Соперники его ненавидят, а фанаты «Лестера» привыкли к выходкам. Варди – знаменитый хулиган из АПЛ

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Один из символов британского футбола.

Английский футбол строили остроумные алкоголики

Британцы, родившиеся после Второй мировой войны, унаследовали плохие привычки отцов. Тысячи островных футболистов имели проблемы с алкоголем. Джейми Варди тоже легко мог спиться и потеряться. У него не было выносливости молодого Руни, паса правой как у Бекхэма, футбольной злости Джерарда и коварного удара Лэмпарда. Тонкости решений, как у Пола Скоулза, у Варди тоже не было. При этом в 38 лет форвард по-прежнему забивает голы в АПЛ и выступает за команду, с которой выигрывал трофеи.

Отбросив хулиганскую романтику, стоит признать, что в переводе на русский язык Варди гопник. Не такой подлый в поступках и словах, как бывал Артём Дзюба, плохая копия форварда «Лестера» из РПЛ . У Варди нет таланта ловеласа, как был у бородатого, похожего на актера Джорджа Беста. По северному ирландцу нанесли двойной удар, алкоголизм плюс постоянные загулы с женщинами свели легенду МЮ в могилу. Варди не боролся с тяжелой формой зависимости от алкоголя, как остроумному Гаскойну.

Джейми прошел путь через низшие лиги. Варди точно боец, который умеет сочетать волю к победе и худшее, что есть в британцах. До сих пор можно на выходных найти в Англии местечка, где мужчины валяются пьяными прямо на улице. Как когда-то юный Джек Грилиш валялся на отдыхе в Испании. Друзья смеялись и фотографировали бездыханное тело будущего вингера «Манчестер Сити». А Варди после чемпионства «Лестера» отказался от трансфера в один из грандов. Джейми принял свою роль в истории АПЛ .

Вчера Джейми снова огорчил «Тоттенхэм». В августе показывал фанатам «шпор» на логотип АПЛ на рукаве. Намекал, что у его скромного клуба есть чемпионство, а «Тоттенхэм» никогда не выигрывал лигу после реорганизации. А когда Джейми сравнял счет в Лондоне, то дальше команда бывшего форварда МЮ Ван Нистелроя вырвала победу. «Шпоры» снова пострадали без основных футболистов линии обороны. «Лестер» одержал первую победу в АПЛ после семи поражений и ничьей. Варди снова их подстраховал.

У ветерана Варди есть чемпионский характер и мастерство

Будь Джейми прилежным игроком, который живет футболом, как Кейн, то мог добиться большего. Но остается рок-н-рольным футболистом. В диете Варди в прошлом была водка и конфеты. Глушит энергетические напитки. В молодости пришлось подрабатывать, чтобы прокормить себя. Варди мог оказаться одним из сотен хулиганов, которые не добились успеха. Вместо этого поиграл за сборную Англии, когда был моложе. А также выиграл трофеи. В этом разница между Джейми и «Тоттенхэмом». Причем разница трагикомичная.

За время, пока у «шпор» нет побед в официальных турнирах, форвард Варди успел выиграть для «Флитвуда» Национальную лигу, подняться из пятого дивизиона в четвертый. Перешел в «Лестер», покорил с Раньери чемпионат Англии. Успел вылететь из АПЛ и вернулся. Также у Варди есть Кубок и Суперкубок Англии. Джейми поиграл в плей-офф Лиги чемпионов. Прекрасная карьера для парня, которого на шесть месяцев отправляли под домашних арест и надевали браслет на ногу после пьяной жесткой драки рядом с баром.

Жена Варди раньше работала в ночном клубе, где встретились. У Варди был ребенок от предыдущих отношений. А теперь четыре наследника с Ребеккой в нынешнем браке. Две дочери родные, а два сына – дети жены от предыдущих отношений. Джейми говорит, что с годами немножко изменился. Но до сих пор не любит тренажерный зал и плевал на рекомендации врачей «Лестера». Если Варди захочет гамбургер или пиццу на ужин перед телевизором, то закажет вкусную еду. Ему правила других футболистов не подходят.

Варди мог получить пинок под зад в начале пути в «Лестере». Нападающий часто появлялся на тренировках с похмелья. Иногда приходил пьяным, ведь целую ночь торчал в ночном клубе. Надо отдать должное терпению наставников и боссов клуба. А когда у Варди получилось – во втором сезоне забил 16 голов в Чемпионшипе, то стало проще. Победа в АПЛ его не сильно изменила. Варди, заработав состояние в клубе азиатских миллиардеров, штрафовали за оскорбление соперника в казино, которого обозвал «япошкой».

Честные хулиганы чуть приятнее, чем лицемерные святоши

Не всегда удобно пересекаться с человеком, который ведет себя в стиле Варди. Гопники подходят для героев фильмов, но это как компания мелких воришек. Рано или поздно Варди скажет или сделает такое, что адекватному человеку не понравится. Зато Джейми не пытается представить себя умным или воспитанным парнем. В честности есть нечто от старой школы. Намного хуже, когда футболист создал образ святоши, которым прикрывает свое мерзкое поведение. Хороший пример – Маркус Рэшфорд из «Манчестер Юнайтед».

В клубе вложили деньги и силы в форварда, а не получили титул после его решающих голов. Варди хотя бы честен. А Рэшфорд играл в святого, развлекаясь в ночных клубах. Понятно, что любому тренеру хочется работать с ребятами в стиле Родри. Высшее образование, умные родители и достойное поведение. Дисциплина, ведь у хавбека «Манчестер Сити» даже нет социальных сетей. А этот уроборос затянул миллиарды жителей планеты. У Варди есть страница, но там он публикует в основном футбольные фотографии.

Или хвастается дочерью, которая на одном из снимков показывает папе средний палец. Тесты не нужны, точно наследница Варди. Как пример, что можно из сотой лиги подняться на самую вершину, Джейми уже помог многим любителям поверить в себя. Конечно, тяжело в нынешней системе скаутинга с деревенской команды попасть в состав будущих чемпионов. Но у Варди получилось. А пример «Лестера» вдохновляет другие клубы. «Борнмут» и «Ноттингем Форест» не станут чемпионами, но попытаются проскочить в еврокубки.

А «Лестеру» надо выжить. Шансы будут, если «Вулверхэмптон» продаст Кунью. Бразилец тоже хулиган, недавно подрался с охранником «Ипсвича». «Трактористы» тоже в списке борцов за выживание. «Лестеру» важно опередить двух конкурентов и бедовый «Саутгемптон». Варди будет помогать ван Нистелрою до конца. А дальше Джейми может завершить карьеру летом. Учителя крестились, провожая Варди со школы. А теперь у миллионера своя футбольная академия, помогает невезучим игрокам на пути в профессионалы.