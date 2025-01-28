Поиск причины. «Тоттенхэм» в глубоком кризисе

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сегодня, 00:35

При этом основной удар критики – не на тренере.

Когда говорят о главном провале в чемпионате Англии текущего сезона, чаще всего имеют в виду многострадальный «Манчестер Юнайтед», где Рубен Аморим стареет не по дням, а по часам. Между тем, есть еще один вроде бы топовый клуб, который болтается еще ниже МЮ – а этого трудно добиться. Речь о «Тоттенхэме», который пробил новое дно в последнем матче.

Да, у него было поражение в ноябре от недавно поднявшегося в АПЛ «Ипсвича», был проигрыш в декабре «Ливерпулю» со счетом 3:6, в январе был проход скромнейшего «Тамуорта» в Кубке Англии только через дополнительное время. А теперь вот «шпоры» дома проиграли «Лестеру» (1:2) в АПЛ . «Лисы» под руководством Руда ван Нистелроя перед этим проиграли семь матчей подряд. К слову, «Тоттенхэм» впервые с 1912 года уступил сопернику, который проиграл перед этим столько встреч кряду – это для понимания глубины трагедии.

Есть и другие нерадостные статистические показатели. Например, 15-е место с 24 очками в 23 матчах. «Шпоры» всего лишь на восемь очков выше зоны вылета и ближе к последней команде чемпионата, чем к первой. Из последних 11 матчей в АПЛ «Тоттенхэм» выиграл только раз, еще разок сыграл вничью, остальное – проиграл. У него четыре очка из 33 возможных на этой дистанции.

«Тоттенхэм» не знает побед на протяжении семи матчей Премьер-Лиги. Это самая длинная серия в элитном дивизионе с 2008 года, когда не удавалось победить в девяти встречах подряд.

Берите выше

Но какой лозунг мы видели на трибунах во время матча с «Лестером»? «24 года, 16 тренеров, один трофей – время перемен!» Адресован он был точно не Анге Постекоглу. Адресат вполне конкретный – это председатель правления клуба Дэниел Леви. Есть все большее убеждение, что смена главного тренера сейчас не решит фундаментальных проблем «Тоттенхэма». После пятилетнего правления Маурисио Почеттино был Жозе Моуриньо, Нуну Эшпириту Санту, Антонио Конте – исход примерно одинаков.

Поэтому критика поднялась на другой уровень. Болельщики видят главную фигуру за всеми этими наставниками, футболистами и неудачами – это Леви. Критика связана в основном с тем, что он не может толково реинвестировать выручаемые клубом деньги. У «шпор» великолепный стадион, одна из лучших в стране тренировочных баз, прекрасная система подготовки и развития игроков, позволяющая периодически продавать их очень выгодно. Но в этой бизнес-модели нет достойных вложений, которые могли бы сделать команду по-настоящему топовой.

Конечно, Леви мог бы возразить, что Постекоглу получил на трансферы 214 миллионов фунтов. При этом 100 миллионов из них выручены были на одном лишь Харри Кейне, ушедшем в «Баварию». Всем памятны и траты с мегавыручки от Гарета Бэйла. Они тоже рассеялись в основном бесследно. А появившиеся на фоне различных январских трансферных слухов разговоры о том, что «Тоттенхэм» не может по зарплатам конкурировать с «Арсеналом», только еще больше разозлили фанатов.

Это происходит на фоне неоднократных намеков разной степени прозрачности со стороны Постекоглу, который хочет помощи в виде новых игроков, поскольку весь сезон «шпоры» страдают от многочисленных травм. Сейчас протестные настроения в рядах болельщиков близки к пиковым. Но Постекоглу пытается даже тут брать удар на себя, говоря о том, что ему не удалось объединить клуб и фанатов.

Но значительная их часть недовольна даже не самим тренером. Они сетуют, что руководство превратило «Тоттенхэм» в канал по выводу денег и совсем не заинтересовано в том, чтобы сделать команду-победителя. Им якобы безразличны в конечном итоге перспективы «шпор» в тех или иных турнирах, а вкладывать ради побед порой вопреки бизнес-интересам боссы не хотят. Конечно, такой цинизм раздражает фанатов, которые отдаются болению за команду всей душой и со всеми присущими эмоциями. Они хотят, чтобы клуб отвечал тем же, но не видят заинтересованности в первую очередь у боссов – команда и Постекоглу как будто за рамками этого.

Надо заметить, что у австралийского тренера есть приличный кредит доверия со стороны болельщиков. Это может прозвучать странно при нынешних результатах. И дело даже не в том, как Постекоглу вошел в команду, начав с восьми побед и двух ничьих в десяти первых поединках в чемпионате в 2023 году. Тогда «шпорам» удалось стать пятыми в АПЛ с 1,74 очка за игру в среднем. Сейчас они набирают за матч в среднем 1,04 очка.

Любовь и ненависть

За что же болельщики любят Постекоглу? В первую очередь за то, что он обеспечивает самоотдачу игроков. И можно быть уверенным в том, что «шпоры» точно покажут что-то красивое, веселое, атакующее и авантюрное. В каждом матче. Даже в пух и прах проигранном. Они бьются всегда достойно. И кажется, что будто бы упрекнуть команду во главе с тренером по большому счету не в чем.

Конечно, было бы преувеличением сказать, что фанаты довольны Постекоглу и гневаются лишь на Леви. Просто к ним еще добавилось понимание того, что от смены тренеров без перестановки у руля ничего не меняется. Поэтому не хочется менять наставника, устроившего яркий симпатичный футбол. Они видят и тот вал травм, который обрушился на клуб. Это тоже смягчает давление. Как и то, что руководство не желает под него покупать игроков.

Но критики Постекоглу вправе заявить о том, что тренер не проявляет гибкости, пытаясь поставить свой высокорискованный футбол с любым составом, даже когда тот не подходит под такие задачи. Потеря некоторых футболистов критична для того стиля, который прививает наставник. Но можно же на время хотя бы остепениться, проявить гибкость, а не пытаться научить в специфической манере работать тех, кто этого не умеет, кто не соответствует классу. Постекоглу этого не делает. Он надеется, что в течение 10-14 дней люди в строй вернутся, и тогда у «шпор» еще будет шанс даже побороться за трофеи в этом сезоне.