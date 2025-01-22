«Динамо» оштрафует Бителло за неявку в расположение клуба

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Дерунец сообщил, что «Динамо» оштрафует полузащитника за неявку в расположение команды в рамках январского сбора.

По моей информации, Бителло будет оштрафован на зарплату за январь на данный момент. Переговоры с «Ботафого» идут, сумма контракта обсуждается в районе 18–20 миллионов евро, идут эти переговоры чрезвычайно сложно, потому что никак клубы не могут согласовать число траншей, сумму стартовой выплаты. Бразильский клуб хочет эту сумму растянуть на как можно большее количество трансферных периодов. Он [Бителло] вообще не выходит на связь. «Динамо» поддерживает связь только с агентом футболиста.

Если ситуация будет продолжаться, это будет еще один штраф на еще одну месячную зарплату.