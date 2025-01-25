Жёсткий дебют Хусанова в «Манчестер Сити». «Челси» подарили гол, а затем отобрали победу

1737834890

сегодня, 22:54

Первый в АПЛ узбек запомнился публике.

Команды выдали роскошный первый тайм

Гвардиола смело бросил в бой против «Челси» двух новичков. Речь о центральном защитнике Хусанове, бывшем игроке «Ланса». Также вышел в основе Мармуш, египтянин из «Айнтрахта». Но в дебюте встречи все говорили о первом узбекском футболисте в истории АПЛ . Двадцатилетний Хусанов допустил заметную ошибку, когда головой сбрасывал мяч на голкипера Эдерсона. «Челси» воспользовался подарком, Мадуеке забил. А Хусанов почти сразу после ошибки получил желтую карточку.

Позже узбекский защитник освоился, разок подставил ногу под удар соперника. «Челси» приехал в гости к команде, которую не обыгрывают на протяжении десяти матчей. Две ничьи и восемь поражений после чуда в финале Лиги чемпионов, когда Хаверц принес «Челси» тренера Тухеля кубок чемпионов против команды Гвардиолы. Сегодня «Манчестер Сити» чаще был с мячом и атаковал. Но уже к десятой минуте могли гореть 0:2, ведь у Палмера был классный выход на ворота. Коул зря замешкался.

А вот второй новичок «Манчестер Сити» Мармуш наоборот поспешил у чужих ворот. Омар забил из офсайда. Мог сравнять счет до перерыва, сделав первую половину не просто красивой и событийной, но также тематической. Новички «горожан» были в центре внимания. А вот если искать ключевого игрока в двух составах, то это Бернарду Силва. Португалец опускался к защитникам, начиная атаки. Подключался к комбинациям по правому полуфлангу. Силва старался напомнить, кто чемпион.

«Челси» после забитого гола планировал контратаковать и огрызаться, работая вторым номером. Судья даже наказал защитника лондонцев за затяжку времени при вводе мяча в игру от ворот. Гвардиола переживал. Его команда владела мячом, но не создавала моменты пачками. Голкипер Санчес не стал главным героем первой половины. Ближе к перерыву игра немного успокоилась. Не комплимент для «горожан». «Аристократы» грамотно переключались с фланга на фланг, а дальше ошиблись…

Хорват Гвардиол забил гол со второй попытки

В первом случае левый защитник «Манчестер Сити» пробил выше ворот из идеальной позиции. Пришлось перекладывать мяч с ноги на ногу, промахнулся. А вот во втором случае оставалось переправить мяч в сетку. Сработали уловки Гвардиолы. Не только Силва опускался в линию обороны. Опорник Ковачич тоже работал глубоко, позволяя напарникам резко менять позиции. Одна из таких вылазок завершилась игрой правого бека «Манчестер Сити» Нуньеша в роли Холанда. Матеуш выручил.

Мяч удачно отскочил к Гвардиолу, а хорват не промахнулся. Ответный гол означал, что «горожане» продолжат давить на соперника. «Челси» в концовке первого тайма не хватило опыта. Надо было забрать мяч и повозить в центре поля. Но Фернандес и Кайседо, хотя невероятно талантливые хавбеки, не обладают качествами футболистов с богатым прошлым Гюндогана и Силвы. Ветераны без патриарха Де Брюйне старались осмысленно направлять игру «Манчестер Сити» прямо к чужим воротам.

Если бы Холанд снова не провалил первый тайм против сильного соперника, то хозяева могли даже повести 2:1. Эрлинг демонстрирует странную медлительность. Норвежец зачем-то всегда уводит за собой соперников, а не пытается занять ударную позицию, как пробовали Нуньеш и Мармуш. Странная форма Холанда, безусловно, прямо влияет на результаты команды. Разумеется, сильнейший форвард всегда может включиться по ходу матча. Но если берем первый тайм, то Эрлинг разочаровал.

А вот защитника Хусанова нет смысла ругать. Нелепая ошибка не сломала новичка. Хотя узбек излишне жесткий защитник – разговор на эту тему проводили ещё в «Лансе», он неплохо освоился в игре ближе к концу первого тайма. Гвардиола понимал, что рискует, выпуская сразу двух новых футболистов с первых минут против Марески. Бывший ассистент Хосепа тоже вряд ли доволен первой половиной. Вместо комфортного перевеса в два мяча едва не получили дубль латераля Йошко Гвардиола.

Гвардиола улыбался, победила лучшая из команд

Два абзаца назад ругали Холанда. И отметили, что нападающий подобного уровня может включиться. Но Эрлингу помог голкипер «Челси» Санчес. Роберт недавно уже ошибался. Мареска напоминал почтенной публике, что у вратарей нет права на ляп, в отличие от полевых игроков. Они тоже отдают неточные передачи и промахиваются. Но никто не будет сегодня распинать Палмера за неиспользованный до перерыва момент. А вот голкиперу Санчесу достанется за глупый выход далеко от линии ворот.

Испанец позволил Холанду перебросить свою руку после того, как норвежец качнул защитника. В первом тайме Гвардиол забил свой 5-й гол в АПЛ , это самый результативный защитник сезона. После паузы Холанд забил 18-й мяч, он самый результативный центральный нападающий. Больше голов только у вингера «Ливерпуля» Салаха. «Манчестер Сити» старался не останавливаться, обучены горьким опытом в Париже. Тогда вели в два мяча, но слишком рано успокоились и провалились.

Сегодня сыграли иначе с соперником, которому не хватает солидности. Тренер Мареска оказался в роли унтер-офицерской вдовы, сам себя высек. Зря Энцо рассказывал, что «Челси» не готов к чемпионской погоне. Доказано исследованиями, что если спортсмены считают нагрузки чрезмерными, то чаще получают травмы. А если констатируют, что не хватает опыта, то начинают терять очки. Хотя «Челси» вручили гол имени новичка Хусанова, в поединке победила лучшая команда из двух.

«Манчестер Сити» не вернулся, но у них колоссальные ресурсы. Де Брюйне даже сейчас один из самых продуктивных диспетчеров АПЛ . Бернарду неважно смотрелся в прошлых матчах, а сегодня был всюду. Гюндоган может выдать гениальный длинный пас. Одним решением Илкай может развернуть игру. Мощная команда Гвардиолы в загадочном кризисе. Но когда получается вспомнить о былом величии, то даже «Челси» не может прижать «горожан» к воротам Эдерсона, как сумели футболисты ПСЖ .

У лондонцев не нашлось своего Баркола. А на замену не вышел аналог Дембеле. Коул Палмер потерялся. А Нкунку, заменив Джексона, не стал правильным ложным форвардом. «Челси» оставалось ждать подарка «Манчестер Сити». Но сегодня «горожане» понимали цену поединка. Играли дома с удобным соперником. А самое главное – накануне решающего матча Лиги чемпионов против «Брюгге». Гвардиола одержал важнейшую победу в борьбе за четвертое место в день разгрома конкурента.