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«Динамо» оштрафует Бителло за неявку в расположение клуба

вчера, 21:44

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Дерунец сообщил, что «Динамо» оштрафует полузащитника Бителло за неявку в расположение команды в рамках январского сбора.

По моей информации, Бителло будет оштрафован на зарплату за январь на данный момент. Переговоры с «Ботафого» идут, сумма контракта обсуждается в районе 18–20 миллионов евро, идут эти переговоры чрезвычайно сложно, потому что никак клубы не могут согласовать число траншей, сумму стартовой выплаты. Бразильский клуб хочет эту сумму растянуть на как можно большее количество трансферных периодов. Он [Бителло] вообще не выходит на связь. «Динамо» поддерживает связь только с агентом футболиста.

Если ситуация будет продолжаться, это будет еще один штраф на еще одну месячную зарплату.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:56
Динамо нужно идти до конца, или трансфер на приемлимых для них условиях или секция офп для Бителло пока не будет продан.
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:28
Посмотрим, на сколько реально оштрафуют...
shlomo
shlomo
вчера в 22:16
Бразилы совсем ошалели, что в Зене права качали, теперь этот, кудесник мяча...
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:09
Решили "рублём ударить" - только ему похоже "как с гуся вода"...)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:07
Да плевать он хотел на эти штрафы
Гость
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