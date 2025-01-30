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Неймар объявил, что возвращается в «Сантос»

сегодня, 22:43

Бывший нападающий «Барселоны», ПСЖ и «Аль-Хиляля» Неймар объявил, что возвращается в родной «Сантос».

На своей странице в соцсетях форвард опубликовал видео, в котором рассказал, что принял решение подписать контракт с «Сантосом».

Напомним, что Неймар выступал за «Сантос» с 2009 по 2013 год.

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Все комментарии
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 23:03
📢😮
shur
shur ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 23:00
...здесь память не причём,вспоминать нечего !!! Рон уже сто лет
в Реале не играет,а мне по ночам Буффон снится и плачет старина,после пропущенного через себя гола, вот это память!!!
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 22:56, ред.
...не а, на Карнавал ...!!! ( Внимание, в руке спрятана стопка с Текилой!)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 22:54
Остаётся только надеяться увидеть его в международных матчах, но... пройдёт пара - тройка месяцев, и многие забудут, как он выглядит. Память такая интересная штука...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 22:47
Ну щас еще месяцок пофоткается там с игроками, может даже пару раз с тренировок, а потом на отдых в лазарет))
fswn5qn7sy6e
fswn5qn7sy6e
сегодня в 22:47
Сто пятниц на неделе, не знает что хочет.
Гость
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