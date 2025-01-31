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На «Химки» наложен запрет на регистрацию новых футболистов

вчера, 15:44

Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров приняла решение наложить на «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов. В сообщении РФС сказано:

Удовлетворить заявление ФК «Оренбург» о применении запрета на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры в отношении ФК «Химки» в целях обеспечения исполнения решения палаты РФС по разрешению споров от 1 ноября 2024 года (по заявлению ФК «Оренбург» в отношении ФК «Химки» о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Лукаса Габриэля Веры).

Применить к ФК «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего определения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению ФК «Химки» в случае исполнения обязательств перед ФК «Оренбург», установленных решением палаты РФС по разрешению споров от 1 ноября 2024 года.

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Химки
Источник: rfs.ru
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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:08, ред.
Долги надо отдавать, даже Химкам...
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 16:44
Как грится долги надо отдавать
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:28
За Верку пришлось отвечать.)
протон
протон
вчера в 16:17
Химки страдают из-за Веры
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:58
Химки только начали "находить" игру - и на тебе "подарок"!)
Гость
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