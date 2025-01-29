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«Реал» оставил неудачи позади. Мбаппе становится символом победного метода Анчелотти

сегодня, 18:49
Мбаппе

Карло доверяет не тактике, а мастерству.

Спорная тактика не потопила «сливочных»

Аналитики из Испании часто критикуют действия в обороне латералей «Реала» Менди и Васкеса. Отмечают ошибки хавбеков в опорной зоне. На Винисиуса на левом фланге атаки легко находят компромат. Анчелотти тоже часто по делу критиковали в новом сезоне. Много, невероятно много повторяемых ошибок. Но даже если президент Перес намеревается отпустить Анчелотти, они с Карло публично заявляют о любви до гроба. Итальянец много раз повторил, что хочет остаться в «Реале» ещё на сто лет.

Возможно, это лишь часть стратегии, как жалобы Переса на арбитров. Объявление об уходе тренера часто вредит коллективу, как в случае с «Ливерпулем» Клоппа. У Анчелотти много поражений в центральных матчах. Но «Реал» не будет сегодня переживать за место в плей-офф Лиги чемпионов, невзирая на скромную позицию в таблице. Также «Мадрид» первый в Ла Лиге. За сезон у них шесть поражений и четыре мировые. И несколько случаев, когда заслужили минимум ничью вместо важной победы.

Подбили и не потопили. Впечатляющая живучесть объясняет количество кубков чемпионов в клубном музее «Реала». Когда играют плохо – побеждают. Когда играют хорошо – тоже побеждают чаще, чем конкуренты, вроде «Манчестер Сити». Если смотреть на цифры, то у Гвардиолы было не меньше аргументов на серию побед в финалах Лиги чемпионов. У «горожан» один неудачный финал и один кубок за время, что Хосеп работает в Манчестере. А у «Реала» четыре победы в Лиге чемпионов, пока Гвардиола в Англии.

Вот только теперь у Анчелотти единственный метод – ставка на класс. Мбаппе набрал форму – восемь голов в пяти последних играх, и сразу ответили на поражение в Эль Класико серией побед. Беллингем ему помогает ассистами и даже получил награду лучшему молодому футболисту месяца в Ла Лиге. Весь секрет успеха строится вокруг индивидуальностей. Опасная тактика против компактных соперников. Или против команд с крутой атакой, как у «Барселоны». Зато всех остальных «Реал» крушит прессом Мбаппе.

«Реал» сохраняет статус короля эпизодов

В этом сезоне в Мадриде получат ответ, можно ли на мастерстве и везении добраться до финала Лиги чемпионов уже без ряда ключевых опытных игроков, как раньше. С Марсело, Рамосом, Пепе, Каземиро, Кроосом, Бэйлом, Бензема и Роналду получалось завоевать кубок чемпионов, невзирая на уровень футбола. Сейчас одного терпения мало. Зато сохраняют главную фишку. «Реал» играет эпизодами. Полные матчи не всегда впечатляют. Зато статистику набивают, голы приходят, а везение не отворачивается от игроков.

Судьи указывают на «точки». Мбаппе забил все пенальти, кроме двух. Вальверде удачно наносит удары издали. Родриго сильно обиделся на Анчелотти, когда пробовали играть без бразильца. Теперь у него 11 голевых действий в 9 последних матчах. Хотя «Реал» провалился в двух Эль Класико и потерял Суперкубок Испании, у них есть правильные атаки. Мбаппе замечает напарников, а его верные бразильцы создали ещё больше моментов, чем француз. Беллингем лучший по голевым передачам, а Тчуамени круто играет в пас.

При этом на «Реал» нельзя равняться. Чтобы повторить их метод, нужно иметь в воротах Куртуа. Надо выпускать Модрича на замену. Тоже непозволительная роскошь для остальных грандов. У других нет обладателя «Золотого мяча» на лавке. «Реал» начал выжимать максимум из Беллингема, Винисиуса, Родриго и Мбаппе. Все из списка самых дорогих футболистов мира. Ради «сливочных» готовы предать родные клубы и наплевать на других грандов. Аура работает, ведь речь о клубе, который словно управляет будущим.

Конечно, их не назвать любимцами публики. Поведение многих футболистов вызывает отторжение. У Анчелотти мало свежих идей. Поэтому у Карло никто не копирует его подход. Зато «Реал» с пятью кубками за прошлый год. И может выиграть как минимум чемпионат Испании. Снова и вновь на всю справедливую критику в «Реале» ответят, показав на блестящие трофеи. Такой клуб. Сами футболисты прекрасно знают, что в «Мадриде» у них не будет хорошей репутации. Зато стали ближе к личным и командным победам.

