На «Химки» наложен запрет на регистрацию новых футболистов

Палата Российского футбольного союза ( РФС ) по разрешению споров приняла решение наложить на «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов. В сообщении РФС сказано:

Удовлетворить заявление ФК «Оренбург» о применении запрета на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры в отношении ФК «Химки» в целях обеспечения исполнения решения палаты РФС по разрешению споров от 1 ноября 2024 года (по заявлению ФК «Оренбург» в отношении ФК «Химки» о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Лукаса Габриэля Веры).