историю Постекоглу в АПЛ . У Ангелоса есть шанс на первый трофей в новой команде, достаточно подвига с «Ливерпулем» в ответном полуфинале Кубка Лиги и рывка в решающем поединке. Тяжело загадывать, «Тоттенхэм» ужасно обороняется с резервистами в защите.

Несовершенство команд подарило зрелище

Даже у «Ливерпуля», если придираться, остаются слабые места. Работа без мяча крайних защитников, которые любят атаковать. Собослаи и его конкуренты не всегда отвечают высоким стандартам «десятки» для «Ливерпуля». У Диаса порой получается быть «ложной девяткой», а иногда колумбийца тянет на левый фланг, где частенько Гакпо. Голландца переместили, поскольку у него не получалось раскрыться в роли центрфорварда. Нуньеса поддерживают, но может уйти. Когда у однозначного и заслуженного лидера столько нюансов, как может быть иначе у «Арсенала», «Челси» и клубов из Манчестера? Несовершенство грандов делает отдельные матчи и весь сезон увлекательнее. В первой десятке любая команда может укусить соседа.