«Реал» оставил неудачи позади. Мбаппе становится символом победного метода Анчелотти

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сегодня, 18:49

Карло доверяет не тактике, а мастерству.

Спорная тактика не потопила «сливочных»

Аналитики из Испании часто критикуют действия в обороне латералей «Реала» Менди и Васкеса. Отмечают ошибки хавбеков в опорной зоне. На Винисиуса на левом фланге атаки легко находят компромат. Анчелотти тоже часто по делу критиковали в новом сезоне. Много, невероятно много повторяемых ошибок. Но даже если президент Перес намеревается отпустить Анчелотти, они с Карло публично заявляют о любви до гроба. Итальянец много раз повторил, что хочет остаться в «Реале» ещё на сто лет.

Возможно, это лишь часть стратегии, как жалобы Переса на арбитров. Объявление об уходе тренера часто вредит коллективу, как в случае с «Ливерпулем» Клоппа. У Анчелотти много поражений в центральных матчах. Но «Реал» не будет сегодня переживать за место в плей-офф Лиги чемпионов, невзирая на скромную позицию в таблице. Также «Мадрид» первый в Ла Лиге. За сезон у них шесть поражений и четыре мировые. И несколько случаев, когда заслужили минимум ничью вместо важной победы.

Подбили и не потопили. Впечатляющая живучесть объясняет количество кубков чемпионов в клубном музее «Реала». Когда играют плохо – побеждают. Когда играют хорошо – тоже побеждают чаще, чем конкуренты, вроде «Манчестер Сити». Если смотреть на цифры, то у Гвардиолы было не меньше аргументов на серию побед в финалах Лиги чемпионов. У «горожан» один неудачный финал и один кубок за время, что Хосеп работает в Манчестере. А у «Реала» четыре победы в Лиге чемпионов, пока Гвардиола в Англии.

Вот только теперь у Анчелотти единственный метод – ставка на класс. Мбаппе набрал форму – восемь голов в пяти последних играх, и сразу ответили на поражение в Эль Класико серией побед. Беллингем ему помогает ассистами и даже получил награду лучшему молодому футболисту месяца в Ла Лиге. Весь секрет успеха строится вокруг индивидуальностей. Опасная тактика против компактных соперников. Или против команд с крутой атакой, как у «Барселоны». Зато всех остальных «Реал» крушит прессом Мбаппе.

«Реал» сохраняет статус короля эпизодов

В этом сезоне в Мадриде получат ответ, можно ли на мастерстве и везении добраться до финала Лиги чемпионов уже без ряда ключевых опытных игроков, как раньше. С Марсело, Рамосом, Пепе, Каземиро, Кроосом, Бэйлом, Бензема и Роналду получалось завоевать кубок чемпионов, невзирая на уровень футбола. Сейчас одного терпения мало. Зато сохраняют главную фишку. «Реал» играет эпизодами. Полные матчи не всегда впечатляют. Зато статистику набивают, голы приходят, а везение не отворачивается от игроков.

Судьи указывают на «точки». Мбаппе забил все пенальти, кроме двух. Вальверде удачно наносит удары издали. Родриго сильно обиделся на Анчелотти, когда пробовали играть без бразильца. Теперь у него 11 голевых действий в 9 последних матчах. Хотя «Реал» провалился в двух Эль Класико и потерял Суперкубок Испании, у них есть правильные атаки. Мбаппе замечает напарников, а его верные бразильцы создали ещё больше моментов, чем француз. Беллингем лучший по голевым передачам, а Тчуамени круто играет в пас.

При этом на «Реал» нельзя равняться. Чтобы повторить их метод, нужно иметь в воротах Куртуа. Надо выпускать Модрича на замену. Тоже непозволительная роскошь для остальных грандов. У других нет обладателя «Золотого мяча» на лавке. «Реал» начал выжимать максимум из Беллингема, Винисиуса, Родриго и Мбаппе. Все из списка самых дорогих футболистов мира. Ради «сливочных» готовы предать родные клубы и наплевать на других грандов. Аура работает, ведь речь о клубе, который словно управляет будущим.

Конечно, их не назвать любимцами публики. Поведение многих футболистов вызывает отторжение. У Анчелотти мало свежих идей. Поэтому у Карло никто не копирует его подход. Зато «Реал» с пятью кубками за прошлый год. И может выиграть как минимум чемпионат Испании. Снова и вновь на всю справедливую критику в «Реале» ответят, показав на блестящие трофеи. Такой клуб. Сами футболисты прекрасно знают, что в «Мадриде» у них не будет хорошей репутации. Зато стали ближе к личным и командным победам.

Отсутствие структуры может подбить весной

У «Реала» всё чётко с техникой. Мастерство на невероятном уровне. Когда Мбаппе и Вальверде наносят обводящий удар с двадцати метров, находясь по центру ворот, то мяч часто в воротах. У конкурентов реализация обычно хуже. Когда Винисиус в ударе, то обведет на фланге любого правого защитника мира. Но у Анчелотти есть проблемы со структурой игры. Причем их можно решить лишь кадровыми переменами летом. Также тяжело понять замысел. Ещё в прошлом плей-офф Лиги чемпионов поняли, что старый не работает.

Терпение не всегда вознаграждается. Победы дали тренеру время, чтобы обустроить игру «Реала». А по факту Анчелотти снова вернулся к прошлым фишкам. Просто теперь Мбаппе заставляют забивать и замечать напарников, как делал Бензема. Жертвенность впечатляет, даже от эгоистов. Но «Реал» уступал «Лиллю» и «Милану», а не только «Барселоне». Сегодня они гостят у «Бреста». Два клуба хотят победить, ведь только так можно помечтать о попадании в первую восьмерку. Вот только заслужил ли Анчелотти такой успех?

Куда чаще в этом сезоне мадридцы полагались на подарки соперников. От «Толуки» и «Валенсии» до «Барселоны» и «Аталанты». Реже показывали осмысленный от начала до конца футбол. Команде нужны новички, но их не будет до лета. В коллективе завелся футболист, который вечно жалуется. И получил предложение в размере миллиарда евро. Винисиус вряд ли откажется стать третьим миллиардером среди футболистов после Месси и Роналду. А если бразилец уходит, то будет беречься, чтобы не получить травму весной.

Нынешний «Реал» напоминает коварную вдову. Когда её спросили, как самочувствие после потери богатого мужа, она ответила: «Верю в жизнь после смерти. Муж умер, а я теперь живу». Команда Анчелотти верит в жизнь после смерти надежд конкурентов. У «Атлетико» была победная серия, но нет запаса мастерства, как у «Реала». Даже по допущенным ударам по своим воротам команда Симеоне чуть хуже, чем банда Анчелотти. Глупые осечки «Барселоны» тоже подарили «Реалу» время на набор формы после поражений.