Отсутствие структуры может подбить весной

У «Реала» всё чётко с техникой. Мастерство на невероятном уровне. Когда Мбаппе и Вальверде наносят обводящий удар с двадцати метров, находясь по центру ворот, то мяч часто в воротах. У конкурентов реализация обычно хуже. Когда Винисиус в ударе, то обведет на фланге любого правого защитника мира. Но у Анчелотти есть проблемы со структурой игры. Причем их можно решить лишь кадровыми переменами летом. Также тяжело понять замысел. Ещё в прошлом плей-офф Лиги чемпионов поняли, что старый не работает.

Терпение не всегда вознаграждается. Победы дали тренеру время, чтобы обустроить игру «Реала». А по факту Анчелотти снова вернулся к прошлым фишкам. Просто теперь Мбаппе заставляют забивать и замечать напарников, как делал Бензема. Жертвенность впечатляет, даже от эгоистов. Но «Реал» уступал «Лиллю» и «Милану», а не только «Барселоне». Сегодня они гостят у «Бреста». Два клуба хотят победить, ведь только так можно помечтать о попадании в первую восьмерку. Вот только заслужил ли Анчелотти такой успех?

Куда чаще в этом сезоне мадридцы полагались на подарки соперников. От «Толуки» и «Валенсии» до «Барселоны» и «Аталанты». Реже показывали осмысленный от начала до конца футбол. Команде нужны новички, но их не будет до лета. В коллективе завелся футболист, который вечно жалуется. И получил предложение в размере миллиарда евро. Винисиус вряд ли откажется стать третьим миллиардером среди футболистов после Месси и Роналду. А если бразилец уходит, то будет беречься, чтобы не получить травму весной.

Нынешний «Реал» напоминает коварную вдову. Когда её спросили, как самочувствие после потери богатого мужа, она ответила: «Верю в жизнь после смерти. Муж умер, а я теперь живу». Команда Анчелотти верит в жизнь после смерти надежд конкурентов. У «Атлетико» была победная серия, но нет запаса мастерства, как у «Реала». Даже по допущенным ударам по своим воротам команда Симеоне чуть хуже, чем банда Анчелотти. Глупые осечки «Барселоны» тоже подарили «Реалу» время на набор формы после поражений.

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Все комментарии
Guankin
Guankin ответ S.L.I.P. (раскрыть)
сегодня в 21:46, ред.
Ох уж эти оценки :) Игру команды Вы, наверное, аналогично оцениваете, по всяким xG... Если смотрели эти игры - ну пересмотрите еще разок на ускоренном и обратите внимание, сколько за Асенсио подчищали партнеры. Я понимаю, что Вам видней, чем Анчелотти и поэтому дай бог в следующем классико его в основу, чтобы в интернетах больше не было этой массовой истерии на тему того, что один из величайших тренеров за все времена не ставит супер парня играть)
p.s. Когда его выпускали на замену я тоже не понимал, почему такой боевой парень не играет, но последние матчи, где он выходил в основе все прояснили.
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ Guankin (раскрыть)
сегодня в 21:23
В последних 4 матчах Реал 4 раза победил с общим счетом 17:4. На счету Асенсио одна персональная ошибка.
Тчуамени только в матче с Барселоной отличился по полной.

Так выглядят данные Чуамени (на позиции ЦЗ) и Асенсио в этом сезоне:

● Средняя оценка за матч по версии SofaScore: Асенсио - 7,15, Чуамени - 6,92

● Оборонительные действия в среднем за матч: Асенсио - 3,0, Чуамени - 2,36

● Отборов в качестве последнего защитника: Асенсио - 0,5 за матч, Чуамени - 0

● Средняя точность передач: Асенсио - 94,6%, Чуамени - 93,27%

● Фолов: Асенсио - 0,5 за матч, Чуамени - 0,64

● Всего верховых единоборств за матч (выиграно): Асенсио - 1,38 (1,13), Чуамени - 2,27 (1,91)

● Всего наземных единоборств за матч (выиграно): Асенсио - 4,13 (3,0), Чуамени - 2,73 (1,63)

Как мы видим, по цифрам какого-то разрыва между игроками не наблюдается, и это объяснимо – у Чуамени были и сильные матчи на позиции ЦЗ, а не только провалы. Но существуют и чисто визуальные впечатления, которые при должном подходе помогают выявить разницу, не прибегая к помощи какой-либо статистики.

