Неймар объявил, что возвращается в «Сантос»

Бывший нападающий «Барселоны», ПСЖ и «Аль-Хиляля» Неймар объявил, что возвращается в родной «Сантос».
На своей странице в соцсетях форвард опубликовал видео, в котором рассказал, что принял решение подписать контракт с «Сантосом».
Напомним, что Неймар выступал за «Сантос» с 2009 по 2013 год.
в Реале не играет,а мне по ночам Буффон снится и плачет старина,после пропущенного через себя гола, вот это память!!!
в Реале не играет,а мне по ночам Буффон снится и плачет старина,после пропущенного через себя гола, вот это память!!!