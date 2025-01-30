Неймар объявил, что возвращается в «Сантос»

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сегодня, 22:43

Бывший нападающий «Барселоны», ПСЖ и «Аль-Хиляля» объявил, что возвращается в родной «Сантос».

На своей странице в соцсетях форвард опубликовал видео, в котором рассказал, что принял решение подписать контракт с «Сантосом».

Напомним, что Неймар выступал за «Сантос» с 2009 по 2013 год.