Невооруженным взглядом заметна абсолютная уверенность и пыл Рауля Асенсио, летящего в соперников и выгрызающего мячи, в то время как Чуамени всегда действует по принципу «лишь бы не напортачить», зачастую просто наблюдая за ситуацией со стороны и не мешая соперникам продвигать мяч или проникать в штрафную. Это разница не только в интерпретации позиции центрального защитника, но и в подходе к делу. По тем или иным причинам, но сейчас Орельен не демонстрирует нужного рвения и отдачи, которые мы можем заметить у Асенсио.

Вдобавок к этому, француз довольно «тяжелый» и неповоротливый игрок – у него слабый стартовый рывок и он с трудом меняет направления бега, в то время как Рауль очень «взрывной» и ловкий защитник. Кстати, разница в этих факторах между игроками бьет по команде больнее всего, так как Чуамени располагается правее центра, а значит должен страховать Лукаса Васкеса. «Взрывной» Асенсио гораздо предпочтительнее в этой роли, нежели постоянно осторожничающий Чуамени, которому трудно догонять соперников.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 21:20
Забил середнякам и уже герой? Реал и без Мбаппе справился бы с Пачукой, Аталантой и Вальядолидом. Весной будет видно.
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 21:01
Против Барселоны Перес, Тебас и фанаты не исключение)
Guankin
Guankin ответ S.L.I.P. (раскрыть)
сегодня в 20:11
Я не могу всерьез обсуждать, почему Асенсио не играет в основе. Он все показал сам в последних матчах, страшно пожаря даже с такими соперниками. Уровень его игры на данный момент - сегунда. И да, на одном желании и самоотдаче он не выедет, к сожалению.
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ Guankin (раскрыть)
сегодня в 20:05
Если Вы не склонны к аргументированному, и потому интересному, диалогу - нет проблем.
Вы тоже посмотрите матчи - все поймете :))
Guankin
Guankin ответ S.L.I.P. (раскрыть)
сегодня в 20:03
    S.L.I.P.
    S.L.I.P. ответ Guankin (раскрыть)
    сегодня в 19:40
    Расскажите, пожалуйста. Заранее Вас благодарю.
    Guankin
    Guankin ответ S.L.I.P. (раскрыть)
    сегодня в 19:27
    Вы точно смотрите матчи Реала? (ответ очевиден - конечно же нет). Как можно было не увидеть, почему Асенсио не играет в основе и Анчелотти ставит никакущего Тчуамени?
    S.L.I.P.
    S.L.I.P.
    сегодня в 19:24, ред.
    Смотрю все матчи Реала. Со времен Моура и первого прихода Анчи недоумевал - почему не поставить схематичный футбол, с такими то игроками. Затем тот же вопрос постоянно задавал футболу Зидана.
    3 ЛЧ подряд, а от многих победных матчей глаза кровоточили - никакой красивой игры, никаких комбинаций, только хаос, только хард-кор.

    Но, кажется, в этом и идея. Невозможно подготовиться на 100% к сопернику, который сам не готовился. Не понятно, чего ждать и в какой отрезок матча.

    Отсюда все сводится к обороне - в ней хаоса быть не может и не должно. Выдержала оборона - случилась победа, ведь в нападении правда играют уже 15 лет лучшие. Да и всегда играли. А вот если не настроена защита..

    Вадим, Вы зря не разделяете постановку игры в нападении (ее и вправду нет у Анчи) и в защите - она есть, и именно в этом году неуспешная.

    Из-за такой модели атаки-защиты "хаос - схема" огромную роль играют полузащитники, которые должны уметь играть в запрограммированный футбол в защите, и в хаотичный в атаке.
    не каждый сможет. Вот потеря Крооса и пошатнула всю игру.
    Сейчас, кто бы мог поверить, волшебно заиграл Себальос. И с этого момента вернулись результаты. И голы Мбаппе :)

    Ну а поражения, в том числе унизительные от Барселоны - таки результат перемещения Тчуамени в оборону. Тренеру виднее, но осталось загадкой - чем ему Асенсио не угодил.
    протон
    протон
    сегодня в 19:17
    Ну посмотрим что выдаст этот предатель сливочных )
    Не Э Г О ИС Т
    Не Э Г О ИС Т
    сегодня в 19:15
    Он ещё ничего не пережил.. Всё впереди.. У Мадрида нет команды и лидера.. И никогда не было.. ☝️
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 19:03
    как думаете, фанаты мадридского клуба будут за Барсу или против Барсы болеть?))
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